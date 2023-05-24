https://ria.ru/20230524/samolety-1873949131.html

Столтенберг рассказал, от чего будет зависеть передача Украине F-16

Столтенберг рассказал, от чего будет зависеть передача Украине F-16 - РИА Новости, 24.05.2023

Столтенберг рассказал, от чего будет зависеть передача Украине F-16

Решение о возможных поставках военных самолетов Украине будет принято в зависимости от развития ситуации, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T19:29

2023-05-24T19:29

2023-05-24T21:21

украина

нато

йенс столтенберг

f-16

в мире

джо байден

вооруженные силы украины

владимир зеленский

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БРЮССЕЛЬ, 24 мая — РИА Новости. Решение о возможных поставках военных самолетов Украине будет принято в зависимости от развития ситуации, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг."Несколько дней назад были сделаны объявления о начале подготовки украинских пилотов. Это имеет большое значение, потому что на определенном этапе будет (обсуждаться. — Прим. ред.) опция о поставках самолетов. Но то, как и когда это будет, должно еще определиться. <…> Затем в зависимости развития (конфликта. — Прим. ред.) и ситуации на местах будет приниматься решение по поставкам самолетов", — пояснил он.По словам генсека, в этом вопросе следует двигаться постепенно, поскольку тема поставок истребителей "отражает долгосрочные обязательства перед Украиной". После завершения конфликта НАТО должна будет обеспечить наличие у ВСУ возможностей для предотвращения новых агрессий, пояснил Столтенберг."Если это (поставки самолетов. — Прим. ред.) произойдет во время войны, то поможет им (украинским войскам. — Прим. ред.). Если это произойдет после войны, то это тоже будет полезно", — подытожил глава военного блока.На недавнем саммите G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил Владимиру Зеленскому планы обучения украинских летчиков пилотированию F-16. По словам помощника главы Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон и союзники в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты ВСУ и в каком количестве.Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передача F-16 киевскому режиму — очередной этап эскалации конфликта и дестабилизации ситуации на европейском континенте. Западные страны, подчеркнула она, не отдают себе отчета, чем могут закончиться такие эксперименты.

https://ria.ru/20230524/istrebitel-1873893469.html

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