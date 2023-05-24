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Си Цзиньпин передал привет Путину на встрече с Мишустиным

Си Цзиньпин передал привет Путину на встрече с Мишустиным - РИА Новости, 24.05.2023

Си Цзиньпин передал привет Путину на встрече с Мишустиным

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения РФ и КНР уверенно развиваются, идет многоплановое сотрудничество между странами. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T11:37

2023-05-24T11:37

2023-05-24T14:29

россия

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си цзиньпин

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михаил мишустин

в мире

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ПЕКИН, 24 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения РФ и КНР уверенно развиваются, идет многоплановое сотрудничество между странами. Си Цзиньпин встретился в среду с российским премьером Михаилом Мишустиным. В начале встречи он вспомнил прошедшие в марте в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным и попросил передать ему привет. "Передайте пожалуйста мой искренний привет моему доброму другу президенту России Владимиру Путину", - сказал лидер Китая. Он также отметил, что это первый визит Мишустина в Китай и он был успешным. "Я прочитал в новостях, что в эти дни вы с премьером Госсовета КНР Ли Цяном провели результативные переговоры. Принимали участие во многих мероприятиях, в том числе в российско-китайском бизнес-форуме, который прошел в Шанхае. Ваш визит увенчался полным успехом", - отметил он. Говоря об отношениях России и Китая, Си Цзиньпин отметил, что "сейчас отношения развиваются на высоком уровне, уверенно реализуется многоплановое сотрудничество". Он также заявил, что достигнутые договоренности реализуются шаг за шагом. "Предлагаю продолжать задействовать преимущества сотрудничества. Я очень позитивно рассматриваю такое развитие", - заявил лидер Китая.

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, китай, москва, си цзиньпин, владимир путин, михаил мишустин, в мире