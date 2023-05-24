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Почти два миллиона российских школьников уже отпраздновали последний звонок

Почти два миллиона российских школьников уже отпраздновали последний звонок - РИА Новости, 24.05.2023

Почти два миллиона российских школьников уже отпраздновали последний звонок

Свыше 1,8 миллиона российских школьников уже поучаствовали в торжественных мероприятиях в честь окончания учебного года, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T22:09

2023-05-24T22:09

2023-05-24T22:09

общество

россия

ирина волк

последний звонок

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Свыше 1,8 миллиона российских школьников уже поучаствовали в торжественных мероприятиях в честь окончания учебного года, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "С 16 мая в российских школах начались мероприятия, посвященные окончанию учебного года. Последний звонок уже прозвучал для более чем 1,8 миллиона школьников из почти 28 тысяч учебных заведений", – сказала Волк. По ее словам, правопорядок на мероприятиях обеспечивали свыше 58 тысяч полицейских. Также были задействованы росгвардейцы, народные дружины и частные охранные организации. Волк отметила, что торжественные мероприятия в честь "последнего звонка" завершатся в РФ 2 июня.

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2023

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общество, россия, ирина волк, последний звонок