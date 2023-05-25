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ЕАЭС сделал первый шаг к цифровизации выдачи лицензий на экспорт и импорт - РИА Новости, 25.05.2023
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19:22 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/eaes-1874177676.html
ЕАЭС сделал первый шаг к цифровизации выдачи лицензий на экспорт и импорт
ЕАЭС сделал первый шаг к цифровизации выдачи лицензий на экспорт и импорт - РИА Новости, 25.05.2023
ЕАЭС сделал первый шаг к цифровизации выдачи лицензий на экспорт и импорт
Протокол о внесении изменений в договор о ЕАЭС был подписан 25 мая на заседании Высшего Евразийского экономического совета лидерами России, Белоруссии,... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T19:22
2023-05-25T19:22
российский экспортный центр (рэц)
евразийский экономический союз
вероника никишина
вэб.рф (вэб)
россия
белоруссия
казахстан
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Протокол о внесении изменений в договор о ЕАЭС был подписан 25 мая на заседании Высшего Евразийского экономического совета лидерами России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии, часть изменений касается правил выдачи лицензий на экспорт и импорт, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ)."Подписание протокола и его последующее вступление в силу (после прохождения в государствах-членах ЕАЭС соответствующих процедур ратификации) является значительным шагом на пути цифровизации процедуры выдачи лицензий на экспорт и импорт отдельных видов товаров в рамках ЕАЭС. Эти изменения позволят государствам-членам ЕАЭС установить новые правила оформления лицензий на уровне решения Евразийской экономической комиссии", - говорится в сообщении."Действующее наднациональное законодательство не позволяет в полной мере реализовать цифровой процесс подачи заявок и выдачи лицензий. Например, некоторые документы компании могут предоставить только в виде копии, также не предусмотрена автоматическая выдача лицензии. Поэтому в настоящее время на площадке Евразийской экономической комиссии ведется активная работа по согласованию проекта новых правил выдачи лицензий", — сказал первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков."Подписание протокола и последующее утверждение новых правил даст компаниям возможность предоставлять документы по заявке в формате сведений, что позволит проводить автоматическую проверку и автоматическую выдачу лицензии уполномоченным ведомством. Начало реализации такого алгоритма уже положено РЭЦ совместно с Минпромторгом России в сервисе по выдаче экспортных лицензий на платформе "Мой экспорт", — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Также после вступления в силу новых правил планируется ведение базы выданных лицензий в Интегрированной информационной системе ЕАЭС, к которой будут иметь доступ таможенные органы государств-членов. Таможенные службы смогут в онлайн-режиме проверять подлинность лицензий, выданных внутри ЕАЭС.Оформить заявку на экспортную лицензию можно на платформе "Мой экспорт" через сервис "Запрос на получение лицензий на экспорт отдельных видов товаров". Пользователям предоставлена возможность подачи заявок по наиболее востребованным категориям товаров.
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российский экспортный центр (рэц), евразийский экономический союз, вероника никишина, вэб.рф (вэб), россия, белоруссия, казахстан
Российский экспортный центр (РЭЦ), Евразийский экономический союз, Вероника Никишина, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Белоруссия, Казахстан

ЕАЭС сделал первый шаг к цифровизации выдачи лицензий на экспорт и импорт

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Москве
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Москве
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Протокол о внесении изменений в договор о ЕАЭС был подписан 25 мая на заседании Высшего Евразийского экономического совета лидерами России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии, часть изменений касается правил выдачи лицензий на экспорт и импорт, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).
"Подписание протокола и его последующее вступление в силу (после прохождения в государствах-членах ЕАЭС соответствующих процедур ратификации) является значительным шагом на пути цифровизации процедуры выдачи лицензий на экспорт и импорт отдельных видов товаров в рамках ЕАЭС. Эти изменения позволят государствам-членам ЕАЭС установить новые правила оформления лицензий на уровне решения Евразийской экономической комиссии", - говорится в сообщении.
"Действующее наднациональное законодательство не позволяет в полной мере реализовать цифровой процесс подачи заявок и выдачи лицензий. Например, некоторые документы компании могут предоставить только в виде копии, также не предусмотрена автоматическая выдача лицензии. Поэтому в настоящее время на площадке Евразийской экономической комиссии ведется активная работа по согласованию проекта новых правил выдачи лицензий", — сказал первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.
"Подписание протокола и последующее утверждение новых правил даст компаниям возможность предоставлять документы по заявке в формате сведений, что позволит проводить автоматическую проверку и автоматическую выдачу лицензии уполномоченным ведомством. Начало реализации такого алгоритма уже положено РЭЦ совместно с Минпромторгом России в сервисе по выдаче экспортных лицензий на платформе "Мой экспорт", — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
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Также после вступления в силу новых правил планируется ведение базы выданных лицензий в Интегрированной информационной системе ЕАЭС, к которой будут иметь доступ таможенные органы государств-членов. Таможенные службы смогут в онлайн-режиме проверять подлинность лицензий, выданных внутри ЕАЭС.
Оформить заявку на экспортную лицензию можно на платформе "Мой экспорт" через сервис "Запрос на получение лицензий на экспорт отдельных видов товаров". Пользователям предоставлена возможность подачи заявок по наиболее востребованным категориям товаров.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)Евразийский экономический союзВероника НикишинаВЭБ.РФ (ВЭБ)РоссияБелоруссияКазахстан
 
 
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