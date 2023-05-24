https://ria.ru/20230524/mishustin-1873764047.html

В центре Пекина в честь приезда Мишустина вывесили российские флаги

В центре Пекина в честь приезда Мишустина вывесили российские флаги - РИА Новости, 24.05.2023

В центре Пекина в честь приезда Мишустина вывесили российские флаги

Российские флаги вывесили в центре Пекина в районе Дома народных собраний, где премьер госсовета Китая Ли Цян встретил премьер-министра России Михаила... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T06:00

2023-05-24T06:00

2023-05-24T07:52

китай

россия

пекин

михаил мишустин

ли цян

си цзиньпин

всекитайское собрание народных представителей

в мире

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ПЕКИН, 24 мая – РИА Новости. Российские флаги вывесили в центре Пекина в районе Дома народных собраний, где премьер госсовета Китая Ли Цян встретил премьер-министра России Михаила Мишустина. На площади перед Восточным входом был выстроен почетный караул. На церемонии официальной встречи присутствовали делегации стран, премьеры представили их друг другу. Затем оркестр исполнил гимны России и КНР. Мишустин и Ли Цян по красной ковровой дорожке прошли в парадное фойе на церемонию фотографирования. Дом народных собраний расположен на центральной пекинской площади Тяньаньмэнь. В этом здании проводят встречи с руководством иностранных государств. Кроме того, здесь проходят сессии Всекитайского собрания народных представителей (высшего законодательного органа) и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (высшего консультативного органа). Рабочая программа Мишустина в среду начнется с двусторонних переговоров в расширенном составе с участием делегаций. Как сообщалось ранее, будет обсуждаться наращивание торгово-экономических связей, особое внимание планируют уделить промышленности, энергетике, транспортной отрасли, сельскому хозяйству. По окончании пройдет подписание документов. Затем Мишустин премьер-министр России возложит венок к памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь и посетит университет Цинхуа. В завершение рабочей программы Мишустин отправится снова в Дом народных собраний, где у него запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

https://ria.ru/20230523/sotrudnichestvo-1873537468.html

https://ria.ru/20230523/kooperatsiya-1873536981.html

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россия

пекин

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китай, россия, пекин, михаил мишустин, ли цян, си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей, в мире