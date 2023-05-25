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Шойгу заявил о важности участия Армении в совместных учениях ОДКБ - РИА Новости, 25.05.2023
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11:03 25.05.2023 (обновлено: 11:05 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/armeniya-1874031097.html
Шойгу заявил о важности участия Армении в совместных учениях ОДКБ
Шойгу заявил о важности участия Армении в совместных учениях ОДКБ - РИА Новости, 25.05.2023
Шойгу заявил о важности участия Армении в совместных учениях ОДКБ
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о важности участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T11:03
2023-05-25T11:05
армения
одкб
безопасность
россия
сергей шойгу
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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о важности участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ."Армения - член нашей организации, наш союзник. Мы заинтересованы в установлении мира и делаем всё возможное для стабилизации обстановки в Закавказье. При этом особо хотел бы отметить важность участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ", - сказал Шойгу на заседании совета министров обороны стран-участниц ОДКБ в Минске.
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армения, одкб, безопасность, россия, сергей шойгу
Армения, ОДКБ, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу заявил о важности участия Армении в совместных учениях ОДКБ

Министр обороны России Шойгу заявил о важности участия Армении в совместных учениях ОДКБ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие армии Армении на учениях ОДКБ
Военнослужащие армии Армении на учениях ОДКБ - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Военнослужащие армии Армении на учениях ОДКБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о важности участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ.
"Армения - член нашей организации, наш союзник. Мы заинтересованы в установлении мира и делаем всё возможное для стабилизации обстановки в Закавказье. При этом особо хотел бы отметить важность участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ", - сказал Шойгу на заседании совета министров обороны стран-участниц ОДКБ в Минске.
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АрменияОДКББезопасностьРоссияСергей Шойгу
 
 
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