https://ria.ru/20230524/mishustin-1873764047.html
В центре Пекина в честь приезда Мишустина вывесили российские флаги
В центре Пекина в честь приезда Мишустина вывесили российские флаги - РИА Новости, 24.05.2023
В центре Пекина в честь приезда Мишустина вывесили российские флаги
Российские флаги вывесили в центре Пекина в районе Дома народных собраний, где премьер госсовета Китая Ли Цян встретил премьер-министра России Михаила... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T06:00
2023-05-24T06:00
2023-05-24T07:52
китай
россия
пекин
михаил мишустин
ли цян
си цзиньпин
всекитайское собрание народных представителей
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873768239_0:36:3046:1749_1920x0_80_0_0_18f81d5603d4de9b06385d28a7418ef0.jpg
ПЕКИН, 24 мая – РИА Новости. Российские флаги вывесили в центре Пекина в районе Дома народных собраний, где премьер госсовета Китая Ли Цян встретил премьер-министра России Михаила Мишустина. На площади перед Восточным входом был выстроен почетный караул. На церемонии официальной встречи присутствовали делегации стран, премьеры представили их друг другу. Затем оркестр исполнил гимны России и КНР. Мишустин и Ли Цян по красной ковровой дорожке прошли в парадное фойе на церемонию фотографирования. Дом народных собраний расположен на центральной пекинской площади Тяньаньмэнь. В этом здании проводят встречи с руководством иностранных государств. Кроме того, здесь проходят сессии Всекитайского собрания народных представителей (высшего законодательного органа) и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (высшего консультативного органа). Рабочая программа Мишустина в среду начнется с двусторонних переговоров в расширенном составе с участием делегаций. Как сообщалось ранее, будет обсуждаться наращивание торгово-экономических связей, особое внимание планируют уделить промышленности, энергетике, транспортной отрасли, сельскому хозяйству. По окончании пройдет подписание документов. Затем Мишустин премьер-министр России возложит венок к памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь и посетит университет Цинхуа. В завершение рабочей программы Мишустин отправится снова в Дом народных собраний, где у него запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.
https://ria.ru/20230523/sotrudnichestvo-1873537468.html
https://ria.ru/20230523/kooperatsiya-1873536981.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873768239_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_8b80f48c1c10560abbee1b94b777a556.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, пекин, михаил мишустин, ли цян, си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей, в мире
Китай, Россия, Пекин, Михаил Мишустин, Ли Цян, Си Цзиньпин, Всекитайское собрание народных представителей, В мире
В центре Пекина в честь приезда Мишустина вывесили российские флаги
В центре Пекина в честь приезда премьер-министра Мишустина вывесили российские флаги
ПЕКИН, 24 мая – РИА Новости. Российские флаги вывесили в центре Пекина в районе Дома народных собраний, где премьер госсовета Китая Ли Цян встретил премьер-министра России Михаила Мишустина.
На площади перед Восточным входом был выстроен почетный караул. На церемонии официальной встречи присутствовали делегации стран, премьеры представили их друг другу. Затем оркестр исполнил гимны России и КНР. Мишустин и Ли Цян по красной ковровой дорожке прошли в парадное фойе на церемонию фотографирования.
Мишустин назвал приоритетное направление сотрудничества России и Китая
Дом народных собраний расположен на центральной пекинской площади Тяньаньмэнь. В этом здании проводят встречи с руководством иностранных государств. Кроме того, здесь проходят сессии Всекитайского собрания народных представителей
(высшего законодательного органа) и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (высшего консультативного органа).
Рабочая программа Мишустина в среду начнется с двусторонних переговоров в расширенном составе с участием делегаций. Как сообщалось ранее, будет обсуждаться наращивание торгово-экономических связей, особое внимание планируют уделить промышленности, энергетике, транспортной отрасли, сельскому хозяйству. По окончании пройдет подписание документов.
Затем Мишустин премьер-министр России возложит венок к памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь и посетит университет Цинхуа.
В завершение рабочей программы Мишустин отправится снова в Дом народных собраний, где у него запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином
.
Мишустин отметил важность промышленной и технологической кооперации с КНР