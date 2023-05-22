https://ria.ru/20230522/istrebiteli-1873469230.html

Европейский эксперт оценил перспективы обучения ВСУ пилотировать F-16

Европейский эксперт оценил перспективы обучения ВСУ пилотировать F-16 - РИА Новости, 22.05.2023

Европейский эксперт оценил перспективы обучения ВСУ пилотировать F-16

Украинские пилоты истребителей F-16 за четыре месяца научатся выполнять только ограниченные задачи, касающиеся поддержки наземных сил и бомбардировки, считает... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T17:42

2023-05-22T17:42

2023-05-22T17:42

специальная военная операция на украине

в мире

сша

киев

вашингтон (штат)

владимир зеленский

джейк салливан

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441416_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_65ab0bc598e298e4a86bd4bd4d6de6d6.jpg

БРЮССЕЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Украинские пилоты истребителей F-16 за четыре месяца научатся выполнять только ограниченные задачи, касающиеся поддержки наземных сил и бомбардировки, считает европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер одной из стран НАТО Пьер Анро. Он отметил, что в ВВС западных стран летчиков готовят от трех до пяти лет, при этом в военное время этот срок может быть сокращен до 2,5 лет. По мнению эксперта, потери среди неопытных украинских пилотов на F-16 неизбежны. "Это будет холодным душем для западной коалиции и плохой рекламой для американских самолетов", - заметил Анро. При этом на готовность "обновленных украинских ВВС" можно рассчитывать не раньше сентября, что "слишком поздно для анонсированного наступления украинской армии, которое придется проводить без серьезной воздушной поддержки", добавил собеседник агентства. По его словам, на Владимира Зеленского оказывают давление западные союзники по НАТО, чтобы тот начал наступление, однако "окно возможностей для наступления невелико": у Киева есть около трех месяцев, чтобы начать его. Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве. Как сообщал телеканал CNN, президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Вашингтон поддержит меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе на F-16.

https://ria.ru/20230520/f-16-1873131124.html

https://ria.ru/20230521/f-16-1873234099.html

сша

киев

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, киев, вашингтон (штат), владимир зеленский, джейк салливан, джо байден, g7, нато, f-16