https://ria.ru/20230524/mishustin-1873764807.html
Мишустин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений с Китаем
Мишустин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений с Китаем - РИА Новости, 24.05.2023
Мишустин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений с Китаем
Отношения Москвы и Пекина находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьером госсовета Китая Ли... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T06:17
2023-05-24T06:17
2023-05-24T07:52
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михаил мишустин
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ли цян
в мире
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ПЕКИН, 24 мая — РИА Новости. Отношения Москвы и Пекина находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьером госсовета Китая Ли Цяном."Принятые президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР решения определили стратегические ориентиры для наращивания взаимодействия в восьми приоритетных областях. По линии правительств России и Китая развернута скоординированная работа по выполнению договоренностей, достигнутых на высшем уровне", — отметил Мишустин.По его словам, отношения России и Китая характеризуются взаимным уважением интересов друг друга, стремлением совместно отвечать на новые вызовы, которые связаны с усиливающейся турбулентностью на международной арене и незаконным санкционным давлением со стороны коллективного Запада"."Как говорят наши китайские друзья, единство позволяет сдвинуть горы", — заключил премьер.Мишустин находится в Пекине с официальным визитом, во время которого ему также предстоит встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что в рамках поездки стороны рассмотрят актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере. Особое внимание планируется уделить взаимодействию в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве.По итогам переговоров Россия и Китай намерены подписать несколько соглашений.
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россия, китай, москва, михаил мишустин, владимир путин, ли цян, в мире
Россия, Китай, Москва, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Ли Цян, В мире
Мишустин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений с Китаем
Мишустин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений России и Китая
ПЕКИН, 24 мая — РИА Новости. Отношения Москвы и Пекина находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьером госсовета Китая Ли Цяном.
«
"Принятые президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР решения определили стратегические ориентиры для наращивания взаимодействия в восьми приоритетных областях. По линии правительств России и Китая развернута скоординированная работа по выполнению договоренностей, достигнутых на высшем уровне", — отметил Мишустин.
По его словам, отношения России и Китая характеризуются взаимным уважением интересов друг друга, стремлением совместно отвечать на новые вызовы, которые связаны с усиливающейся турбулентностью на международной арене и незаконным санкционным давлением со стороны коллективного Запада".
"Как говорят наши китайские друзья, единство позволяет сдвинуть горы", — заключил премьер.
Мишустин находится в Пекине с официальным визитом, во время которого ему также предстоит встреча с председателем КНР Си Цзиньпином
. Ожидается, что в рамках поездки стороны рассмотрят актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере. Особое внимание планируется уделить взаимодействию в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве.
По итогам переговоров Россия и Китай намерены подписать несколько соглашений.
В центре Пекина в честь приезда Мишустина вывесили российские флаги