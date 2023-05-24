https://ria.ru/20230524/mishustin-1873764807.html

Мишустин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений с Китаем

Мишустин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений с Китаем - РИА Новости, 24.05.2023

Мишустин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений с Китаем

Отношения Москвы и Пекина находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьером госсовета Китая Ли... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T06:17

2023-05-24T06:17

2023-05-24T07:52

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михаил мишустин

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в мире

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ПЕКИН, 24 мая — РИА Новости. Отношения Москвы и Пекина находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьером госсовета Китая Ли Цяном."Принятые президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР решения определили стратегические ориентиры для наращивания взаимодействия в восьми приоритетных областях. По линии правительств России и Китая развернута скоординированная работа по выполнению договоренностей, достигнутых на высшем уровне", — отметил Мишустин.По его словам, отношения России и Китая характеризуются взаимным уважением интересов друг друга, стремлением совместно отвечать на новые вызовы, которые связаны с усиливающейся турбулентностью на международной арене и незаконным санкционным давлением со стороны коллективного Запада"."Как говорят наши китайские друзья, единство позволяет сдвинуть горы", — заключил премьер.Мишустин находится в Пекине с официальным визитом, во время которого ему также предстоит встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что в рамках поездки стороны рассмотрят актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере. Особое внимание планируется уделить взаимодействию в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве.По итогам переговоров Россия и Китай намерены подписать несколько соглашений.

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