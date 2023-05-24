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Почти два миллиона российских школьников уже отпраздновали последний звонок - РИА Новости, 24.05.2023
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22:09 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/shkola-1873969662.html
Почти два миллиона российских школьников уже отпраздновали последний звонок
Почти два миллиона российских школьников уже отпраздновали последний звонок - РИА Новости, 24.05.2023
Почти два миллиона российских школьников уже отпраздновали последний звонок
Свыше 1,8 миллиона российских школьников уже поучаствовали в торжественных мероприятиях в честь окончания учебного года, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T22:09
2023-05-24T22:09
общество
россия
ирина волк
последний звонок
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Свыше 1,8 миллиона российских школьников уже поучаствовали в торжественных мероприятиях в честь окончания учебного года, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "С 16 мая в российских школах начались мероприятия, посвященные окончанию учебного года. Последний звонок уже прозвучал для более чем 1,8 миллиона школьников из почти 28 тысяч учебных заведений", – сказала Волк. По ее словам, правопорядок на мероприятиях обеспечивали свыше 58 тысяч полицейских. Также были задействованы росгвардейцы, народные дружины и частные охранные организации. Волк отметила, что торжественные мероприятия в честь "последнего звонка" завершатся в РФ 2 июня.
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общество, россия, ирина волк, последний звонок
Общество, Россия, Ирина Волк, Последний звонок
Почти два миллиона российских школьников уже отпраздновали последний звонок

Более 1,8 миллиона российских школьников уже отпраздновали последний звонок

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкВыпускники отпускают воздушные шарики на последнем звонке
Выпускники отпускают воздушные шарики на последнем звонке - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
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Выпускники отпускают воздушные шарики на последнем звонке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Свыше 1,8 миллиона российских школьников уже поучаствовали в торжественных мероприятиях в честь окончания учебного года, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"С 16 мая в российских школах начались мероприятия, посвященные окончанию учебного года. Последний звонок уже прозвучал для более чем 1,8 миллиона школьников из почти 28 тысяч учебных заведений", – сказала Волк.
По ее словам, правопорядок на мероприятиях обеспечивали свыше 58 тысяч полицейских. Также были задействованы росгвардейцы, народные дружины и частные охранные организации.
Волк отметила, что торжественные мероприятия в честь "последнего звонка" завершатся в РФ 2 июня.
Белые банты, воздушные шары: последние звонки в России
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Последние звонки проводят в школах, когда учеба уже закончилась, а экзамены еще не начались.

Выпускники на празднике Последний звонок в гимназии №2 во Владивостоке

Последние звонки проводят в школах, когда учеба уже закончилась, а экзамены еще не начались.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 14
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Обычно праздник выпускников организуют 25 мая, но в этом году его перенесли на 22-23-е.

Выпускники на празднике Последний звонок в гимназии №2 во Владивостоке

Обычно праздник выпускников организуют 25 мая, но в этом году его перенесли на 22-23-е.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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2 из 14
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В этот день девушки надевают школьные платья, особенно популярна у них советская школьная форма. Юноши, как правило, выбирают классические костюмы.

Выпускники танцуют на празднике Последний звонок в гимназии №2 во Владивостоке

В этот день девушки надевают школьные платья, особенно популярна у них советская школьная форма. Юноши, как правило, выбирают классические костюмы.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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3 из 14
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Непременная часть празднования — торжественная линейка.

Выпускник вручает цветы классному руководителю на празднике Последний звонок в гимназии №2 во Владивостоке

Непременная часть празднования — торжественная линейка.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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4 из 14
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Праздник "Последний звонок" в гимназии № 2 во Владивостоке.

Выпускники на празднике Последний звонок в гимназии № 2 во Владивостоке

Праздник "Последний звонок" в гимназии № 2 во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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5 из 14
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Перед выпускниками выступают гости, директор и родители.

Выпускники ГБОУ Школа №1748 Вертикаль во время празднования последнего звонка в Москве

Перед выпускниками выступают гости, директор и родители.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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6 из 14
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Праздник "Последний звонок" в Морской школе в Санкт-Петербурге.

Выпускники ГБОУ Морская школа на празднике Последний звонок в Санкт-Петербурге

Праздник "Последний звонок" в Морской школе в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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7 из 14
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

В завершение торжественной части первоклассница звонит в школьный колокольчик, сидя на плечах одного из выпускников.

Выпускники ГБОУ Морская школа на празднике Последний звонок в Санкт-Петербурге

В завершение торжественной части первоклассница звонит в школьный колокольчик, сидя на плечах одного из выпускников.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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8 из 14
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Вот оно и состоялось — прощание со школой.

Выпускники ГБОУ Морская школа на празднике Последний звонок в Санкт-Петербурге

Вот оно и состоялось — прощание со школой.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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9 из 14
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Теперь — танцы и веселье.

Выпускники ГБОУ Морская школа на празднике Последний звонок в Санкт-Петербурге

Теперь — танцы и веселье.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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10 из 14
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанк

В школах проходят концерты учеников, экскурсии и другие мероприятия.

Выпускники сельской школы, которую отреставрировали в этом году, на празднике Последний звонок в поселке Междуречье Калининградской области

В школах проходят концерты учеников, экскурсии и другие мероприятия.

© РИА Новости / Виталий Невар
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11 из 14
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанк

Выпускники отреставрированной в этом году сельской школы в поселке Междуречье Калининградской области.

Выпускники сельской школы, которую отреставрировали в этом году, на празднике Последний звонок в поселке Междуречье Калининградской области

Выпускники отреставрированной в этом году сельской школы в поселке Междуречье Калининградской области.

© РИА Новости / Виталий Невар
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12 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Праздник выпускников в средней школе № 65 Мариуполя.

Выпускники на празднике Последний звонок в МБОУ Средняя школа No 65 города Мариуполя

Праздник выпускников в средней школе № 65 Мариуполя.

© РИА Новости / Александр Сухов
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13 из 14
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Вчерашних школьников ждут единый госэкзамен и выпускной бал.

Выпускники отпускают воздушные шарики в цветах триколора на празднике Последний звонок во дворе МБОУ Средняя школа № 65 города Мариуполя

Вчерашних школьников ждут единый госэкзамен и выпускной бал.

© РИА Новости / Александр Сухов
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14 из 14

Последние звонки проводят в школах, когда учеба уже закончилась, а экзамены еще не начались.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 14

Обычно праздник выпускников организуют 25 мая, но в этом году его перенесли на 22-23-е.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
2 из 14

В этот день девушки надевают школьные платья, особенно популярна у них советская школьная форма. Юноши, как правило, выбирают классические костюмы.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
3 из 14

Непременная часть празднования — торжественная линейка.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
4 из 14

Праздник "Последний звонок" в гимназии № 2 во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
5 из 14

Перед выпускниками выступают гости, директор и родители.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
6 из 14

Праздник "Последний звонок" в Морской школе в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
7 из 14

В завершение торжественной части первоклассница звонит в школьный колокольчик, сидя на плечах одного из выпускников.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
8 из 14

Вот оно и состоялось — прощание со школой.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
9 из 14

Теперь — танцы и веселье.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
10 из 14

В школах проходят концерты учеников, экскурсии и другие мероприятия.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
11 из 14

Выпускники отреставрированной в этом году сельской школы в поселке Междуречье Калининградской области.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
12 из 14

Праздник выпускников в средней школе № 65 Мариуполя.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
13 из 14

Вчерашних школьников ждут единый госэкзамен и выпускной бал.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
14 из 14
 
ОбществоРоссияИрина ВолкПоследний звонок
 
 
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