https://ria.ru/20230524/zakon-1873799114.html
Совфед одобрил снятие запрета на выборы в регионах с военным положением
Совфед одобрил снятие запрета на выборы в регионах с военным положением - РИА Новости, 24.05.2023
Совфед одобрил снятие запрета на выборы в регионах с военным положением
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, исключающий запрет на проведение референдумов и выборов в органы госвласти и местного самоуправления в субъектах... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T11:00
2023-05-24T11:00
2023-05-24T11:00
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, исключающий запрет на проведение референдумов и выборов в органы госвласти и местного самоуправления в субъектах РФ, где введено военное положение. Решение о назначении выборов и референдумов в регионах, где введено военное положение, принимается Центральной избирательной комиссией РФ (ЦИК РФ) по результатам консультаций с Минобороны РФ и ФСБ РФ. Выборы и референдумы могут проводиться как на всей территории, на которой введено военное положение, так и на части такой территории. Указанные изменения позволят провести в сентябре 2023 года выборы в новых регионах РФ для формирования там законодательных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований, отмечается в заключении правового управления аппарата Совета Кроме того, закон закрепляет слова "сенатор Российской Федерации" вместо "член Совета Федерации", что обусловлено изменением в Конституции РФ наименования данной должности. Президент России Владимир Путин 19 октября 2022 года заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. В ряде регионов был введен уровень повышенной готовности и средний уровень реагирования. Президент РФ в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожье - 93,11%.
https://ria.ru/20230524/zakon-1873796645.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф, запорожская область, херсонская область
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Совет Федерации РФ, Запорожская область, Херсонская область
Совфед одобрил снятие запрета на выборы в регионах с военным положением
СФ одобрил закон о снятии запрета на проведение выборов в регионах с военным положением
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, исключающий запрет на проведение референдумов и выборов в органы госвласти и местного самоуправления в субъектах РФ, где введено военное положение.
Решение о назначении выборов и референдумов в регионах, где введено военное положение, принимается Центральной избирательной комиссией РФ (ЦИК РФ) по результатам консультаций с Минобороны РФ и ФСБ
РФ. Выборы и референдумы могут проводиться как на всей территории, на которой введено военное положение, так и на части такой территории.
Совфед одобрил закон о выборах в регионах с военным положением
Указанные изменения позволят провести в сентябре 2023 года выборы в новых регионах РФ для формирования там законодательных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований, отмечается в заключении правового управления аппарата Совета
Кроме того, закон закрепляет слова "сенатор Российской Федерации" вместо "член Совета Федерации", что обусловлено изменением в Конституции РФ наименования данной должности.
Президент России Владимир Путин 19 октября 2022 года заявил, что военное положение вводится в ДНР
, ЛНР
, Запорожской
и Херсонской областях
с 20 октября. В ряде регионов был введен уровень повышенной готовности и средний уровень реагирования.
Президент РФ в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожье - 93,11%.