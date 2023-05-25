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Москва и Минск определили количество и место размещения ядерных боеприпасов - РИА Новости, 25.05.2023
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19:24 25.05.2023
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Москва и Минск определили количество и место размещения ядерных боеприпасов
Москва и Минск определили количество и место размещения ядерных боеприпасов - РИА Новости, 25.05.2023
Москва и Минск определили количество и место размещения ядерных боеприпасов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что с российским президентом Владимиром Путиным достигнута договоренность... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T19:24
2023-05-25T19:24
белоруссия
россия
владимир путин
александр лукашенко
павел зарубин
ядерное оружие
в мире
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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что с российским президентом Владимиром Путиным достигнута договоренность о том, где и сколько ядерных боеприпасов будет размещено на белорусской территории. &quot;Мы договорились о размещении ядерного оружия – где, сколько боеприпасов. Нужно было решение, его принимает президент России. Он его принял - точно, как и обещал&quot;, - сказал Лукашенко.Белорусский президент на стал называть количество и места размещения. В четверг в Минске главы министерств обороны Белоруссии и РФ Виктор Хренин и Сергей Шойгу подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Белоруссии. В марте президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие, поскольку американцы "учат их (союзников) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. Лукашенко заявлял, что при необходимости может договориться с Путиным о введении в республику стратегического ядерного оружия.
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белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко, павел зарубин, ядерное оружие, в мире
Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Павел Зарубин, Ядерное оружие, В мире
Москва и Минск определили количество и место размещения ядерных боеприпасов

Лукашенко: Москва и Минск определили место и количество размещаемых ядерных боеприпасов

© POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии
© POOL
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Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что с российским президентом Владимиром Путиным достигнута договоренность о том, где и сколько ядерных боеприпасов будет размещено на белорусской территории.
«

"Мы договорились о размещении ядерного оружия – где, сколько боеприпасов. Нужно было решение, его принимает президент России. Он его принял - точно, как и обещал", - сказал Лукашенко.

Белорусский президент на стал называть количество и места размещения.
В четверг в Минске главы министерств обороны Белоруссии и РФ Виктор Хренин и Сергей Шойгу подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Белоруссии.
В марте президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие, поскольку американцы "учат их (союзников) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. Лукашенко заявлял, что при необходимости может договориться с Путиным о введении в республику стратегического ядерного оружия.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Ядерные угрозы НАТО вынуждают Москву и Минск на ответные меры, заявил Шойгу
Вчера, 09:55
 
БелоруссияРоссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоПавел ЗарубинЯдерное оружиеВ мире
 
 
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