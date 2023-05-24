https://ria.ru/20230524/ndfl-1873905623.html

Совфед одобрил закон об отмене НДФЛ со всей матпомощи нуждающимся студентам

Совфед одобрил закон об отмене НДФЛ со всей матпомощи нуждающимся студентам - РИА Новости, 24.05.2023

Совфед одобрил закон об отмене НДФЛ со всей матпомощи нуждающимся студентам

Сенаторы одобрили закон, который с 2024 года полностью освобождает от НДФЛ материальную помощь нуждающимся студентам колледжей и вузов. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T16:58

2023-05-24T16:58

2023-05-24T16:58

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который с 2024 года полностью освобождает от НДФЛ материальную помощь нуждающимся студентам колледжей и вузов. Действующее законодательство освобождает от НДФЛ материальную помощь студентам лишь в размере до 4 тысяч рублей. Новый закон освобождает от налога на доходы физических лиц материальную поддержку, оказываемую нуждающимся студентам в соответствии со статьей 36 закона "Об образовании в РФ". Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону реализация данной меры может повлечь сокращение поступлений от налога на доходы физлиц в бюджеты бюджетной системы РФ в объеме 600 миллионов рублей. Кроме того, от уплаты налога на имущество в федеральной территории "Сириус" освобождаются образовательные организации и организации, основным видом экономической деятельности которых в течение всего налогового периода является деятельность спортивных объектов (ОКВЭД 93.11). Эта льгота будет действовать лишь в отношении объектов недвижимости, введенных в эксплуатацию начиная с 1 января 2022 года, площадью свыше 15 тысяч квадратных метров. Но если такие объекты используются в деятельности по организации и проведению азартных игр, освобождение к ним применяться не будет. Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года, а нормы, касающиеся налога на имущество организаций, будут распространяться на правоотношения начиная с налогового периода 2023 года.

https://ria.ru/20230519/nalog-1872785719.html

https://ria.ru/20230512/nalog-1871190770.html

https://ria.ru/20230522/proekt-1873448873.html

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экономика, россия, совет федерации рф, ндфл