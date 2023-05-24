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Украинские войска выпустили 16 снарядов по Донецку и Ясиноватой - РИА Новости, 24.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:53 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/obstrel-1873874317.html
Украинские войска выпустили 16 снарядов по Донецку и Ясиноватой
Украинские войска выпустили 16 снарядов по Донецку и Ясиноватой - РИА Новости, 24.05.2023
Украинские войска выпустили 16 снарядов по Донецку и Ясиноватой
Украинские войска выпустили 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватой, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T14:53
2023-05-24T14:53
специальная военная операция на украине
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватой, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.55 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 14.25 – населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 14.30 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230524/bespilotnik-1873755623.html
донецк
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донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили 16 снарядов по Донецку и Ясиноватой

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 16 натовских снарядов по Донецку и Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватой, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.55 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 14.25 – населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 14.30 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
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Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
"Это кошмар какой-то": последствия обстрела Ясиноватой
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

ВСУ выпустили по Ясиноватой более десяти крупнокалиберных снарядов.

Фрагмент снаряда в квартире многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая

ВСУ выпустили по Ясиноватой более десяти крупнокалиберных снарядов.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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1 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Прямыми попаданиями разрушены четыре многоэтажки и два частных дома.

Многоквартирный дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая

Прямыми попаданиями разрушены четыре многоэтажки и два частных дома.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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2 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

В частном секторе пострадали два человека.

Квартира в многоэтажном доме, сгоревшая в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая

В частном секторе пострадали два человека.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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3 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Еще одну мирную жительницу сотрудники МЧС ДНР спасли из-под завалов частного дома.

Квартира в многоквартирном доме, разрушенная в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая

Еще одну мирную жительницу сотрудники МЧС ДНР спасли из-под завалов частного дома.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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4 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Несмотря на интенсивные обстрелы и напряженную обстановку, в Ясиноватой остается не менее 15 тысяч мирных жителей.

Фрагмент снаряда в квартире многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая

Несмотря на интенсивные обстрелы и напряженную обстановку, в Ясиноватой остается не менее 15 тысяч мирных жителей.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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5 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Ясиноватая, расположенная примерно в 25 километрах от Донецка, — один из наиболее часто обстреливаемых городов.

Женщина во дворе многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая

Ясиноватая, расположенная примерно в 25 километрах от Донецка, — один из наиболее часто обстреливаемых городов.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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6 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

"Мы же тут как на пороховой бочке сидим", — говорят очевидцы сегодняшнего обстрела.

Многоквартирный дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая

"Мы же тут как на пороховой бочке сидим", — говорят очевидцы сегодняшнего обстрела.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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7 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

"Это кошмар какой-то: бьют по мирным жителям. Что мы вам сделали?" — спрашивают люди.

Квартира в многоэтажном доме, разрушенная в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая

"Это кошмар какой-то: бьют по мирным жителям. Что мы вам сделали?" — спрашивают люди.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
8 из 8

ВСУ выпустили по Ясиноватой более десяти крупнокалиберных снарядов.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
1 из 8

Прямыми попаданиями разрушены четыре многоэтажки и два частных дома.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
2 из 8

В частном секторе пострадали два человека.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
3 из 8

Еще одну мирную жительницу сотрудники МЧС ДНР спасли из-под завалов частного дома.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
4 из 8

Несмотря на интенсивные обстрелы и напряженную обстановку, в Ясиноватой остается не менее 15 тысяч мирных жителей.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
5 из 8

Ясиноватая, расположенная примерно в 25 километрах от Донецка, — один из наиболее часто обстреливаемых городов.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
6 из 8

"Мы же тут как на пороховой бочке сидим", — говорят очевидцы сегодняшнего обстрела.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
7 из 8

"Это кошмар какой-то: бьют по мирным жителям. Что мы вам сделали?" — спрашивают люди.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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