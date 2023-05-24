https://ria.ru/20230524/zakon-1873799114.html

Совфед одобрил снятие запрета на выборы в регионах с военным положением

Совфед одобрил снятие запрета на выборы в регионах с военным положением - РИА Новости, 24.05.2023

Совфед одобрил снятие запрета на выборы в регионах с военным положением

Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, исключающий запрет на проведение референдумов и выборов в органы госвласти и местного самоуправления в субъектах... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T11:00

2023-05-24T11:00

2023-05-24T11:00

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, исключающий запрет на проведение референдумов и выборов в органы госвласти и местного самоуправления в субъектах РФ, где введено военное положение. Решение о назначении выборов и референдумов в регионах, где введено военное положение, принимается Центральной избирательной комиссией РФ (ЦИК РФ) по результатам консультаций с Минобороны РФ и ФСБ РФ. Выборы и референдумы могут проводиться как на всей территории, на которой введено военное положение, так и на части такой территории. Указанные изменения позволят провести в сентябре 2023 года выборы в новых регионах РФ для формирования там законодательных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований, отмечается в заключении правового управления аппарата Совета Кроме того, закон закрепляет слова "сенатор Российской Федерации" вместо "член Совета Федерации", что обусловлено изменением в Конституции РФ наименования данной должности. Президент России Владимир Путин 19 октября 2022 года заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. В ряде регионов был введен уровень повышенной готовности и средний уровень реагирования. Президент РФ в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожье - 93,11%.

https://ria.ru/20230524/zakon-1873796645.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф, запорожская область, херсонская область