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Си Цзиньпин передал привет Путину на встрече с Мишустиным - РИА Новости, 24.05.2023
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11:37 24.05.2023 (обновлено: 14:29 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/vstrecha-1873817251.html
Си Цзиньпин передал привет Путину на встрече с Мишустиным
Си Цзиньпин передал привет Путину на встрече с Мишустиным - РИА Новости, 24.05.2023
Си Цзиньпин передал привет Путину на встрече с Мишустиным
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения РФ и КНР уверенно развиваются, идет многоплановое сотрудничество между странами. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T11:37
2023-05-24T14:29
россия
китай
москва
си цзиньпин
владимир путин
михаил мишустин
в мире
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ПЕКИН, 24 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения РФ и КНР уверенно развиваются, идет многоплановое сотрудничество между странами. Си Цзиньпин встретился в среду с российским премьером Михаилом Мишустиным. В начале встречи он вспомнил прошедшие в марте в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным и попросил передать ему привет. "Передайте пожалуйста мой искренний привет моему доброму другу президенту России Владимиру Путину", - сказал лидер Китая. Он также отметил, что это первый визит Мишустина в Китай и он был успешным. "Я прочитал в новостях, что в эти дни вы с премьером Госсовета КНР Ли Цяном провели результативные переговоры. Принимали участие во многих мероприятиях, в том числе в российско-китайском бизнес-форуме, который прошел в Шанхае. Ваш визит увенчался полным успехом", - отметил он. Говоря об отношениях России и Китая, Си Цзиньпин отметил, что "сейчас отношения развиваются на высоком уровне, уверенно реализуется многоплановое сотрудничество". Он также заявил, что достигнутые договоренности реализуются шаг за шагом. "Предлагаю продолжать задействовать преимущества сотрудничества. Я очень позитивно рассматриваю такое развитие", - заявил лидер Китая.
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россия, китай, москва, си цзиньпин, владимир путин, михаил мишустин, в мире
Россия, Китай, Москва, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Михаил Мишустин, В мире
Си Цзиньпин передал привет Путину на встрече с Мишустиным

Си Цзиньпин заявил, что позитивно рассматривает развитие отношений России и Китая

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин во время беседы в Доме народных собраний в Пекине
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин во время беседы в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин во время беседы в Доме народных собраний в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 24 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения РФ и КНР уверенно развиваются, идет многоплановое сотрудничество между странами.
Си Цзиньпин встретился в среду с российским премьером Михаилом Мишустиным.
В начале встречи он вспомнил прошедшие в марте в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным и попросил передать ему привет.
"Передайте пожалуйста мой искренний привет моему доброму другу президенту России Владимиру Путину", - сказал лидер Китая. Он также отметил, что это первый визит Мишустина в Китай и он был успешным.
"Я прочитал в новостях, что в эти дни вы с премьером Госсовета КНР Ли Цяном провели результативные переговоры. Принимали участие во многих мероприятиях, в том числе в российско-китайском бизнес-форуме, который прошел в Шанхае. Ваш визит увенчался полным успехом", - отметил он.
Говоря об отношениях России и Китая, Си Цзиньпин отметил, что "сейчас отношения развиваются на высоком уровне, уверенно реализуется многоплановое сотрудничество".
Он также заявил, что достигнутые договоренности реализуются шаг за шагом.
"Предлагаю продолжать задействовать преимущества сотрудничества. Я очень позитивно рассматриваю такое развитие", - заявил лидер Китая.
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