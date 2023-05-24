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Самая маленькая девочка в России окончила школу - РИА Новости, 24.05.2023
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08:27 24.05.2023 (обновлено: 10:17 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/vypusk-1873771944.html
Самая маленькая девочка в России окончила школу
Самая маленькая девочка в России окончила школу - РИА Новости, 24.05.2023
Самая маленькая девочка в России окончила школу
В Курской области окончила школу самая маленькая девочка в России Полина Скорик, сообщили РИА Новости в региональном Министерстве образования. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T08:27
2023-05-24T10:17
россия
общество
курская область
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ВОРОНЕЖ, 24 мая — РИА Новости. В Курской области окончила школу самая маленькая девочка в России Полина Скорик, сообщили РИА Новости в региональном Министерстве образования. "Сегодня самая маленькая девочка в России Полина Скорик выпустилась из школы. Она окончила 11 классов МКОУ "Глушковская средняя общеобразовательная школа" Глушковского района Курской области", — сказали в ведомстве. Рост Полины — всего 80 сантиметров. У нее редкое заболевание — аноксетическая дисплазия, это единственный случай в России.В Министерстве образования добавили, что Полина собирается поступать на заочное обучение по направлению "Менеджмент". "В то же время девушка интересуется театральным направлением. Увлечение возникло после участия в эпизодических съемках в российском сериале "Доктор Рихтер". Мама Полины Наталья Скорик не исключает, что семья будет изучать возможность посещений и обучения в театральных кружках", — сказал собеседник агентства. По словам директора школы Андрея Романчикова, после того как девочка окончила начальную школу, ее мама беспокоилась, что она не сможет наравне с другими ребятами переходить на уроки из класса в класс. Поэтому за классом, в котором училась Полина, закрепили кабинет. А одноклассники всегда приходили Полине на помощь.
https://ria.ru/20230523/pooschrenie-1873598176.html
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россия, общество, курская область
Россия, Общество, Курская область
Самая маленькая девочка в России окончила школу

Самая маленькая девочка в России Полина Скорик выпустилась из школы в Курской области

© ГТРК "Курск"Полина Скорик. Кадр из видео
Полина Скорик. Кадр из видео
© ГТРК "Курск"
Полина Скорик. Кадр из видео
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 24 мая — РИА Новости. В Курской области окончила школу самая маленькая девочка в России Полина Скорик, сообщили РИА Новости в региональном Министерстве образования.
"Сегодня самая маленькая девочка в России Полина Скорик выпустилась из школы. Она окончила 11 классов МКОУ "Глушковская средняя общеобразовательная школа" Глушковского района Курской области", — сказали в ведомстве.
Белые банты, воздушные шары: последние звонки в России
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Последние звонки проводят в школах, когда учеба уже закончилась, а экзамены еще не начались.

Выпускники на празднике Последний звонок в гимназии №2 во Владивостоке

Последние звонки проводят в школах, когда учеба уже закончилась, а экзамены еще не начались.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 14
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Обычно праздник выпускников организуют 25 мая, но в этом году его перенесли на 22-23-е.

Выпускники на празднике Последний звонок в гимназии №2 во Владивостоке

Обычно праздник выпускников организуют 25 мая, но в этом году его перенесли на 22-23-е.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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2 из 14
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В этот день девушки надевают школьные платья, особенно популярна у них советская школьная форма. Юноши, как правило, выбирают классические костюмы.

Выпускники танцуют на празднике Последний звонок в гимназии №2 во Владивостоке

В этот день девушки надевают школьные платья, особенно популярна у них советская школьная форма. Юноши, как правило, выбирают классические костюмы.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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3 из 14
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Непременная часть празднования — торжественная линейка.

Выпускник вручает цветы классному руководителю на празднике Последний звонок в гимназии №2 во Владивостоке

Непременная часть празднования — торжественная линейка.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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4 из 14
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Праздник "Последний звонок" в гимназии № 2 во Владивостоке.

Выпускники на празднике Последний звонок в гимназии № 2 во Владивостоке

Праздник "Последний звонок" в гимназии № 2 во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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5 из 14
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Перед выпускниками выступают гости, директор и родители.

Выпускники ГБОУ Школа №1748 Вертикаль во время празднования последнего звонка в Москве

Перед выпускниками выступают гости, директор и родители.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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6 из 14
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Праздник "Последний звонок" в Морской школе в Санкт-Петербурге.

