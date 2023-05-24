https://ria.ru/20230524/svo-1873853439.html
Бойцы СВО должны знать, что их близких защищает государство, заявил Шойгу
Бойцы СВО должны знать, что их близких защищает государство, заявил Шойгу - РИА Новости, 24.05.2023
Бойцы СВО должны знать, что их близких защищает государство, заявил Шойгу
Министерству обороны России важно, чтобы военнослужащие в зоне СВО знали, что их родные и близкие находятся под защитой государства, заявил глава военного... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:38
2023-05-24T13:38
2023-05-24T13:50
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Министерству обороны России важно, чтобы военнослужащие в зоне СВО знали, что их родные и близкие находятся под защитой государства, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу. "Для нас важно, чтобы военнослужащие, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, знали, что их родные и близкие находятся под защитой государства", - сказал он в ходе коллегии Минобороны РФ, говоря о соцобеспечении семей участников СВО. "Военнослужащим, получившим ранения, и семьям погибших оказывается единовременная помощь в размере трех и пяти миллионов рублей соответственно, погашаются кредиты или предоставляются кредитные каникулы", - также напомнил Шойгу. По словам министра, "принято 63 нормативных правовых акта, значительно расширивших права" участников СВО, членов их семей, установлен статус ветерана боевых действий, назначены дополнительные денежные выплаты, в том числе за особые отличия при выполнении поставленных задач.
https://ria.ru/20230324/svo-1860265243.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Бойцы СВО должны знать, что их близких защищает государство, заявил Шойгу
Шойгу назвал важным, чтобы участники СВО знали, что их близкие под защитой государства
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости.
Министерству обороны России важно, чтобы военнослужащие в зоне СВО знали, что их родные и близкие находятся под защитой государства, заявил
глава военного ведомства Сергей Шойгу.
"Для нас важно, чтобы военнослужащие, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, знали, что их родные и близкие находятся под защитой государства", - сказал он в ходе коллегии Минобороны РФ, говоря о соцобеспечении семей участников СВО.
"Военнослужащим, получившим ранения, и семьям погибших оказывается единовременная помощь в размере трех и пяти миллионов рублей соответственно, погашаются кредиты или предоставляются кредитные каникулы", - также напомнил Шойгу.
По словам министра, "принято 63 нормативных правовых акта, значительно расширивших права" участников СВО, членов их семей, установлен статус ветерана боевых действий, назначены дополнительные денежные выплаты, в том числе за особые отличия при выполнении поставленных задач.
Для семей погибших участников СВО предложили ввести госпопечительство