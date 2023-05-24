https://ria.ru/20230524/vikipediya-1873880819.html
В России появится еще один аналог "Википедии"
В России появится еще один аналог "Википедии" - РИА Новости, 24.05.2023
В России появится еще один аналог "Википедии"
Депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что на российском интернет-форуме было объявлено о создании очередного аналога "Википедии" - "Рувики", который будет... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T15:22
2023-05-24T15:22
2023-05-24T15:22
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что на российском интернет-форуме было объявлено о создании очередного аналога "Википедии" - "Рувики", который будет размещаться на серверах РФ. Ранее Горелкин сообщил о старте работы проекта "Руниверсалис", отмечал, что запущенный в РФ отечественный аналог "Википедии" будет соблюдать требования российского законодательства и не допустит влияния политики на информационные материалы. "Новость с полей РИФ: объявлено о создании аналога Википедии. Которая будет размещаться на российских серверах и управляться российским юрлицом… желаю "Рувики" успехов и буду внимательно следить за развитием этого проекта. Надеюсь, что он будет в полной мере соблюдать законодательство РФ и не наступит на те грабли, на которых последний год исполнялись очень странные танцы", - написал Горелкин в своем телеграм-канале.
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общество, россия, антон горелкин, wikipedia, госдума рф
Общество, Россия, Антон Горелкин, Wikipedia, Госдума РФ
В России появится еще один аналог "Википедии"
Депутат Горелкин: в России появится портал "Рувики", который станет аналогом "Википедии"