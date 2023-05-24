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Татарстан будет развивать связи с китайской провинцией Аньхой - РИА Новости, 24.05.2023
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Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
13:58 24.05.2023 (обновлено: 14:05 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/tatarstan-1873858810.html
Татарстан будет развивать связи с китайской провинцией Аньхой
Татарстан будет развивать связи с китайской провинцией Аньхой - РИА Новости, 24.05.2023
Татарстан будет развивать связи с китайской провинцией Аньхой
Татарстан заинтересован в развитии сотрудничества с китайской провинцией Аньхой в сфере высоких технологий, электроники, энергетики, биомедицины, сообщает... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:58
2023-05-24T14:05
республика татарстан
экономика
китай
аньхой
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 24 мая – РИА Новости. Татарстан заинтересован в развитии сотрудничества с китайской провинцией Аньхой в сфере высоких технологий, электроники, энергетики, биомедицины, сообщает пресс-служба главы российского региона Рустама Минниханова. Минниханов в среду принял участие в бизнес-форуме "Аньхой – Татарстан", который прошел в Хэфэй. "Рустам Минниханов рассказал, что республика заинтересована в развитии взаимодействия с провинцией в сфере высоких технологий, электроники, энергетики, биомедицины", - говорится в сообщении. Глава Татарстана отметил, что республика на протяжении многих лет активно сотрудничает с Китаем и придает большое значение развитию взаимодействия в рамках отношений двух государств. "Правительства и деловые круги наших стран прикладывают усилия по расширению взаимодействия в различных сферах. Со своей стороны мы готовы активно участвовать в данных процессах на региональном уровне", - сказал он. Начальник канцелярии иностранных дел провинции Аньхой Цинь Цзюньфэн отметил, что основу сотрудничества с Татарстаном заложили давние добрые отношения провинции с республикой. Основные отрасли экономики провинции – автомобилестроение, производство строительных материалов, лекарств, продуктов питания, логистика, энергетика, финансовые услуги. В провинции насчитывается более 8,5 тысячи высокотехнологичных предприятий. Ранее Минниханов отмечал, что товарооборот Татарстана и Китая по итогам 2022 года увеличился более чем на 58% и превысил 1,6 миллиарда долларов, это сотрудничество необходимо наращивать.
https://ria.ru/20230524/protokol-1873768985.html
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китай
аньхой
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экономика, китай, аньхой, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Экономика, Китай, Аньхой, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан)
Татарстан будет развивать связи с китайской провинцией Аньхой

Глава региона Минниханов: Татарстан будет развивать связи с китайской провинцией Аньхой

© РИА Новости / Олег Казанцев | Перейти в медиабанкВид на остров-град Свияжск
Вид на остров-град Свияжск - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
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КАЗАНЬ, 24 мая – РИА Новости. Татарстан заинтересован в развитии сотрудничества с китайской провинцией Аньхой в сфере высоких технологий, электроники, энергетики, биомедицины, сообщает пресс-служба главы российского региона Рустама Минниханова.
Минниханов в среду принял участие в бизнес-форуме "Аньхой – Татарстан", который прошел в Хэфэй.
«
"Рустам Минниханов рассказал, что республика заинтересована в развитии взаимодействия с провинцией в сфере высоких технологий, электроники, энергетики, биомедицины", - говорится в сообщении.
Глава Татарстана отметил, что республика на протяжении многих лет активно сотрудничает с Китаем и придает большое значение развитию взаимодействия в рамках отношений двух государств.
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"Правительства и деловые круги наших стран прикладывают усилия по расширению взаимодействия в различных сферах. Со своей стороны мы готовы активно участвовать в данных процессах на региональном уровне", - сказал он.
Начальник канцелярии иностранных дел провинции Аньхой Цинь Цзюньфэн отметил, что основу сотрудничества с Татарстаном заложили давние добрые отношения провинции с республикой. Основные отрасли экономики провинции – автомобилестроение, производство строительных материалов, лекарств, продуктов питания, логистика, энергетика, финансовые услуги. В провинции насчитывается более 8,5 тысячи высокотехнологичных предприятий.
Ранее Минниханов отмечал, что товарооборот Татарстана и Китая по итогам 2022 года увеличился более чем на 58% и превысил 1,6 миллиарда долларов, это сотрудничество необходимо наращивать.
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Республика ТатарстанЭкономикаКитайАньхойРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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