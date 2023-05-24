https://ria.ru/20230524/vstrecha-1873760690.html
Посол в США встретился с коллегами в преддверии саммита Россия — Африка
Посол в США встретился с коллегами в преддверии саммита Россия — Африка - РИА Новости, 24.05.2023
Посол в США встретился с коллегами в преддверии саммита Россия — Африка
Россия проводит линию на поддержку стран Африки, видит в них один из центров формирующего миропорядка и готова участвовать в противостоянии неоколониализму,... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T04:11
2023-05-24T04:11
2023-05-24T04:23
россия
африка
санкт-петербург
анатолий антонов
оон
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Россия проводит линию на поддержку стран Африки, видит в них один из центров формирующего миропорядка и готова участвовать в противостоянии неоколониализму, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Он провел в своей резиденции в Вашингтоне гала-вечер для африканских коллег в рамках подготовки ко второму саммиту "Россия-Африка", который состоится в Санкт-Петербурге 26-29 июля. "Народы Африки заслужили достойного и равноправного отношения. В свое время Советский Союз оказывал значительное содействие в борьбе против колониализма, расизма и апартеида, помог странам обрести и защитить независимость. Россия продолжает следовать линии на всемерную поддержку африканских государств", - сказал Антонов, выступая на мероприятии. "Убеждены, что совместными усилиями континент станет одним из лидеров формирующегося многополярного миропорядка. Будем и далее противостоять навязываемой извне неоколониальной идеологии", - заверил он. Антонов заявил, что Россия выступает за "расширение представленности африканских государств на международных площадках, прежде всего в Совете Безопасности ООН и "Группе двадцати", настроена на укрепление социально-экономического потенциала Африки, уделяя, помимо расширения торговых связей, особое внимание вопросу передачи передовых технологий. По его словам, Россия добросовестно исполняет свои обязательства по поставкам продуктов питания, удобрений и топлива, намерена вдвое увеличить количество стипендий для африканских студентов, открыть филиалы высших учебных заведений и школы в государствах континента. "Продолжаем военное и военно-техническое взаимодействие, включая поставки российских вооружений и военной техники африканским партнерам, подготовку соответствующего персонала", - сказал посол.Антонов назвал основной целью предстоящего саммита помощь в укреплении суверенитета африканских стран и добавил, что в Санкт-Петербурге ждут лидеров всех государств континента, руководителей региональных организаций. "Исключений не делаем", - подчеркнул он. "Президент Владимир Владимирович Путин открыт к двусторонним контактам и переговорам со всеми партнерами на "полях" предстоящего мероприятия", - добавил Антонов.
https://ria.ru/20230524/mali-1873758804.html
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россия, африка, санкт-петербург, анатолий антонов, оон, в мире
Россия, Африка, Санкт-Петербург, Анатолий Антонов, ООН, В мире
Посол в США встретился с коллегами в преддверии саммита Россия — Африка
Посол России в США собрал у себя африканских коллег в преддверии саммита Россия — Африка
ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Россия проводит линию на поддержку стран Африки, видит в них один из центров формирующего миропорядка и готова участвовать в противостоянии неоколониализму, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Он провел в своей резиденции в Вашингтоне гала-вечер для африканских коллег в рамках подготовки ко второму саммиту "Россия-Африка", который состоится в Санкт-Петербурге
26-29 июля.
Мали надеется на поставки удобрений из России, заявил посол
"Народы Африки заслужили достойного и равноправного отношения. В свое время Советский Союз оказывал значительное содействие в борьбе против колониализма, расизма и апартеида, помог странам обрести и защитить независимость. Россия продолжает следовать линии на всемерную поддержку африканских государств", - сказал Антонов, выступая на мероприятии.
"Убеждены, что совместными усилиями континент станет одним из лидеров формирующегося многополярного миропорядка. Будем и далее противостоять навязываемой извне неоколониальной идеологии", - заверил он.
Антонов заявил, что Россия выступает за "расширение представленности африканских государств на международных площадках, прежде всего в Совете Безопасности ООН
и "Группе двадцати", настроена на укрепление социально-экономического потенциала Африки, уделяя, помимо расширения торговых связей, особое внимание вопросу передачи передовых технологий. По его словам, Россия добросовестно исполняет свои обязательства по поставкам продуктов питания, удобрений и топлива, намерена вдвое увеличить количество стипендий для африканских студентов, открыть филиалы высших учебных заведений и школы в государствах континента.
«
"Продолжаем военное и военно-техническое взаимодействие, включая поставки российских вооружений и военной техники африканским партнерам, подготовку соответствующего персонала", - сказал посол.
Антонов назвал основной целью предстоящего саммита помощь в укреплении суверенитета африканских стран и добавил, что в Санкт-Петербурге ждут лидеров всех государств континента, руководителей региональных организаций.
"Исключений не делаем", - подчеркнул он.
"Президент Владимир Владимирович Путин открыт к двусторонним контактам и переговорам со всеми партнерами на "полях" предстоящего мероприятия", - добавил Антонов.
Лесото призывает к расширению партнерства с Россией, заявил посол