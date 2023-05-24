https://ria.ru/20230524/lesoto-1873761093.html

Лесото считает важным экспорт зерна и удобрений из России

Лесото считает важным экспорт зерна и удобрений из России - РИА Новости, 24.05.2023

Лесото считает важным экспорт зерна и удобрений из России

Королевство Лесото считает важным экспорт Россией зерна и удобрений в страны Африки в рамках черноморской зерновой инициативы, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T04:17

2023-05-24T04:17

2023-05-24T04:17

экономика

россия

лесото

африка

дмитрий патрушев

владимир путин

оон

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Королевство Лесото считает важным экспорт Россией зерна и удобрений в страны Африки в рамках черноморской зерновой инициативы, заявил РИА Новости посол африканского государства в США Тумисанг Мосото. "Конечно, это важно", - ответил он на вопрос, важно ли России поставлять зерно и удобрения в страны Африки в рамках черноморской зерновой инициативы. Мосото также утвердительно ответил на вопрос, приветствует ли Лесото возможное дальнейшее продление зерновой сделки. Ранее в МИД России заявили, что зерновая сделка продлена до 17 июля включительно, без каких-либо изменений, и если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по сделке, договоренность будет прекращена после 17 июля. Ограничения для экспорта российского зерна в рамках зерновой сделки пока не урегулированы, заявил накануне глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Российские официальные лица во время переговоров подчеркивали, что положения меморандума РФ–ООН, который является второй частью зерновой сделки, так до сих пор и не выполнены. В российском МИД, комментируя очередное продление сделки, заявили, что "перекосы" в имплементации зерновой сделки должны быть исправлены как можно скорее. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти–Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230524/mali-1873758804.html

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экономика, россия, лесото, африка, дмитрий патрушев, владимир путин, оон, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россельхозбанк, в мире