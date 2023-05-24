https://ria.ru/20230524/shkola-1873950331.html
В Назрани открыли новую школу на 720 мест
В Назрани открыли новую школу на 720 мест - РИА Новости, 24.05.2023
В Назрани открыли новую школу на 720 мест
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял участие в открытии в Назрани оборудованной лифтами и мастерскими новой школы на 720 мест, которая построена в рамках РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T19:33
2023-05-24T19:33
2023-05-24T19:33
республика ингушетия
назрань
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
россия
школа
дети
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НАЛЬЧИК, 24 мая – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял участие в открытии в Назрани оборудованной лифтами и мастерскими новой школы на 720 мест, которая построена в рамках национального проекта "Образование", сообщила пресс-служба руководителя региона. "В новой школе имеются специальные кабинеты иностранного языка и информатики, оборудованные современной компьютерной техникой, два пассажирских лифта и мастерские для обработки ткани, дерева и металла", - говорится в сообщении. Глава региона ознакомился с работой библиотеки, спортзала, пищеблока, осмотрел учебные аудитории и прилегающую территорию. "Сдавая современную школу в эксплуатацию, мы каждый раз открываем важнейший центр социального развития любимой республики. Убежден, данная школа, безусловно, на многие десятилетия будет центром всестороннего развития подрастающего поколения, местом воспитания настоящих патриотов, достойных граждан российского государства", - сказал Калиматов. Он добавил, что Ингушетия получает большую помощь и поддержку федеральных властей при строительстве школ и других социальных объектов. По словам руководителя региона, даже в самые трудные времена жители Ингушетии всегда стремились направить своих детей на обучение, дать им новые знания и навыки. "Инвестировать в сферу образования – это наша народная черта", - подчеркнул Калиматов. По данным местных властей, в этом году в Ингушетии планируется построить 11 новых школ на 6,5 тысячи ученических мест. Это также обеспечит регион 2,2 тысячи рабочих мест для педагогов и других работников образования.
https://ria.ru/20230516/ingushetiya-1872123241.html
https://ria.ru/20230512/kladbische-1871269657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
назрань, махмуд-али калиматов, республика ингушетия, россия, школа, дети
Республика Ингушетия, Назрань, Махмуд-Али Калиматов, Республика Ингушетия, Россия, Школа, Дети
В Назрани открыли новую школу на 720 мест
Глава Ингушетии Калиматов открыл в Назрани новую школу на 720 мест с лифтами и мастерскими
НАЛЬЧИК, 24 мая – РИА Новости.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял участие в открытии в Назрани оборудованной лифтами и мастерскими новой школы на 720 мест, которая построена в рамках национального проекта "Образование", сообщила пресс-служба
руководителя региона.
«
"В новой школе имеются специальные кабинеты иностранного языка и информатики, оборудованные современной компьютерной техникой, два пассажирских лифта и мастерские для обработки ткани, дерева и металла", - говорится в сообщении.
Глава региона ознакомился с работой библиотеки, спортзала, пищеблока, осмотрел учебные аудитории и прилегающую территорию.
"Сдавая современную школу в эксплуатацию, мы каждый раз открываем важнейший центр социального развития любимой республики. Убежден, данная школа, безусловно, на многие десятилетия будет центром всестороннего развития подрастающего поколения, местом воспитания настоящих патриотов, достойных граждан российского государства", - сказал Калиматов.
Он добавил, что Ингушетия получает большую помощь и поддержку федеральных властей при строительстве школ и других социальных объектов.
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По словам руководителя региона, даже в самые трудные времена жители Ингушетии всегда стремились направить своих детей на обучение, дать им новые знания и навыки. "Инвестировать в сферу образования – это наша народная черта", - подчеркнул Калиматов.
По данным местных властей, в этом году в Ингушетии планируется построить 11 новых школ на 6,5 тысячи ученических мест. Это также обеспечит регион 2,2 тысячи рабочих мест для педагогов и других работников образования.
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