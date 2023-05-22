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Европейский эксперт оценил перспективы обучения ВСУ пилотировать F-16 - РИА Новости, 22.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:42 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/istrebiteli-1873469230.html
Европейский эксперт оценил перспективы обучения ВСУ пилотировать F-16
Европейский эксперт оценил перспективы обучения ВСУ пилотировать F-16 - РИА Новости, 22.05.2023
Европейский эксперт оценил перспективы обучения ВСУ пилотировать F-16
Украинские пилоты истребителей F-16 за четыре месяца научатся выполнять только ограниченные задачи, касающиеся поддержки наземных сил и бомбардировки, считает... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T17:42
2023-05-22T17:42
специальная военная операция на украине
в мире
сша
киев
вашингтон (штат)
владимир зеленский
джейк салливан
джо байден
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БРЮССЕЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Украинские пилоты истребителей F-16 за четыре месяца научатся выполнять только ограниченные задачи, касающиеся поддержки наземных сил и бомбардировки, считает европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер одной из стран НАТО Пьер Анро. Он отметил, что в ВВС западных стран летчиков готовят от трех до пяти лет, при этом в военное время этот срок может быть сокращен до 2,5 лет. По мнению эксперта, потери среди неопытных украинских пилотов на F-16 неизбежны. "Это будет холодным душем для западной коалиции и плохой рекламой для американских самолетов", - заметил Анро. При этом на готовность "обновленных украинских ВВС" можно рассчитывать не раньше сентября, что "слишком поздно для анонсированного наступления украинской армии, которое придется проводить без серьезной воздушной поддержки", добавил собеседник агентства. По его словам, на Владимира Зеленского оказывают давление западные союзники по НАТО, чтобы тот начал наступление, однако "окно возможностей для наступления невелико": у Киева есть около трех месяцев, чтобы начать его. Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве. Как сообщал телеканал CNN, президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Вашингтон поддержит меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе на F-16.
https://ria.ru/20230520/f-16-1873131124.html
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в мире, сша, киев, вашингтон (штат), владимир зеленский, джейк салливан, джо байден, g7, нато, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Джейк Салливан, Джо Байден, G7, НАТО, F-16
Европейский эксперт оценил перспективы обучения ВСУ пилотировать F-16

Офицер Анро: ВСУ за четыре месяца научатся выполнять только ограниченные миссии на F-16

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Украинские пилоты истребителей F-16 за четыре месяца научатся выполнять только ограниченные задачи, касающиеся поддержки наземных сил и бомбардировки, считает европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер одной из стран НАТО Пьер Анро.
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"Здесь, в НАТО, официальная версия такова, что украинские пилоты пройдут обучение за 4 месяца, и это без учета изучения английского языка, которое должно занять минимум 2-3 месяца. После очень короткой и интенсивной подготовки эти пилоты, которые должны пересесть на совершенно другие самолеты, смогут выполнять только ограниченные миссии по поддержке наземных действий и бомбардировки, тщательно избегая любых контактов с российскими ВВС", - заявил эксперт в беседе с РИА Новости.
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Он отметил, что в ВВС западных стран летчиков готовят от трех до пяти лет, при этом в военное время этот срок может быть сокращен до 2,5 лет. По мнению эксперта, потери среди неопытных украинских пилотов на F-16 неизбежны. "Это будет холодным душем для западной коалиции и плохой рекламой для американских самолетов", - заметил Анро.
При этом на готовность "обновленных украинских ВВС" можно рассчитывать не раньше сентября, что "слишком поздно для анонсированного наступления украинской армии, которое придется проводить без серьезной воздушной поддержки", добавил собеседник агентства. По его словам, на Владимира Зеленского оказывают давление западные союзники по НАТО, чтобы тот начал наступление, однако "окно возможностей для наступления невелико": у Киева есть около трех месяцев, чтобы начать его.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве. Как сообщал телеканал CNN, президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Вашингтон поддержит меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе на F-16.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКиевВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДжейк СалливанДжо БайденG7НАТОF-16
 
 
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