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Глава Татарстана Минниханов опубликовал видео краш-теста нового "Москвича" - РИА Новости, 24.05.2023
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17:08 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/moskvich-1873907711.html
Глава Татарстана Минниханов опубликовал видео краш-теста нового "Москвича"
Глава Татарстана Минниханов опубликовал видео краш-теста нового "Москвича" - РИА Новости, 24.05.2023
Глава Татарстана Минниханов опубликовал видео краш-теста нового "Москвича"
Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видео с краш-тестом новой модели "Москвича", которой может оказаться кроссовер JAC S3 второго поколения. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:08
2023-05-24T17:08
авто
китай
москва
рустам минниханов
россия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видео с краш-тестом новой модели "Москвича", которой может оказаться кроссовер JAC S3 второго поколения. Минниханов в составе российской делегации находится в Китае, где в среду посетил завод JAC. "На испытательном полигоне провели краш-тест нашего автомобиля "Москвич". Судя по результатам - система безопасности сработала на отлично", - написал Минниханов в своем телеграм-канале. На видео краш-теста видно, как автомобиль на небольшой скорости врезается в специально подготовленную стену, после столкновения у него срабатывают подушки безопасности и гнется капот. По данным СМИ, в том числе Autonews.ru, новым "Москвичем" станет китайский кроссовер JAC S3, который не фигурировал летом 2022 года на слайдах во время презентации перспективного модельного ряда бренда. JAC Refine S3 производится в Китае с 2013 года, а в 2019-м прошел рестайлинг. У машины серьезно изменились передняя часть и задний бампер, а в салоне появилась сенсорная мультимедийная система. Модель оснащается 1,5-литровым атмосферным двигателем HFC4GB2.3E мощностью 116 л.с. В мае прошлого года французский автоконцерн Renault передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан. В ноябре автозавод "Москвич" сертифицировал две новые модели кроссоверов "Москвич 3" и "Москвич 3е". Согласно документации, "Москвич 3" представляет собой версию китайского кроссовера JAC JS4. Модель будет выпускаться с бензиновыми моторами: атмосферным и наддувным мощностью 109 и 150 лошадиных сил соответственно. "Москвич 3е" - копия электрического JAC iEVs4. Модель оснащается электромотором мощностью 68 лошадиных сил и тяговой батарей емкостью 187 А/ч. Запас хода электромобиля на одном заряде составляет 410 км.
https://ria.ru/20230524/flag-1873898459.html
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авто, китай, москва, рустам минниханов, россия
Авто, Китай, Москва, Рустам Минниханов, Россия
Глава Татарстана Минниханов опубликовал видео краш-теста нового "Москвича"

Опубликован краш-тест нового "Москвича" в Китае, им может оказаться кроссовер JAC S3

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПервые автомобили "Москвич" поступили в розничную продажу
Первые автомобили Москвич поступили в розничную продажу - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Первые автомобили "Москвич" поступили в розничную продажу. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видео с краш-тестом новой модели "Москвича", которой может оказаться кроссовер JAC S3 второго поколения.
Минниханов в составе российской делегации находится в Китае, где в среду посетил завод JAC.
"На испытательном полигоне провели краш-тест нашего автомобиля "Москвич". Судя по результатам - система безопасности сработала на отлично", - написал Минниханов в своем телеграм-канале.
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Вчера, 16:26
На видео краш-теста видно, как автомобиль на небольшой скорости врезается в специально подготовленную стену, после столкновения у него срабатывают подушки безопасности и гнется капот.
По данным СМИ, в том числе Autonews.ru, новым "Москвичем" станет китайский кроссовер JAC S3, который не фигурировал летом 2022 года на слайдах во время презентации перспективного модельного ряда бренда. JAC Refine S3 производится в Китае с 2013 года, а в 2019-м прошел рестайлинг. У машины серьезно изменились передняя часть и задний бампер, а в салоне появилась сенсорная мультимедийная система. Модель оснащается 1,5-литровым атмосферным двигателем HFC4GB2.3E мощностью 116 л.с.
В мае прошлого года французский автоконцерн Renault передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.
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В ноябре автозавод "Москвич" сертифицировал две новые модели кроссоверов "Москвич 3" и "Москвич 3е". Согласно документации, "Москвич 3" представляет собой версию китайского кроссовера JAC JS4. Модель будет выпускаться с бензиновыми моторами: атмосферным и наддувным мощностью 109 и 150 лошадиных сил соответственно.
"Москвич 3е" - копия электрического JAC iEVs4. Модель оснащается электромотором мощностью 68 лошадиных сил и тяговой батарей емкостью 187 А/ч. Запас хода электромобиля на одном заряде составляет 410 км.
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АвтоКитайМоскваРустам МиннихановРоссия
 
 
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