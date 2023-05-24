https://ria.ru/20230524/vybory-1873816320.html
Венгрия предупреждала Турцию об угрозе вмешательства США в выборы
Венгрия предупреждала Турцию об угрозе вмешательства США в выборы - РИА Новости, 24.05.2023
Венгрия предупреждала Турцию об угрозе вмешательства США в выборы
Министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер предупреждал Анкару о возможности американского вмешательства в выборы президента, заявил глава турецкого МВД... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T11:35
2023-05-24T11:35
2023-05-24T12:01
в мире
турция
венгрия
сулейман сойлу
сша
кемаль кылычдароглу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
АНКАРА, 24 мая — РИА Новости. Министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер предупреждал Анкару о возможности американского вмешательства в выборы президента, заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу, слова которого приводит газета Aydınlık.По его словам, Джордж Сорос, который от имени США финансировал цветные революции по всем миру, хотел повлиять на выборы в Венгрии, но премьер-министр Виктор Орбан изгнал из страны миллиардера и всех его людей."Орбан также превратил свою избирательную кампанию в референдум по ЛГБТ и выиграл эту кампанию с 80-процентной победой. Министр внутренних дел Венгрии Пинтер — мой друг. Мы находимся в постоянном контакте. Он рассказал нам, что казначейство США прислало деньги. Он предупредил нас, чтобы мы тоже были осторожны", — сказал Сойлу.Второй тур выборов президента Турции назначен на 28 мая. Бороться за пост главы государства будут действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и оппозиционный политик Кемаль Кылычдароглу. В первом туре Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, Кылычдароглу — 44,88 процента.
https://ria.ru/20230516/turtsiya-1871971493.html
https://ria.ru/20230507/turtsiya-1869931891.html
турция
венгрия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b8810c8294f6fab9be37e69a88a8424.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, венгрия, сулейман сойлу, сша, кемаль кылычдароглу
В мире, Турция, Венгрия, Сулейман Сойлу, США, Кемаль Кылычдароглу
Венгрия предупреждала Турцию об угрозе вмешательства США в выборы
Глава МВД Турции заявил, что получал из Венгрии сигнал об угрозе влияния США на выборы