https://ria.ru/20230524/spetsoperatsiya-1873883382.html

В Новгородской области помощь бойцам СВО проверят на соответствие стандарту

В Новгородской области помощь бойцам СВО проверят на соответствие стандарту - РИА Новости, 24.05.2023

В Новгородской области помощь бойцам СВО проверят на соответствие стандарту

Помощь, оказываемую участникам спецоперации, надо проверить на соответствие региональному стандарту мер поддержки, в случае необходимости её следует дополнить,... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T15:33

2023-05-24T15:33

2023-05-24T15:55

новгородская область

андрей никитин (политик)

андрей турчак

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 мая – РИА Новости. Помощь, оказываемую участникам спецоперации, надо проверить на соответствие региональному стандарту мер поддержки, в случае необходимости её следует дополнить, рассказал глава комиссии Госсовета по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Как ранее сообщалось, руководитель рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак доложил президенту, что все регионы ввели меры поддержки семей участников спецоперации, их уровень зависит от финансовых возможностей конкретного субъекта. Турчак предложил установить единый федеральный стандарт, в который вошли 19 мер. Этот вопрос неоднократно обсуждался с регионами в рамках комиссии Госсовета по социальной политике. Чтобы унифицировать меры, ранее Никитин предлагал выделять на эти цели нуждающимся регионам дотации или субсидии. "Недавно Андрей Анатольевич Турчак предложил региональный стандарт мер поддержки участников специальной военной операции. Нужно проанализировать соответствие наших мер стандартам. Если необходимо, дополнить наши меры. При этом также понимая, что стандарт – это минимум, ничто нам не мешает делать региональные меры больше стандарта. Это решение негосударственное, оно партийное. Я считаю, мы обязаны его поддержать",- сообщил Никитин во время заседания Муниципального собрания. Также он отметил, что ветераны боевых действий будут получать поддержку пожизненно. А их дети минимум до совершеннолетия. Спустя несколько лет такую же социальную помощь должны получить ветераны афганской и чеченской войн.

https://ria.ru/20230519/rozhdaemost-1872892477.html

новгородская область

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новгородская область, андрей никитин (политик), андрей турчак