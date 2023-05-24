https://ria.ru/20230524/svo-1873853439.html

Бойцы СВО должны знать, что их близких защищает государство, заявил Шойгу

Бойцы СВО должны знать, что их близких защищает государство, заявил Шойгу - РИА Новости, 24.05.2023

Бойцы СВО должны знать, что их близких защищает государство, заявил Шойгу

Министерству обороны России важно, чтобы военнослужащие в зоне СВО знали, что их родные и близкие находятся под защитой государства, заявил глава военного... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T13:38

2023-05-24T13:38

2023-05-24T13:50

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Министерству обороны России важно, чтобы военнослужащие в зоне СВО знали, что их родные и близкие находятся под защитой государства, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу. "Для нас важно, чтобы военнослужащие, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, знали, что их родные и близкие находятся под защитой государства", - сказал он в ходе коллегии Минобороны РФ, говоря о соцобеспечении семей участников СВО. "Военнослужащим, получившим ранения, и семьям погибших оказывается единовременная помощь в размере трех и пяти миллионов рублей соответственно, погашаются кредиты или предоставляются кредитные каникулы", - также напомнил Шойгу. По словам министра, "принято 63 нормативных правовых акта, значительно расширивших права" участников СВО, членов их семей, установлен статус ветерана боевых действий, назначены дополнительные денежные выплаты, в том числе за особые отличия при выполнении поставленных задач.

https://ria.ru/20230324/svo-1860265243.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр