Рейтинг@Mail.ru
Глава "Росатома" обсудил с генсеком МАГАТЭ безопасность Запорожской АЭС - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:58 24.05.2023 (обновлено: 11:10 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/zaes-1873798690.html
Глава "Росатома" обсудил с генсеком МАГАТЭ безопасность Запорожской АЭС
Глава "Росатома" обсудил с генсеком МАГАТЭ безопасность Запорожской АЭС - РИА Новости, 24.05.2023
Глава "Росатома" обсудил с генсеком МАГАТЭ безопасность Запорожской АЭС
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в Пекине обсудил с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси вопросы безопасности Запорожской... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T10:58
2023-05-24T11:10
специальная военная операция на украине
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
безопасность
алексей лихачев
рафаэль гросси
запорожская аэс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866517881_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_30b682010a5483c8bc7dfc4b50b4c605.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в Пекине обсудил с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси вопросы безопасности Запорожской АЭС, достигнута договоренность о новой встрече, сообщил "Росатом"."Основной упор был сделан на вопросы, связанные с работой на площадке Запорожской АЭС миссии МАГАТЭ и в целом с обеспечением безопасности этой станции", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале госкорпорации. Отмечается, что глава МАГАТЭ информировал гендиректора "Росатома" "о ходе реализации своей инициативы, идущей в этом направлении"."Есть договоренность о проведении очередной полноформатной встречи", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230427/ukraina-1868217994.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866517881_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69a810c0963eb034d5e412eb7b251041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, безопасность, алексей лихачев, рафаэль гросси, запорожская аэс, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Безопасность, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Глава "Росатома" обсудил с генсеком МАГАТЭ безопасность Запорожской АЭС

Глава "Росатома" Лихачев обсудил в Пекине с генсеком МАГАТЭ Гросси безопасность ЗАЭС

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в Пекине обсудил с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси вопросы безопасности Запорожской АЭС, достигнута договоренность о новой встрече, сообщил "Росатом".
"Основной упор был сделан на вопросы, связанные с работой на площадке Запорожской АЭС миссии МАГАТЭ и в целом с обеспечением безопасности этой станции", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале госкорпорации. Отмечается, что глава МАГАТЭ информировал гендиректора "Росатома" "о ходе реализации своей инициативы, идущей в этом направлении".
"Есть договоренность о проведении очередной полноформатной встречи", - добавляется в сообщении.
Генеральный директор государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Глава "Росатома" считает, что бои в направлении ЗАЭС активизируются
27 апреля, 17:20
 
Специальная военная операция на УкраинеГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭБезопасностьАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала