https://ria.ru/20230525/bechtel-1874102106.html

Первую АЭС в Польше будет строить американская Bechtel

Первую АЭС в Польше будет строить американская Bechtel - РИА Новости, 25.05.2023

Первую АЭС в Польше будет строить американская Bechtel

Сооружением первой польской атомной электростанции будет заниматься американская компания Bechtel, сообщила журналистам министр климата и окружающей среды... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T14:47

2023-05-25T14:47

2023-05-25T14:54

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варшава

westinghouse electric

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ВАРШАВА, 25 мая – РИА Новости. Сооружением первой польской атомной электростанции будет заниматься американская компания Bechtel, сообщила журналистам министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. "Сегодня к проекту присоединяется очередной мировой энергетический атомный гигант. Это американская компания Bechtel, которая будет выполнять роль исполнителя в проекте", - сказала Москва. В четверг в Варшаве было подписано соответствующее соглашение.Министр также сообщила, что вскоре в Польше будет открыт учебный центр ядерной энергетики."Скоро с американской стороной мы объявим об открытии учебного центра", - сказала Москва."Учебный центр ядерной энергетики будет служить не только Польше, но, надеюсь, всем странам в нашей части Европы", - добавила она.В соответствии с программой развития польской ядерной энергетики страна планирует оснастить свою первую АЭС реакторами типа PWR. Предполагается, что в 2033 году будет запущен первый блок, который разместят в районе Гданьского побережья. Предпроектные работы проводит американская фирма Westinghouse. Последующие блоки будут возводиться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 ГВт.

https://ria.ru/20221102/aes-1828776567.html

https://ria.ru/20230525/vengriya-1873998987.html

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варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, варшава, westinghouse electric