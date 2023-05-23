Белые банты, воздушные шары: последние звонки в России

Последние звонки проводят в школах, когда учеба уже закончилась, а экзамены еще не начались.
Последние звонки проводят в школах, когда учеба уже закончилась, а экзамены еще не начались.
Обычно праздник выпускников организуют 25 мая, но в этом году его перенесли на 22-23-е.
Обычно праздник выпускников организуют 25 мая, но в этом году его перенесли на 22-23-е.
В этот день девушки надевают школьные платья, особенно популярна у них советская школьная форма. Юноши, как правило, выбирают классические костюмы.
В этот день девушки надевают школьные платья, особенно популярна у них советская школьная форма. Юноши, как правило, выбирают классические костюмы.
Непременная часть празднования — торжественная линейка.
Непременная часть празднования — торжественная линейка.
Праздник "Последний звонок" в гимназии № 2 во Владивостоке.
Праздник "Последний звонок" в гимназии № 2 во Владивостоке.
Перед выпускниками выступают гости, директор и родители.
Перед выпускниками выступают гости, директор и родители.
Праздник "Последний звонок" в Морской школе в Санкт-Петербурге.
Праздник "Последний звонок" в Морской школе в Санкт-Петербурге.
В завершение торжественной части первоклассница звонит в школьный колокольчик, сидя на плечах одного из выпускников.
В завершение торжественной части первоклассница звонит в школьный колокольчик, сидя на плечах одного из выпускников.
Вот оно и состоялось — прощание со школой.
Теперь — танцы и веселье.
В школах проходят концерты учеников, экскурсии и другие мероприятия.
В школах проходят концерты учеников, экскурсии и другие мероприятия.
Выпускники отреставрированной в этом году сельской школы в поселке Междуречье Калининградской области.
Выпускники отреставрированной в этом году сельской школы в поселке Междуречье Калининградской области.
Праздник выпускников в средней школе № 65 Мариуполя.
Праздник выпускников в средней школе № 65 Мариуполя.
Вчерашних школьников ждут единый госэкзамен и выпускной бал.
Вчерашних школьников ждут единый госэкзамен и выпускной бал.