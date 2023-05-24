https://ria.ru/20230524/problemy-1873756955.html

В США назвали три проблемы, усложняющие передачу F-16 Украине

В США назвали три проблемы, усложняющие передачу F-16 Украине - РИА Новости, 24.05.2023

В США назвали три проблемы, усложняющие передачу F-16 Украине

Киеву необходимо решить три важных вопроса, прежде чем Запад приступит к поставкам истребителей F-16, написала обозреватель Newsweek Элли Кук. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T01:50

2023-05-24T01:50

2023-05-24T01:53

в мире

украина

сша

f-16

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Киеву необходимо решить три важных вопроса, прежде чем Запад приступит к поставкам истребителей F-16, написала обозреватель Newsweek Элли Кук."По мнению аналитиков, прежде чем Украина сможет летать на современных боевых самолетах, необходимо разобраться со следующими проблемами: определить, сколько времени потребуется для обучения украинского персонала, задействованного в работе с F-16, решить вопрос создания необходимой инфраструктуры и справиться с политическими препятствиями", — заявила она.В статье говорится, что обучение украинских пилотов займет продолжительное время."Обучение даже опытных пилотов на новом самолете измеряется месяцами, а не неделями", — поделился своим мнением британский летчик в отставке Эндрю Кертис.Как отметила журналистка, для использования F-16 требуются не только хорошо обученные специалисты, но и новые цепочки поставок, процедуры технического обслуживания, инфраструктура, включающая в себя "гладкие взлетно-посадочные полосы". Кроме того, эти объекты могут стать "главной целью" для ударов, отметила она.В оказании военной помощи Киеву существует также и политический аспект, добавила Кук. Решение поставить F-16 сопряжено со значительными геополитическими последствиями и может спровоцировать дополнительную эскалацию конфликта, резюмировала журналистка.Ранее представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США считают поставки F-16 Украине своим приоритетом.Как сообщал в беседе с РИА Новости бывший высокопоставленный офицер одной из стран НАТО Пьер Анро, предполагается, что украинские пилоты этих истребителей пройдут четырехмесячное обучение, за которое они смогут лишь научиться выполнять ограниченные задачи, касающиеся поддержки наземных сил и бомбардировки.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230523/f-16-1873623852.html

https://ria.ru/20230523/piloty-1873715386.html

https://ria.ru/20230523/istrebiteli-1873541279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, f-16