https://ria.ru/20230524/vybory-1873816320.html

Венгрия предупреждала Турцию об угрозе вмешательства США в выборы

Венгрия предупреждала Турцию об угрозе вмешательства США в выборы - РИА Новости, 24.05.2023

Венгрия предупреждала Турцию об угрозе вмешательства США в выборы

Министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер предупреждал Анкару о возможности американского вмешательства в выборы президента, заявил глава турецкого МВД... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T11:35

2023-05-24T11:35

2023-05-24T12:01

в мире

турция

венгрия

сулейман сойлу

сша

кемаль кылычдароглу

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АНКАРА, 24 мая — РИА Новости. Министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер предупреждал Анкару о возможности американского вмешательства в выборы президента, заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу, слова которого приводит газета Aydınlık.По его словам, Джордж Сорос, который от имени США финансировал цветные революции по всем миру, хотел повлиять на выборы в Венгрии, но премьер-министр Виктор Орбан изгнал из страны миллиардера и всех его людей."Орбан также превратил свою избирательную кампанию в референдум по ЛГБТ и выиграл эту кампанию с 80-процентной победой. Министр внутренних дел Венгрии Пинтер — мой друг. Мы находимся в постоянном контакте. Он рассказал нам, что казначейство США прислало деньги. Он предупредил нас, чтобы мы тоже были осторожны", — сказал Сойлу.Второй тур выборов президента Турции назначен на 28 мая. Бороться за пост главы государства будут действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и оппозиционный политик Кемаль Кылычдароглу. В первом туре Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, Кылычдароглу — 44,88 процента.

https://ria.ru/20230516/turtsiya-1871971493.html

https://ria.ru/20230507/turtsiya-1869931891.html

турция

венгрия

сша

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в мире, турция, венгрия, сулейман сойлу, сша, кемаль кылычдароглу