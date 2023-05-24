https://ria.ru/20230524/trud-1873939898.html
В Госдуму внесли проект об участии школьников в общественно-полезном труде
В Госдуму внесли проект об участии школьников в общественно-полезном труде - РИА Новости, 24.05.2023
В Госдуму внесли проект об участии школьников в общественно-полезном труде
Проект, которым предлагается обязать школьников участвовать в общественно-полезном труде, внесли в Госдуму. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T18:47
2023-05-24T18:47
2023-05-24T19:14
общество
госдума рф
ольга казакова
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Проект, которым предлагается обязать школьников участвовать в общественно-полезном труде, внесли в Госдуму."Предлагается скорректировать понятие "воспитание", дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам. Также предлагается дополнить принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования единством обучения и воспитания", - сказано в пояснительной записке к проекту (есть в распоряжении РИА Новости).Предлагаемые новеллы относятся к обязанностям обучающихся участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей.Также предлагается исключить норму о запрете привлечения обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей к труду, не предусмотренному образовательной программой."Данным законом мы предлагаем рассматривать ученика не как наблюдателя за трудом других, а как созидателя. Таким образом, уже в школе формируем чувство личной причастности к делу и ответственности за его результат: сегодня в виде простых бытовых навыков, таких как умение навести порядок, чистоту в классе, в школе. А завтра этот же ученик уже будет ценить результаты своего труда в выбранной профессии и с уважением относиться к труду тех, кто рядом", - сказала глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.Депутат отметила, что "еще одна новелла законопроекта касается обязательности участия учеников в общественно-полезном труде: высадка деревьев, цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее".Такие моменты, по мнению парламентария, например, вопросы соблюдения чистоты и порядка в образовательных организациях, не должны зависеть от желания или нежелания кого-либо."Это элемент единого образовательного и воспитательного пространства. При этом обязательно будет учитываться возраст и особенности здоровья", - добавила она.Как отмечает Казакова, принятие этого закона создаст основу для совершенствования школьной программы по труду."Урок труда должен так и называться "Урок труда" и предполагать именно формирование понятных, простых навыков, которые пригодятся в жизни, в быту, в семье, профессии", - подчеркнула депутат.
https://ria.ru/20230518/yazyki-1872714234.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, ольга казакова
Общество, Госдума РФ, Ольга Казакова
В Госдуму внесли проект об участии школьников в общественно-полезном труде
В Госдуму внесли проект об обязательном участии школьников в общественно-полезном труде
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости.
Проект, которым предлагается обязать школьников участвовать в общественно-полезном труде, внесли в Госдуму
.
"Предлагается скорректировать понятие "воспитание", дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам. Также предлагается дополнить принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования единством обучения и воспитания", - сказано в пояснительной записке к проекту (есть в распоряжении РИА Новости).
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Предлагаемые новеллы относятся к обязанностям обучающихся участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей.
Также предлагается исключить норму о запрете привлечения обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей к труду, не предусмотренному образовательной программой.
"Данным законом мы предлагаем рассматривать ученика не как наблюдателя за трудом других, а как созидателя. Таким образом, уже в школе формируем чувство личной причастности к делу и ответственности за его результат: сегодня в виде простых бытовых навыков, таких как умение навести порядок, чистоту в классе, в школе. А завтра этот же ученик уже будет ценить результаты своего труда в выбранной профессии и с уважением относиться к труду тех, кто рядом", - сказала глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова
.
Депутат отметила, что "еще одна новелла законопроекта касается обязательности участия учеников в общественно-полезном труде: высадка деревьев, цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее".
Такие моменты, по мнению парламентария, например, вопросы соблюдения чистоты и порядка в образовательных организациях, не должны зависеть от желания или нежелания кого-либо.
"Это элемент единого образовательного и воспитательного пространства. При этом обязательно будет учитываться возраст и особенности здоровья", - добавила она.
Как отмечает Казакова, принятие этого закона создаст основу для совершенствования школьной программы по труду.
"Урок труда должен так и называться "Урок труда" и предполагать именно формирование понятных, простых навыков, которые пригодятся в жизни, в быту, в семье, профессии", - подчеркнула депутат.
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