Выпускники ГБОУ Морская школа на празднике Последний звонок в Санкт-Петербурге

Праздник "Последний звонок" в Морской школе в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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7 из 14
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

В завершение торжественной части первоклассница звонит в школьный колокольчик, сидя на плечах одного из выпускников.

Выпускники ГБОУ Морская школа на празднике Последний звонок в Санкт-Петербурге

В завершение торжественной части первоклассница звонит в школьный колокольчик, сидя на плечах одного из выпускников.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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8 из 14
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Вот оно и состоялось — прощание со школой.

Выпускники ГБОУ Морская школа на празднике Последний звонок в Санкт-Петербурге

Вот оно и состоялось — прощание со школой.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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9 из 14
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Теперь — танцы и веселье.

Выпускники ГБОУ Морская школа на празднике Последний звонок в Санкт-Петербурге

Теперь — танцы и веселье.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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10 из 14
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанк

В школах проходят концерты учеников, экскурсии и другие мероприятия.

Выпускники сельской школы, которую отреставрировали в этом году, на празднике Последний звонок в поселке Междуречье Калининградской области

В школах проходят концерты учеников, экскурсии и другие мероприятия.

© РИА Новости / Виталий Невар
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11 из 14
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанк

Выпускники отреставрированной в этом году сельской школы в поселке Междуречье Калининградской области.

Выпускники сельской школы, которую отреставрировали в этом году, на празднике Последний звонок в поселке Междуречье Калининградской области

Выпускники отреставрированной в этом году сельской школы в поселке Междуречье Калининградской области.

© РИА Новости / Виталий Невар
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12 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Праздник выпускников в средней школе № 65 Мариуполя.

Выпускники на празднике Последний звонок в МБОУ Средняя школа No 65 города Мариуполя

Праздник выпускников в средней школе № 65 Мариуполя.

© РИА Новости / Александр Сухов
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13 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Вчерашних школьников ждут единый госэкзамен и выпускной бал.

Выпускники отпускают воздушные шарики в цветах триколора на празднике Последний звонок во дворе МБОУ Средняя школа № 65 города Мариуполя

Вчерашних школьников ждут единый госэкзамен и выпускной бал.

© РИА Новости / Александр Сухов
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14 из 14

Последние звонки проводят в школах, когда учеба уже закончилась, а экзамены еще не начались.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 14

Обычно праздник выпускников организуют 25 мая, но в этом году его перенесли на 22-23-е.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
2 из 14

В этот день девушки надевают школьные платья, особенно популярна у них советская школьная форма. Юноши, как правило, выбирают классические костюмы.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
3 из 14

Непременная часть празднования — торжественная линейка.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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4 из 14

Праздник "Последний звонок" в гимназии № 2 во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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5 из 14

Перед выпускниками выступают гости, директор и родители.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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6 из 14

Праздник "Последний звонок" в Морской школе в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
7 из 14

В завершение торжественной части первоклассница звонит в школьный колокольчик, сидя на плечах одного из выпускников.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
8 из 14

Вот оно и состоялось — прощание со школой.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
9 из 14

Теперь — танцы и веселье.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
10 из 14

В школах проходят концерты учеников, экскурсии и другие мероприятия.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
11 из 14

Выпускники отреставрированной в этом году сельской школы в поселке Междуречье Калининградской области.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
12 из 14

Праздник выпускников в средней школе № 65 Мариуполя.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
13 из 14

Вчерашних школьников ждут единый госэкзамен и выпускной бал.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
14 из 14
Рост Полины — всего 80 сантиметров. У нее редкое заболевание — аноксетическая дисплазия, это единственный случай в России.
В Министерстве образования добавили, что Полина собирается поступать на заочное обучение по направлению "Менеджмент".
"В то же время девушка интересуется театральным направлением. Увлечение возникло после участия в эпизодических съемках в российском сериале "Доктор Рихтер". Мама Полины Наталья Скорик не исключает, что семья будет изучать возможность посещений и обучения в театральных кружках", — сказал собеседник агентства.
По словам директора школы Андрея Романчикова, после того как девочка окончила начальную школу, ее мама беспокоилась, что она не сможет наравне с другими ребятами переходить на уроки из класса в класс. Поэтому за классом, в котором училась Полина, закрепили кабинет. А одноклассники всегда приходили Полине на помощь.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
В Якутске будут поощрять учителей стобалльников
Вчера, 13:13
 
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