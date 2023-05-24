Рейтинг@Mail.ru
В Новгородской области помощь бойцам СВО проверят на соответствие стандарту - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 24.05.2023 (обновлено: 15:55 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/spetsoperatsiya-1873883382.html
В Новгородской области помощь бойцам СВО проверят на соответствие стандарту
В Новгородской области помощь бойцам СВО проверят на соответствие стандарту - РИА Новости, 24.05.2023
В Новгородской области помощь бойцам СВО проверят на соответствие стандарту
Помощь, оказываемую участникам спецоперации, надо проверить на соответствие региональному стандарту мер поддержки, в случае необходимости её следует дополнить,... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T15:33
2023-05-24T15:55
новгородская область
андрей никитин (политик)
андрей турчак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873887509_0:85:1024:661_1920x0_80_0_0_365958f6a0e49a97f7a8446b798456ff.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 мая – РИА Новости. Помощь, оказываемую участникам спецоперации, надо проверить на соответствие региональному стандарту мер поддержки, в случае необходимости её следует дополнить, рассказал глава комиссии Госсовета по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Как ранее сообщалось, руководитель рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак доложил президенту, что все регионы ввели меры поддержки семей участников спецоперации, их уровень зависит от финансовых возможностей конкретного субъекта. Турчак предложил установить единый федеральный стандарт, в который вошли 19 мер. Этот вопрос неоднократно обсуждался с регионами в рамках комиссии Госсовета по социальной политике. Чтобы унифицировать меры, ранее Никитин предлагал выделять на эти цели нуждающимся регионам дотации или субсидии. "Недавно Андрей Анатольевич Турчак предложил региональный стандарт мер поддержки участников специальной военной операции. Нужно проанализировать соответствие наших мер стандартам. Если необходимо, дополнить наши меры. При этом также понимая, что стандарт – это минимум, ничто нам не мешает делать региональные меры больше стандарта. Это решение негосударственное, оно партийное. Я считаю, мы обязаны его поддержать",- сообщил Никитин во время заседания Муниципального собрания. Также он отметил, что ветераны боевых действий будут получать поддержку пожизненно. А их дети минимум до совершеннолетия. Спустя несколько лет такую же социальную помощь должны получить ветераны афганской и чеченской войн.
https://ria.ru/20230519/rozhdaemost-1872892477.html
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873887509_102:48:948:682_1920x0_80_0_0_77d1231dfa2d960ae9529ea7b35e21df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новгородская область, андрей никитин (политик), андрей турчак
Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Андрей Турчак
В Новгородской области помощь бойцам СВО проверят на соответствие стандарту

В Новгородской области помощь бойцам СВО проверят на соответствие региональному стандарту

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 мая – РИА Новости. Помощь, оказываемую участникам спецоперации, надо проверить на соответствие региональному стандарту мер поддержки, в случае необходимости её следует дополнить, рассказал глава комиссии Госсовета по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Как ранее сообщалось, руководитель рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак доложил президенту, что все регионы ввели меры поддержки семей участников спецоперации, их уровень зависит от финансовых возможностей конкретного субъекта. Турчак предложил установить единый федеральный стандарт, в который вошли 19 мер. Этот вопрос неоднократно обсуждался с регионами в рамках комиссии Госсовета по социальной политике. Чтобы унифицировать меры, ранее Никитин предлагал выделять на эти цели нуждающимся регионам дотации или субсидии.
"Недавно Андрей Анатольевич Турчак предложил региональный стандарт мер поддержки участников специальной военной операции. Нужно проанализировать соответствие наших мер стандартам. Если необходимо, дополнить наши меры. При этом также понимая, что стандарт – это минимум, ничто нам не мешает делать региональные меры больше стандарта. Это решение негосударственное, оно партийное. Я считаю, мы обязаны его поддержать",- сообщил Никитин во время заседания Муниципального собрания.
Также он отметил, что ветераны боевых действий будут получать поддержку пожизненно. А их дети минимум до совершеннолетия. Спустя несколько лет такую же социальную помощь должны получить ветераны афганской и чеченской войн.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Регионы готовят программы повышения рождаемости, заявил Никитин
19 мая, 12:57
 
Новгородская областьАндрей Никитин (политик)Андрей Турчак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала