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Глава "Росатома" обсудил с генсеком МАГАТЭ безопасность Запорожской АЭС
Глава "Росатома" обсудил с генсеком МАГАТЭ безопасность Запорожской АЭС - РИА Новости, 24.05.2023
Глава "Росатома" обсудил с генсеком МАГАТЭ безопасность Запорожской АЭС
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в Пекине обсудил с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси вопросы безопасности Запорожской... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T10:58
2023-05-24T10:58
2023-05-24T11:10
специальная военная операция на украине
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
безопасность
алексей лихачев
рафаэль гросси
запорожская аэс
россия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в Пекине обсудил с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси вопросы безопасности Запорожской АЭС, достигнута договоренность о новой встрече, сообщил "Росатом"."Основной упор был сделан на вопросы, связанные с работой на площадке Запорожской АЭС миссии МАГАТЭ и в целом с обеспечением безопасности этой станции", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале госкорпорации. Отмечается, что глава МАГАТЭ информировал гендиректора "Росатома" "о ходе реализации своей инициативы, идущей в этом направлении"."Есть договоренность о проведении очередной полноформатной встречи", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230427/ukraina-1868217994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Глава "Росатома" обсудил с генсеком МАГАТЭ безопасность Запорожской АЭС
Глава "Росатома" Лихачев обсудил в Пекине с генсеком МАГАТЭ Гросси безопасность ЗАЭС