https://ria.ru/20230524/obstrel-1873874317.html

Украинские войска выпустили 16 снарядов по Донецку и Ясиноватой

Украинские войска выпустили 16 снарядов по Донецку и Ясиноватой - РИА Новости, 24.05.2023

Украинские войска выпустили 16 снарядов по Донецку и Ясиноватой

Украинские войска выпустили 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватой, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T14:53

2023-05-24T14:53

2023-05-24T14:53

специальная военная операция на украине

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватой, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.55 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 14.25 – населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 14.30 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230524/bespilotnik-1873755623.html

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

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донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, происшествия