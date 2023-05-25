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Президент Казахстана предложил подвести итоги десятилетней работы ЕАЭС - РИА Новости, 25.05.2023
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16:16 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/eaes-1874129134.html
Президент Казахстана предложил подвести итоги десятилетней работы ЕАЭС
Президент Казахстана предложил подвести итоги десятилетней работы ЕАЭС - РИА Новости, 25.05.2023
Президент Казахстана предложил подвести итоги десятилетней работы ЕАЭС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил главам государств-участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) собраться в 2024 году в Астане на... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T16:16
2023-05-25T16:16
в мире
казахстан
астана
москва
касым-жомарт токаев
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
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АСТАНА, 25 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил главам государств-участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) собраться в 2024 году в Астане на юбилейный саммит и подвести на нем 10-летние итоги работы объединения. "В следующем году нашему объединению исполняется десять лет. Мы соберемся фактически на юбилейный саммит ЕАЭС. Считаю, что это знаковое событие должно стать хорошим поводом для детального анализа пройденного пути и определения дальнейших стратегических перспектив союза", - сказал Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве. В этой связи президент Казахстана предложил поручить Евразийской экономической комиссии к следующему заседанию высшего совета подготовить доклад о первом этапе евразийской интеграции. По мнению Токаева, в докладе будут представлены основные итоги и достижения, а также конкретные рекомендации по дальнейшему интеграционному развитию. "Конечно же, 10-летие нашего интеграционного объединения - это значимая, важная веха, которую необходимо отметить на соответствующем уровне. Символично было бы провести юбилейное заседание в Астане, поскольку договор о создании евразийского союза был подписан именно в столице Казахстана", - отметил казахстанский лидер.
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в мире, казахстан, астана, москва, касым-жомарт токаев, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия
В мире, Казахстан, Астана, Москва, Касым-Жомарт Токаев, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия
Президент Казахстана предложил подвести итоги десятилетней работы ЕАЭС

Президент Казахстана Токаев предложил подвести итоги десятилетней работы ЕАЭС в Астане

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 25 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил главам государств-участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) собраться в 2024 году в Астане на юбилейный саммит и подвести на нем 10-летние итоги работы объединения.
"В следующем году нашему объединению исполняется десять лет. Мы соберемся фактически на юбилейный саммит ЕАЭС. Считаю, что это знаковое событие должно стать хорошим поводом для детального анализа пройденного пути и определения дальнейших стратегических перспектив союза", - сказал Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве.
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В этой связи президент Казахстана предложил поручить Евразийской экономической комиссии к следующему заседанию высшего совета подготовить доклад о первом этапе евразийской интеграции. По мнению Токаева, в докладе будут представлены основные итоги и достижения, а также конкретные рекомендации по дальнейшему интеграционному развитию.
"Конечно же, 10-летие нашего интеграционного объединения - это значимая, важная веха, которую необходимо отметить на соответствующем уровне. Символично было бы провести юбилейное заседание в Астане, поскольку договор о создании евразийского союза был подписан именно в столице Казахстана", - отметил казахстанский лидер.
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В миреКазахстанАстанаМоскваКасым-Жомарт ТокаевЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссия
 
 
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