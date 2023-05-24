https://ria.ru/20230524/oteli-1873844326.html

В ФАС сообщили, будут ли контролировать цены на отели во время ПМЭФ-2023

В ФАС сообщили, будут ли контролировать цены на отели во время ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 24.05.2023

В ФАС сообщили, будут ли контролировать цены на отели во время ПМЭФ-2023

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не регулирует гостиничный рынок и не будет применять меры антимонопольного реагирования в отношении стоимости... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T14:47

2023-05-24T14:47

2023-05-24T14:50

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федеральная антимонопольная служба (фас россии)

петербургский международный экономический форум (фонд)

отели

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не регулирует гостиничный рынок и не будет применять меры антимонопольного реагирования в отношении стоимости номеров в отелях и в период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2023 году, сообщил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский в кулуарах Евразийского экономического форума. "Так как гостиниц много, рынок конкурентный, мы его не регулируем. Тот проект, который предполагал временное регулирование в отдельные дни, пока не реализован. Мы работаем в предупредительном режиме, участвуем в организационных мероприятиях (на ПМЭФ – ред.), но меры антимонопольного реагирования не применяем", – сказал Шаскольский. Глава ФАС пояснил, что ведомством велась подготовка законопроекта, который бы позволял на период проведения крупных форумов в Сочи, Петербурге и во Владивостоке временно сдерживать цены. "Мы планировали рассчитывать цены по определенной методике, то есть не регулировать, а задать планку исходя из тех цен, которые были до этого. Усреднять их так, чтобы не было (роста –ред.) в пять раз. Но это вызвало дискуссию среди отельеров, представителей гостиничного бизнеса, поэтому этот вопрос еще не решен", – пояснил Шаскольский. Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков во вторник во время пресс-конференции сообщил, что в ходе Петербургского международного экономического форума стоимость номеров в городских отелях может вырасти в три-пять раз. Он отметил, что загрузка объектов размещения в городе может достигнуть 95 процентов, и туристов ждет дефицит свободных номеров. РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.

https://ria.ru/20230520/puteshestviya-1872855798.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, федеральная антимонопольная служба (фас россии), петербургский международный экономический форум (фонд), отели