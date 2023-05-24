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Киев стягивает силы под Артемовск, заявили в ЛНР - РИА Новости, 24.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/vsu-1873767330.html
Киев стягивает силы под Артемовск, заявили в ЛНР
Киев стягивает силы под Артемовск, заявили в ЛНР - РИА Новости, 24.05.2023
Киев стягивает силы под Артемовск, заявили в ЛНР
Украинское командование стягивает силы в район населенного пункта Часов Яр под Артемовском, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T07:32
2023-05-24T07:32
специальная военная операция на украине
россия
артемовск
киев
андрей марочко
владимир путин
безопасность
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ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Украинское командование стягивает силы в район населенного пункта Часов Яр под Артемовском, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В район населенного пункта Часов Яр отмечается прибытие свежих подразделений вооруженных формирований Украины. Идет наращивание также вооружения и бронетехники", - сказал Марочко. Он предположил, что украинское командования планирует ударить по флангам российских подразделений, находящихся в Артемовске. Минобороны России сообщило в ночь на 21 мая о полном освобождении Артемовска в результате наступательных действий штурмовиков группы "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск ВС РФ. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят к государственным наградам.
https://ria.ru/20230524/vsu-1873759120.html
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артемовск
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россия, артемовск, киев, андрей марочко, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Артемовск, Киев, Андрей Марочко, Владимир Путин, Безопасность
Киев стягивает силы под Артемовск, заявили в ЛНР

Марочко: Киев стягивает силы к Часову Яру под Артемовском

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в городе Часов Яр
Украинские военные в городе Часов Яр - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в городе Часов Яр. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Украинское командование стягивает силы в район населенного пункта Часов Яр под Артемовском, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В район населенного пункта Часов Яр отмечается прибытие свежих подразделений вооруженных формирований Украины. Идет наращивание также вооружения и бронетехники", - сказал Марочко.
Он предположил, что украинское командования планирует ударить по флангам российских подразделений, находящихся в Артемовске.
Минобороны России сообщило в ночь на 21 мая о полном освобождении Артемовска в результате наступательных действий штурмовиков группы "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск ВС РФ. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят к государственным наградам.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАртемовскКиевАндрей МарочкоВладимир ПутинБезопасность
 
 
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