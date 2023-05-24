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ВСУ укрепляют позиции на Краснолиманском направлении, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 24.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:09 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/vsu-1873770900.html
ВСУ укрепляют позиции на Краснолиманском направлении, сообщили в ЛНР
ВСУ укрепляют позиции на Краснолиманском направлении, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 24.05.2023
ВСУ укрепляют позиции на Краснолиманском направлении, сообщили в ЛНР
Украинские военные укрепляют позиции на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T08:09
2023-05-24T08:09
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Украинские военные укрепляют позиции на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук сообщил, что украинские военные пытались вернуть утраченные позиции на краснолиманском направлении, но после удара российской артиллерии понесли значительные потери. "На краснолиманском направлении противник укрепляет позиции. На второй и третьей линии (обороны) украинских позиций отмечается дооборудование в инженерном отношении уже существующих укрепрайонов, а также возведение новых фортификационных сооружений", - заявил Марочко. Он уточнил, что на пункты временной дислокации украинских военных прибывают инженерная техника и автомобили со стройматериалами.
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВСУ укрепляют позиции на Краснолиманском направлении, сообщили в ЛНР

Подполковник Марочко сообщил об укреплении ВСУ позиций на Краснолиманском направлении

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Украинские военные укрепляют позиции на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ранее начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук сообщил, что украинские военные пытались вернуть утраченные позиции на краснолиманском направлении, но после удара российской артиллерии понесли значительные потери.
«
"На краснолиманском направлении противник укрепляет позиции. На второй и третьей линии (обороны) украинских позиций отмечается дооборудование в инженерном отношении уже существующих укрепрайонов, а также возведение новых фортификационных сооружений", - заявил Марочко.
Он уточнил, что на пункты временной дислокации украинских военных прибывают инженерная техника и автомобили со стройматериалами.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:10
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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