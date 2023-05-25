https://ria.ru/20230525/afrika-1873991698.html

Половину населения Африки составят люди моложе 25 лет, заявил эксперт

Половину населения Африки составят люди моложе 25 лет, заявил эксперт - РИА Новости, 25.05.2023

Половину населения Африки составят люди моложе 25 лет, заявил эксперт

Африка сейчас переживает демографический взрыв, в ближайшие годы примерно половину ее населения будут составлять люди моложе 25 лет, заявил РИА Новости эксперт... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T07:38

2023-05-25T07:38

2023-05-25T07:38

общество

африка

санкт-петербург

высшая школа экономики (вшэ)

в мире

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Африка сейчас переживает демографический взрыв, в ближайшие годы примерно половину ее населения будут составлять люди моложе 25 лет, заявил РИА Новости эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов. "Население Африки насчитывает сейчас 1,44 миллиарда человек. А через 30 лет, по прогнозам, эта цифра вырастет до 2,4 миллиарда человек", - сказал он. "Сегодня это 16% от мировых показателей, в 2050-м будет уже 25%", - отметил эксперт. При взрывном демографическом росте, по его словам, средний возраст граждан снижается. "Примерно половину растущего населения в ближайшие годы будут составлять люди моложе 25 лет", - сказал Свиридов. Таким образом, в Африке появится много современной рабочей силы, отметил он. Во всем мире и на Африканском континенте 25 мая традиционно отмечается День Африки. Второй саммит и экономический форум Россия-Африка пройдет 26-29 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

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общество, африка, санкт-петербург, высшая школа экономики (вшэ), в мире