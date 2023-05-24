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Мишустин передал Си Цзиньпину привет от Путина - РИА Новости, 24.05.2023
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11:21 24.05.2023 (обновлено: 11:58 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/si-1873810562.html
Мишустин передал Си Цзиньпину привет от Путина
Мишустин передал Си Цзиньпину привет от Путина - РИА Новости, 24.05.2023
Мишустин передал Си Цзиньпину привет от Путина
Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином передал ему привет от президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T11:21
2023-05-24T11:58
политика
россия
китай
си цзиньпин
михаил мишустин
владимир путин
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ПЕКИН, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином передал ему привет от президента РФ Владимира Путина. "Прежде всего, разрешите передать вам товарищеский привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина. Он с большой теплотой вспоминает переговоры с вами, которые прошли в марте в Москве", - сказал находящийся с визитом в Китае Мишустин в начале встречи. Российский премьер заявил, что визит Си Цзиньпина в РФ "открыл новую эпоху в развитии отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, связывающих Россию и Китай".
https://ria.ru/20230416/kitay-1865699522.html
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политика, россия, китай, си цзиньпин, михаил мишустин, владимир путин
Политика, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин передал Си Цзиньпину привет от Путина

Мишустин передал Си Цзиньпину привет и наилучшие пожелания от Путина

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Доме народных собраний в Пекине
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Доме народных собраний в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином передал ему привет от президента РФ Владимира Путина.
"Прежде всего, разрешите передать вам товарищеский привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина. Он с большой теплотой вспоминает переговоры с вами, которые прошли в марте в Москве", - сказал находящийся с визитом в Китае Мишустин в начале встречи.
Российский премьер заявил, что визит Си Цзиньпина в РФ "открыл новую эпоху в развитии отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, связывающих Россию и Китай".
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ПолитикаРоссияКитайСи ЦзиньпинМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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