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Москва и Минск определили количество и место размещения ядерных боеприпасов
Москва и Минск определили количество и место размещения ядерных боеприпасов - РИА Новости, 25.05.2023
Москва и Минск определили количество и место размещения ядерных боеприпасов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что с российским президентом Владимиром Путиным достигнута договоренность... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T19:24
2023-05-25T19:24
2023-05-25T19:24
белоруссия
россия
владимир путин
александр лукашенко
павел зарубин
ядерное оружие
в мире
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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что с российским президентом Владимиром Путиным достигнута договоренность о том, где и сколько ядерных боеприпасов будет размещено на белорусской территории. "Мы договорились о размещении ядерного оружия – где, сколько боеприпасов. Нужно было решение, его принимает президент России. Он его принял - точно, как и обещал", - сказал Лукашенко.Белорусский президент на стал называть количество и места размещения. В четверг в Минске главы министерств обороны Белоруссии и РФ Виктор Хренин и Сергей Шойгу подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Белоруссии. В марте президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие, поскольку американцы "учат их (союзников) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. Лукашенко заявлял, что при необходимости может договориться с Путиным о введении в республику стратегического ядерного оружия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко, павел зарубин, ядерное оружие, в мире
Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Павел Зарубин, Ядерное оружие, В мире
Москва и Минск определили количество и место размещения ядерных боеприпасов
Лукашенко: Москва и Минск определили место и количество размещаемых ядерных боеприпасов