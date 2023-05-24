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Главу компании Warner Bros. Discovery освистали в Бостоне - РИА Новости, 24.05.2023
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Культура
 
14:40 24.05.2023 (обновлено: 14:42 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/zaslav-1873857374.html
Главу компании Warner Bros. Discovery освистали в Бостоне
Главу компании Warner Bros. Discovery освистали в Бостоне - РИА Новости, 24.05.2023
Главу компании Warner Bros. Discovery освистали в Бостоне
Главу компании Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава освистали выпускники Бостонского университета во время его торжественной речи. Об этом сообщил The... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T14:40
2023-05-24T14:42
культура
сша
голливуд
бостонский университет
знаменитости
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Главу компании Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава освистали выпускники Бостонского университета во время его торжественной речи. Об этом сообщил The Hollywood reporter.Протестующие сорвали выступление Заслава. Они призывали его платить сценаристам и покинуть сцену. Глава Warner Bros. Discovery собирался дать напутствия молодым людям. Он пытался рассказать о важности находить общий контакт с коллегами, но не успел закончить свою речь из-за возмущенных выпускников. Особый гнев толпы вызвали слова Заслава о том, что он получает "хорошую зарплату". Позже главный исполнительный директор компании заявил изданию, что надеется на скорое разрешение проблем бастующих сценаристов."Как я часто говорил, я безмерно поддерживаю писателей и надеюсь, что забастовка будет разрешена в ближайшее время и таким образом, чтобы они почувствовали признание", – поделился Заслав. В начале мая сценаристы Голливуда устроили самую масштабную за 15 лет забастовку из-за низких зарплат и условий труда. Переговоры между сторонами не привели к разрешению конфликта. Предыдущие протесты авторов в США были осенью 2007 года. Они продлились 100 дней.
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сша, голливуд, бостонский университет, знаменитости
Культура, США, Голливуд, Бостонский университет, Знаменитости
Главу компании Warner Bros. Discovery освистали в Бостоне

Главу компании Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава освистали выпускники в Бостоне

© AP Photo / Steven SenneГенеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав перед выступлением в Бостонском университете
Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав перед выступлением в Бостонском университете - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Steven Senne
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Главу компании Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава освистали выпускники Бостонского университета во время его торжественной речи. Об этом сообщил The Hollywood reporter.
Протестующие сорвали выступление Заслава. Они призывали его платить сценаристам и покинуть сцену.
Глава Warner Bros. Discovery собирался дать напутствия молодым людям. Он пытался рассказать о важности находить общий контакт с коллегами, но не успел закончить свою речь из-за возмущенных выпускников. Особый гнев толпы вызвали слова Заслава о том, что он получает "хорошую зарплату".
Позже главный исполнительный директор компании заявил изданию, что надеется на скорое разрешение проблем бастующих сценаристов.
«
"Как я часто говорил, я безмерно поддерживаю писателей и надеюсь, что забастовка будет разрешена в ближайшее время и таким образом, чтобы они почувствовали признание", – поделился Заслав.
В начале мая сценаристы Голливуда устроили самую масштабную за 15 лет забастовку из-за низких зарплат и условий труда. Переговоры между сторонами не привели к разрешению конфликта. Предыдущие протесты авторов в США были осенью 2007 года. Они продлились 100 дней.
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КультураСШАГолливудБостонский университетЗнаменитости
 
 
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