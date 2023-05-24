https://ria.ru/20230524/vypusk-1873771944.html
Самая маленькая девочка в России окончила школу
Самая маленькая девочка в России окончила школу - РИА Новости, 24.05.2023
Самая маленькая девочка в России окончила школу
В Курской области окончила школу самая маленькая девочка в России Полина Скорик, сообщили РИА Новости в региональном Министерстве образования. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T08:27
2023-05-24T08:27
2023-05-24T10:17
россия
общество
курская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873774643_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0c07fa7c2a5bffb74325e7e5b89539cc.jpg
ВОРОНЕЖ, 24 мая — РИА Новости. В Курской области окончила школу самая маленькая девочка в России Полина Скорик, сообщили РИА Новости в региональном Министерстве образования. "Сегодня самая маленькая девочка в России Полина Скорик выпустилась из школы. Она окончила 11 классов МКОУ "Глушковская средняя общеобразовательная школа" Глушковского района Курской области", — сказали в ведомстве. Рост Полины — всего 80 сантиметров. У нее редкое заболевание — аноксетическая дисплазия, это единственный случай в России.В Министерстве образования добавили, что Полина собирается поступать на заочное обучение по направлению "Менеджмент". "В то же время девушка интересуется театральным направлением. Увлечение возникло после участия в эпизодических съемках в российском сериале "Доктор Рихтер". Мама Полины Наталья Скорик не исключает, что семья будет изучать возможность посещений и обучения в театральных кружках", — сказал собеседник агентства. По словам директора школы Андрея Романчикова, после того как девочка окончила начальную школу, ее мама беспокоилась, что она не сможет наравне с другими ребятами переходить на уроки из класса в класс. Поэтому за классом, в котором училась Полина, закрепили кабинет. А одноклассники всегда приходили Полине на помощь.
https://ria.ru/20230523/pooschrenie-1873598176.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873774643_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_ff1ce514583bca1d43ad73c96143a10a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, курская область
Россия, Общество, Курская область
Самая маленькая девочка в России окончила школу
Самая маленькая девочка в России Полина Скорик выпустилась из школы в Курской области
ВОРОНЕЖ, 24 мая — РИА Новости. В Курской области окончила школу самая маленькая девочка в России Полина Скорик, сообщили РИА Новости в региональном Министерстве образования.
"Сегодня самая маленькая девочка в России Полина Скорик выпустилась из школы. Она окончила 11 классов МКОУ "Глушковская средняя общеобразовательная школа" Глушковского района Курской области", — сказали в ведомстве.
Белые банты, воздушные шары: последние звонки в России
Последние звонки проводят в школах, когда учеба уже закончилась, а экзамены еще не начались.
1 из 14
Обычно праздник выпускников организуют 25 мая, но в этом году его перенесли на 22-23-е.
2 из 14
В этот день девушки надевают школьные платья, особенно популярна у них советская школьная форма. Юноши, как правило, выбирают классические костюмы.
3 из 14
Непременная часть празднования — торжественная линейка.
4 из 14
Праздник "Последний звонок" в гимназии № 2 во Владивостоке.
5 из 14
Перед выпускниками выступают гости, директор и родители.
6 из 14
Праздник "Последний звонок" в Морской школе в Санкт-Петербурге.
7 из 14
В завершение торжественной части первоклассница звонит в школьный колокольчик, сидя на плечах одного из выпускников.
8 из 14
Вот оно и состоялось — прощание со школой.
9 из 14
Теперь — танцы и веселье.
10 из 14
В школах проходят концерты учеников, экскурсии и другие мероприятия.
11 из 14
Выпускники отреставрированной в этом году сельской школы в поселке Междуречье Калининградской области.
12 из 14
Праздник выпускников в средней школе № 65 Мариуполя.
13 из 14
Вчерашних школьников ждут единый госэкзамен и выпускной бал.
14 из 14
Последние звонки проводят в школах, когда учеба уже закончилась, а экзамены еще не начались.
1 из 14
Обычно праздник выпускников организуют 25 мая, но в этом году его перенесли на 22-23-е.
2 из 14
В этот день девушки надевают школьные платья, особенно популярна у них советская школьная форма. Юноши, как правило, выбирают классические костюмы.
3 из 14
Непременная часть празднования — торжественная линейка.
4 из 14
Праздник "Последний звонок" в гимназии № 2 во Владивостоке.
5 из 14
Перед выпускниками выступают гости, директор и родители.
6 из 14
Праздник "Последний звонок" в Морской школе в Санкт-Петербурге.
7 из 14
В завершение торжественной части первоклассница звонит в школьный колокольчик, сидя на плечах одного из выпускников.
8 из 14
Вот оно и состоялось — прощание со школой.
9 из 14
Теперь — танцы и веселье.
10 из 14
В школах проходят концерты учеников, экскурсии и другие мероприятия.
11 из 14
Выпускники отреставрированной в этом году сельской школы в поселке Междуречье Калининградской области.
12 из 14
Праздник выпускников в средней школе № 65 Мариуполя.
13 из 14
Вчерашних школьников ждут единый госэкзамен и выпускной бал.
14 из 14
Рост Полины — всего 80 сантиметров. У нее редкое заболевание — аноксетическая дисплазия, это единственный случай в России.
В Министерстве образования добавили, что Полина собирается поступать на заочное обучение по направлению "Менеджмент".
"В то же время девушка интересуется театральным направлением. Увлечение возникло после участия в эпизодических съемках в российском сериале "Доктор Рихтер". Мама Полины Наталья Скорик не исключает, что семья будет изучать возможность посещений и обучения в театральных кружках", — сказал собеседник агентства.
По словам директора школы Андрея Романчикова, после того как девочка окончила начальную школу, ее мама беспокоилась, что она не сможет наравне с другими ребятами переходить на уроки из класса в класс. Поэтому за классом, в котором училась Полина, закрепили кабинет. А одноклассники всегда приходили Полине на помощь.
В Якутске будут поощрять учителей стобалльников