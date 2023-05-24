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Бойцы СВО должны знать, что их близких защищает государство, заявил Шойгу - РИА Новости, 24.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:38 24.05.2023 (обновлено: 13:50 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/svo-1873853439.html
Бойцы СВО должны знать, что их близких защищает государство, заявил Шойгу
Бойцы СВО должны знать, что их близких защищает государство, заявил Шойгу - РИА Новости, 24.05.2023
Бойцы СВО должны знать, что их близких защищает государство, заявил Шойгу
Министерству обороны России важно, чтобы военнослужащие в зоне СВО знали, что их родные и близкие находятся под защитой государства, заявил глава военного... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:38
2023-05-24T13:50
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Министерству обороны России важно, чтобы военнослужащие в зоне СВО знали, что их родные и близкие находятся под защитой государства, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу. "Для нас важно, чтобы военнослужащие, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, знали, что их родные и близкие находятся под защитой государства", - сказал он в ходе коллегии Минобороны РФ, говоря о соцобеспечении семей участников СВО. "Военнослужащим, получившим ранения, и семьям погибших оказывается единовременная помощь в размере трех и пяти миллионов рублей соответственно, погашаются кредиты или предоставляются кредитные каникулы", - также напомнил Шойгу. По словам министра, "принято 63 нормативных правовых акта, значительно расширивших права" участников СВО, членов их семей, установлен статус ветерана боевых действий, назначены дополнительные денежные выплаты, в том числе за особые отличия при выполнении поставленных задач.
https://ria.ru/20230324/svo-1860265243.html
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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Бойцы СВО должны знать, что их близких защищает государство, заявил Шойгу

Шойгу назвал важным, чтобы участники СВО знали, что их близкие под защитой государства

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Министерству обороны России важно, чтобы военнослужащие в зоне СВО знали, что их родные и близкие находятся под защитой государства, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.
"Для нас важно, чтобы военнослужащие, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, знали, что их родные и близкие находятся под защитой государства", - сказал он в ходе коллегии Минобороны РФ, говоря о соцобеспечении семей участников СВО.
"Военнослужащим, получившим ранения, и семьям погибших оказывается единовременная помощь в размере трех и пяти миллионов рублей соответственно, погашаются кредиты или предоставляются кредитные каникулы", - также напомнил Шойгу.
По словам министра, "принято 63 нормативных правовых акта, значительно расширивших права" участников СВО, членов их семей, установлен статус ветерана боевых действий, назначены дополнительные денежные выплаты, в том числе за особые отличия при выполнении поставленных задач.
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24 марта, 08:47
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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