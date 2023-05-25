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Первую АЭС в Польше будет строить американская Bechtel - РИА Новости, 25.05.2023
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14:47 25.05.2023 (обновлено: 14:54 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/bechtel-1874102106.html
Первую АЭС в Польше будет строить американская Bechtel
Первую АЭС в Польше будет строить американская Bechtel - РИА Новости, 25.05.2023
Первую АЭС в Польше будет строить американская Bechtel
Сооружением первой польской атомной электростанции будет заниматься американская компания Bechtel, сообщила журналистам министр климата и окружающей среды... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T14:47
2023-05-25T14:54
в мире
польша
варшава
westinghouse electric
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ВАРШАВА, 25 мая – РИА Новости. Сооружением первой польской атомной электростанции будет заниматься американская компания Bechtel, сообщила журналистам министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. "Сегодня к проекту присоединяется очередной мировой энергетический атомный гигант. Это американская компания Bechtel, которая будет выполнять роль исполнителя в проекте", - сказала Москва. В четверг в Варшаве было подписано соответствующее соглашение.Министр также сообщила, что вскоре в Польше будет открыт учебный центр ядерной энергетики."Скоро с американской стороной мы объявим об открытии учебного центра", - сказала Москва."Учебный центр ядерной энергетики будет служить не только Польше, но, надеюсь, всем странам в нашей части Европы", - добавила она.В соответствии с программой развития польской ядерной энергетики страна планирует оснастить свою первую АЭС реакторами типа PWR. Предполагается, что в 2033 году будет запущен первый блок, который разместят в районе Гданьского побережья. Предпроектные работы проводит американская фирма Westinghouse. Последующие блоки будут возводиться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 ГВт.
https://ria.ru/20221102/aes-1828776567.html
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в мире, польша, варшава, westinghouse electric
В мире, Польша, Варшава, Westinghouse Electric
Первую АЭС в Польше будет строить американская Bechtel

Сооружением первой польской АЭС будет заниматься американская компания Bechtel

© Depositphotos.com / blooduaВид Варшавы
Вид Варшавы - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© Depositphotos.com / bloodua
Вид Варшавы. Архивное фото
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ВАРШАВА, 25 мая – РИА Новости. Сооружением первой польской атомной электростанции будет заниматься американская компания Bechtel, сообщила журналистам министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.
"Сегодня к проекту присоединяется очередной мировой энергетический атомный гигант. Это американская компания Bechtel, которая будет выполнять роль исполнителя в проекте", - сказала Москва.
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В четверг в Варшаве было подписано соответствующее соглашение.
Министр также сообщила, что вскоре в Польше будет открыт учебный центр ядерной энергетики.
"Скоро с американской стороной мы объявим об открытии учебного центра", - сказала Москва.
"Учебный центр ядерной энергетики будет служить не только Польше, но, надеюсь, всем странам в нашей части Европы", - добавила она.
В соответствии с программой развития польской ядерной энергетики страна планирует оснастить свою первую АЭС реакторами типа PWR. Предполагается, что в 2033 году будет запущен первый блок, который разместят в районе Гданьского побережья. Предпроектные работы проводит американская фирма Westinghouse. Последующие блоки будут возводиться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 ГВт.
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