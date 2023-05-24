https://ria.ru/20230524/zakon-1873797524.html

Совфед одобрил закон о досрочном отзыве сенатора регионом

Совфед одобрил закон о досрочном отзыве сенатора регионом - РИА Новости, 24.05.2023

Совфед одобрил закон о досрочном отзыве сенатора регионом

Сенаторы РФ на заседании в среду одобрили закон о возможности досрочного отзыва сенатора органом власти субъекта, наделившего парламентария такими полномочиями. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T10:55

2023-05-24T10:55

2023-05-24T12:29

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Сенаторы РФ на заседании в среду одобрили закон о возможности досрочного отзыва сенатора органом власти субъекта, наделившего парламентария такими полномочиями. "Сенатор Российской Федерации - представитель от субъекта Российской Федерации может быть отозван до истечения срока полномочий решением Совета Федерации по представлению органа государственной власти субъекта Российской Федерации, принявшего решение о наделении его полномочиями сенатора Российской Федерации", - говорится в законе. Представление об отзыве не может быть внесено в течение года после назначения сенатора или менее, чем за 3 месяца до окончания срока полномочий парламентария. При отклонении Советом Федерации данного представления орган, внёсший представление, может повторно его внести не ранее, чем через полгода после отклонения. Кроме того, на заседании конституционного комитета во вторник пояснили, что критерии мотивации досрочного отзыва парламентария не были установлены специально, потому что если не идёт речь о том, что человек нарушил закон, то речь идёт о политической ответственности. По федеральному закону "О порядке формирования Совета Федерации Федерального собрания РФ", в случае, если должность губернатора выборная, то кандидат на эту должность также представляет в избирательную комиссию три кандидатуры, одна из которых в случае избрания губернатора будет наделена полномочиями сенатора РФ – представителя от исполнительного органа власти субъекта. В комитете также пояснили, что кандидатура сенатора, которого предложат вместо отозванного, будет из той же изначальной тройки. При этом в ходе пленарного заседания член комитета Совфеда по регламенту Светлана Горячева выразила опасения, что закон о возможности для регионов досрочно отозвать сенатора может спровоцировать "большую распрю" в высшем представительном органе."Если мы вместо того, чтобы следовать закону, заговорим о политической ответственности, то, мне кажется, это как раз вот то, что нам предлагают заокеанские якобы партнёры. Это начало большой распри, в том числе и в высшем представительном органе страны, и каждый, кто придёт в этот зал по разным основаниям, он будет думать о том: "А что мне делать, завтра пройдёт полгода-год и меня снимут, чего я тут буду стараться для государства", - сказала Горячева.По мнению сенатора, этот закон необходимо было внести отдельно, а не в виде поправки.Председатель Совфеда Валентина Матвиенко ответила, что этот закон направлен на то, чтобы "выравнивать подход к порядку назначения руководителей региональных представителей и региональных руководителей"."Второе, что очень важно, об этом сказали: решение окончательное принимает Совет Федерации, регион может предложить, мы будем делать это на пленарном заседании с участием всех сенаторов. Такой подход сводит к нулю риски злоупотребления института отзыва и превращения его в механизм злоупотребления, манипулирования и так далее. Поэтому тревожиться никому не надо", - заключила парламентарий.

https://ria.ru/20230523/semenov-1873554902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, совет федерации рф