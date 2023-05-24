https://ria.ru/20230524/vsu-1873770900.html
ВСУ укрепляют позиции на Краснолиманском направлении, сообщили в ЛНР
ВСУ укрепляют позиции на Краснолиманском направлении, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 24.05.2023
ВСУ укрепляют позиции на Краснолиманском направлении, сообщили в ЛНР
Украинские военные укрепляют позиции на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T08:09
2023-05-24T08:09
2023-05-24T08:09
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863467459_0:280:2654:1773_1920x0_80_0_0_ed92b0d2444a2a48d9262d9ae56c601f.jpg
ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Украинские военные укрепляют позиции на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук сообщил, что украинские военные пытались вернуть утраченные позиции на краснолиманском направлении, но после удара российской артиллерии понесли значительные потери. "На краснолиманском направлении противник укрепляет позиции. На второй и третьей линии (обороны) украинских позиций отмечается дооборудование в инженерном отношении уже существующих укрепрайонов, а также возведение новых фортификационных сооружений", - заявил Марочко. Он уточнил, что на пункты временной дислокации украинских военных прибывают инженерная техника и автомобили со стройматериалами.
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863467459_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_8fa35867b41f593f01123d3cbbaa0c8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВСУ укрепляют позиции на Краснолиманском направлении, сообщили в ЛНР
Подполковник Марочко сообщил об укреплении ВСУ позиций на Краснолиманском направлении