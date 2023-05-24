https://ria.ru/20230524/vypusk-1873771944.html

Самая маленькая девочка в России окончила школу

Самая маленькая девочка в России окончила школу - РИА Новости, 24.05.2023

Самая маленькая девочка в России окончила школу

В Курской области окончила школу самая маленькая девочка в России Полина Скорик, сообщили РИА Новости в региональном Министерстве образования. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T08:27

2023-05-24T08:27

2023-05-24T10:17

россия

общество

курская область

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ВОРОНЕЖ, 24 мая — РИА Новости. В Курской области окончила школу самая маленькая девочка в России Полина Скорик, сообщили РИА Новости в региональном Министерстве образования. "Сегодня самая маленькая девочка в России Полина Скорик выпустилась из школы. Она окончила 11 классов МКОУ "Глушковская средняя общеобразовательная школа" Глушковского района Курской области", — сказали в ведомстве. Рост Полины — всего 80 сантиметров. У нее редкое заболевание — аноксетическая дисплазия, это единственный случай в России.В Министерстве образования добавили, что Полина собирается поступать на заочное обучение по направлению "Менеджмент". "В то же время девушка интересуется театральным направлением. Увлечение возникло после участия в эпизодических съемках в российском сериале "Доктор Рихтер". Мама Полины Наталья Скорик не исключает, что семья будет изучать возможность посещений и обучения в театральных кружках", — сказал собеседник агентства. По словам директора школы Андрея Романчикова, после того как девочка окончила начальную школу, ее мама беспокоилась, что она не сможет наравне с другими ребятами переходить на уроки из класса в класс. Поэтому за классом, в котором училась Полина, закрепили кабинет. А одноклассники всегда приходили Полине на помощь.

https://ria.ru/20230523/pooschrenie-1873598176.html

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курская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, курская область