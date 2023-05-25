https://ria.ru/20230525/chechnya-1874225047.html
Кадыров рассказал, сколько чеченских бойцов приняли участие в спецоперации
Кадыров рассказал, сколько чеченских бойцов приняли участие в спецоперации - РИА Новости, 25.05.2023
Кадыров рассказал, сколько чеченских бойцов приняли участие в спецоперации
Более двадцати шести тысяч чеченских бойцов направлено в зону спецоперации в Донбассе и на Украине с начала СВО, более семи тысяч бойцов в настоящий момент... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T23:15
2023-05-25T23:15
2023-05-25T23:15
специальная военная операция на украине
донбасс
рамзан кадыров
украина
россия
в мире
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 25 мая – РИА Новости. Более двадцати шести тысяч чеченских бойцов направлено в зону спецоперации в Донбассе и на Украине с начала СВО, более семи тысяч бойцов в настоящий момент находятся в зоне спецоперации, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "С самого начала СВО более 26 тысяч человек направлено из ЧР в зону проведения спецоперации, в том числе 12 тысяч добровольцев, прошедших курс ускоренной подготовки на базе РУС в Гудермесе. В настоящее время более семи тысяч бойцов из ЧР успешно защищают интересы России в зоне СВО", — написал Кадыров об итогах заседания с командирами силовых подразделений в телеграм-канале. Он также сообщил, что при поддержке регионального общественного фонда (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова передано на нужды СВО 1014 единиц спецтехники, в том числе 145 бронемашин, 931 квадрокоптер, 344 прибора ночного видения, 325 тепловизоров, 138 антидронов, более 50 тысяч комплектов современной экипировки, 28 673 средства связи и многое другое. Глава региона рассказал и о регулярной помощи мирным жителям освобождённых территорий Донбасса, это более 22 тысяч тонн гуманитарного груза, в том числе машины скорой помощи, медоборудование, продукты питания, медикаменты, стройматериалы, предметы первой необходимости. Активно реализуются вопросы формирования двух полков по линии Министерства обороны РФ, написал Кадыров, отобрано 2400 человек, с которыми проводится работа, оснащение полков также на стадии завершения. "Особое внимание необходимо уделять подготовке личного состава. На местах нужно создавать условия, более приближенные к боевым. Любые навыки, которые полезны на фронте, должны изучаться и применяться на практике. Это значительно повысит безопасность и результативность наших воинов", — написал он.
https://ria.ru/20230418/orden-1866201819.html
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донбасс, рамзан кадыров, украина, россия, в мире, чеченская республика (чечня)
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Рамзан Кадыров, Украина, Россия, В мире, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров рассказал, сколько чеченских бойцов приняли участие в спецоперации
Кадыров: более двадцати шести тысяч чеченских бойцов приняли участие в спецоперации
ГРОЗНЫЙ, 25 мая – РИА Новости.
Более двадцати шести тысяч чеченских бойцов направлено в зону спецоперации в Донбассе и на Украине с начала СВО, более семи тысяч бойцов в настоящий момент находятся в зоне спецоперации, сообщил
глава Чечни Рамзан Кадыров.
«
"С самого начала СВО более 26 тысяч человек направлено из ЧР в зону проведения спецоперации, в том числе 12 тысяч добровольцев, прошедших курс ускоренной подготовки на базе РУС в Гудермесе
. В настоящее время более семи тысяч бойцов из ЧР успешно защищают интересы России
в зоне СВО", — написал Кадыров об итогах заседания с командирами силовых подразделений в телеграм-канале.
Он также сообщил, что при поддержке регионального общественного фонда (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова передано на нужды СВО 1014 единиц спецтехники, в том числе 145 бронемашин, 931 квадрокоптер, 344 прибора ночного видения, 325 тепловизоров, 138 антидронов, более 50 тысяч комплектов современной экипировки, 28 673 средства связи и многое другое. Глава региона рассказал и о регулярной помощи мирным жителям освобождённых территорий Донбасса, это более 22 тысяч тонн гуманитарного груза, в том числе машины скорой помощи, медоборудование, продукты питания, медикаменты, стройматериалы, предметы первой необходимости. Активно реализуются вопросы формирования двух полков по линии Министерства обороны РФ, написал Кадыров, отобрано 2400 человек, с которыми проводится работа, оснащение полков также на стадии завершения.
"Особое внимание необходимо уделять подготовке личного состава. На местах нужно создавать условия, более приближенные к боевым. Любые навыки, которые полезны на фронте, должны изучаться и применяться на практике. Это значительно повысит безопасность и результативность наших воинов", — написал он.
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