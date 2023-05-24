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Шойгу пообещал жесткую реакцию на атаки украинских боевиков - РИА Новости, 24.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:35 24.05.2023 (обновлено: 13:56 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/shoygu-1873852513.html
Шойгу пообещал жесткую реакцию на атаки украинских боевиков
Шойгу пообещал жесткую реакцию на атаки украинских боевиков - РИА Новости, 24.05.2023
Шойгу пообещал жесткую реакцию на атаки украинских боевиков
На атаки украинских боевиков в будущем будут реагировать предельно жестко, заявил в среду в ходе коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:35
2023-05-24T13:56
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. На атаки украинских боевиков в будущем будут реагировать предельно жестко, заявил в среду в ходе коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу."В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение поражения до полной ликвидации", - сказал он."Уничтожено более 70-ти украинских террористов, а также автомобильная и бронетанковая техника. На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко", - добавил министр.
https://ria.ru/20230524/diversanty-1873812723.html
РИА Новости
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вооруженные силы рф, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Шойгу пообещал жесткую реакцию на атаки украинских боевиков

Глава Минобороны Шойгу: Россия будет очень жестко реагировать на атаки украинских боевиков

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании руководящего состава Минобороны РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании руководящего состава Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании руководящего состава Минобороны РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. На атаки украинских боевиков в будущем будут реагировать предельно жестко, заявил в среду в ходе коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу.
"В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение поражения до полной ликвидации", - сказал он.
"Уничтожено более 70-ти украинских террористов, а также автомобильная и бронетанковая техника. На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко", - добавил министр.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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