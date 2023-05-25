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Москва и Минск определили количество и место размещения ядерных боеприпасов

Москва и Минск определили количество и место размещения ядерных боеприпасов - РИА Новости, 25.05.2023

Москва и Минск определили количество и место размещения ядерных боеприпасов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что с российским президентом Владимиром Путиным достигнута договоренность... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T19:24

2023-05-25T19:24

2023-05-25T19:24

белоруссия

россия

владимир путин

александр лукашенко

павел зарубин

ядерное оружие

в мире

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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что с российским президентом Владимиром Путиным достигнута договоренность о том, где и сколько ядерных боеприпасов будет размещено на белорусской территории. "Мы договорились о размещении ядерного оружия – где, сколько боеприпасов. Нужно было решение, его принимает президент России. Он его принял - точно, как и обещал", - сказал Лукашенко.Белорусский президент на стал называть количество и места размещения. В четверг в Минске главы министерств обороны Белоруссии и РФ Виктор Хренин и Сергей Шойгу подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Белоруссии. В марте президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие, поскольку американцы "учат их (союзников) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. Лукашенко заявлял, что при необходимости может договориться с Путиным о введении в республику стратегического ядерного оружия.

https://ria.ru/20230525/yadernyy-1874011317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко, павел зарубин, ядерное оружие, в мире