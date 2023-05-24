https://ria.ru/20230524/stroyka-1873934984.html

Первый этап крупного животноводческого комплекса ввели в Тверской области

Первый этап крупного животноводческого комплекса ввели в Тверской области - РИА Новости, 24.05.2023

Первый этап крупного животноводческого комплекса ввели в Тверской области

В Кашинском округе Тверской области завершился первый этап строительства комплекса молочного животноводства ООО "Румелко-агро", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T18:41

2023-05-24T18:41

2023-05-24T18:41

тверская область

тверь

игорь руденя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873935536_0:75:1300:806_1920x0_80_0_0_252e07e6c10e1edc44f575fd3d44395a.jpg

ТВЕРЬ, 24 мая – РИА Новости. В Кашинском округе Тверской области завершился первый этап строительства комплекса молочного животноводства ООО "Румелко-агро", сообщает пресс-служба регионального правительства.Инвестиционный проект подразумевает создание трех молочно-товарных комплексов (ферм) на общее поголовье стада более 10 тысяч коров. Поддержку в реализации проекта "РУМЕЛКО-АГРО" правительство Тверской области оказывает с 2019 года."Это один из самых крупных в Тверской области инвестиционных проектов в сфере АПК. Наш регион будет участвовать и активно содействовать в реализации планов по развитию молочного животноводства", – процитировали в пресс-службе губернатора Игоря Руденю.В настоящее время на завершающей стадии находится строительство двух молочно-товарных ферм "Бузыково" и "Давыдово" в одноименных деревнях Кашинского округа. На днях произведена поставка первой партии нетелей голштино-фризской породы. До конца месяца на ферму в деревне Бузыково поступит 1368 голов.Реализация проекта позволит привлечь свыше 18 миллиардов рублей инвестиций, создать более 600 новых рабочих мест.Проект реализуется в Тверской области в рамках нового инвестиционного режима – соглашения о защите и поощрении капиталовложений. По нему Тверская область обязуется в течение трех лет не изменять условия техрегулирования, лицензирования, землепользования и застройки территорий, административных процедур в строительстве, процедур градостроительной деятельности, прохождения госэкспертизы, а также выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию.Кроме того, в течение шести лет с момента подписания соглашения не изменятся условия и порядок предоставления субсидий на возмещение затрат на инфраструктуру и уплату процентов по кредитам, а также не будут применяться акты, изменяющие условия и порядок предоставления господдержки и налоговое законодательство, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230425/dopsredstva-1867611158.html

https://ria.ru/20230505/importozameschenie-1869963555.html

тверь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя