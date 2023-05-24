https://ria.ru/20230524/ndfl-1873905623.html
Совфед одобрил закон об отмене НДФЛ со всей матпомощи нуждающимся студентам
Совфед одобрил закон об отмене НДФЛ со всей матпомощи нуждающимся студентам - РИА Новости, 24.05.2023
Совфед одобрил закон об отмене НДФЛ со всей матпомощи нуждающимся студентам
Сенаторы одобрили закон, который с 2024 года полностью освобождает от НДФЛ материальную помощь нуждающимся студентам колледжей и вузов. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:58
2023-05-24T16:58
2023-05-24T16:58
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который с 2024 года полностью освобождает от НДФЛ материальную помощь нуждающимся студентам колледжей и вузов. Действующее законодательство освобождает от НДФЛ материальную помощь студентам лишь в размере до 4 тысяч рублей. Новый закон освобождает от налога на доходы физических лиц материальную поддержку, оказываемую нуждающимся студентам в соответствии со статьей 36 закона "Об образовании в РФ". Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону реализация данной меры может повлечь сокращение поступлений от налога на доходы физлиц в бюджеты бюджетной системы РФ в объеме 600 миллионов рублей. Кроме того, от уплаты налога на имущество в федеральной территории "Сириус" освобождаются образовательные организации и организации, основным видом экономической деятельности которых в течение всего налогового периода является деятельность спортивных объектов (ОКВЭД 93.11). Эта льгота будет действовать лишь в отношении объектов недвижимости, введенных в эксплуатацию начиная с 1 января 2022 года, площадью свыше 15 тысяч квадратных метров. Но если такие объекты используются в деятельности по организации и проведению азартных игр, освобождение к ним применяться не будет. Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года, а нормы, касающиеся налога на имущество организаций, будут распространяться на правоотношения начиная с налогового периода 2023 года.
https://ria.ru/20230519/nalog-1872785719.html
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экономика, россия, совет федерации рф, ндфл
Экономика, Россия, Совет Федерации РФ, НДФЛ
Совфед одобрил закон об отмене НДФЛ со всей матпомощи нуждающимся студентам
Совфед одобрил закон об отмене НДФЛ со всей матпомощи нуждающимся студентам с 2024 года
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который с 2024 года полностью освобождает от НДФЛ материальную помощь нуждающимся студентам колледжей и вузов.
Действующее законодательство освобождает от НДФЛ материальную помощь студентам лишь в размере до 4 тысяч рублей.
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Новый закон освобождает от налога на доходы физических лиц материальную поддержку, оказываемую нуждающимся студентам в соответствии со статьей 36 закона "Об образовании в РФ".
Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону реализация данной меры может повлечь сокращение поступлений от налога на доходы физлиц в бюджеты бюджетной системы РФ
в объеме 600 миллионов рублей.
Кроме того, от уплаты налога на имущество в федеральной территории "Сириус" освобождаются образовательные организации и организации, основным видом экономической деятельности которых в течение всего налогового периода является деятельность спортивных объектов (ОКВЭД 93.11).
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Эта льгота будет действовать лишь в отношении объектов недвижимости, введенных в эксплуатацию начиная с 1 января 2022 года, площадью свыше 15 тысяч квадратных метров. Но если такие объекты используются в деятельности по организации и проведению азартных игр, освобождение к ним применяться не будет.
Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года, а нормы, касающиеся налога на имущество организаций, будут распространяться на правоотношения начиная с налогового периода 2023 года.
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