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Президент Казахстана предложил подвести итоги десятилетней работы ЕАЭС

Президент Казахстана предложил подвести итоги десятилетней работы ЕАЭС - РИА Новости, 25.05.2023

Президент Казахстана предложил подвести итоги десятилетней работы ЕАЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил главам государств-участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) собраться в 2024 году в Астане на... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T16:16

2023-05-25T16:16

2023-05-25T16:16

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евразийский экономический союз

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АСТАНА, 25 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил главам государств-участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) собраться в 2024 году в Астане на юбилейный саммит и подвести на нем 10-летние итоги работы объединения. "В следующем году нашему объединению исполняется десять лет. Мы соберемся фактически на юбилейный саммит ЕАЭС. Считаю, что это знаковое событие должно стать хорошим поводом для детального анализа пройденного пути и определения дальнейших стратегических перспектив союза", - сказал Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве. В этой связи президент Казахстана предложил поручить Евразийской экономической комиссии к следующему заседанию высшего совета подготовить доклад о первом этапе евразийской интеграции. По мнению Токаева, в докладе будут представлены основные итоги и достижения, а также конкретные рекомендации по дальнейшему интеграционному развитию. "Конечно же, 10-летие нашего интеграционного объединения - это значимая, важная веха, которую необходимо отметить на соответствующем уровне. Символично было бы провести юбилейное заседание в Астане, поскольку договор о создании евразийского союза был подписан именно в столице Казахстана", - отметил казахстанский лидер.

https://ria.ru/20230525/putin-1874128487.html

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Дарья Буймова

в мире, казахстан, астана, москва, касым-жомарт токаев, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия