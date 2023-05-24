https://ria.ru/20230524/lesoto-1873760858.html

Посол Лесото в США ожидает участие его страны в саммите Россия — Африка

Посол Лесото в США ожидает участие его страны в саммите Россия — Африка - РИА Новости, 24.05.2023

Посол Лесото в США ожидает участие его страны в саммите Россия — Африка

Посол Королевства Лесото в США Тумисанг Мосото надеется, что делегация его страны примет участие в саммите Россия-Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге в... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T04:13

2023-05-24T04:13

2023-05-24T06:51

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лесото

санкт-петербург

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олег озеров

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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Посол Королевства Лесото в США Тумисанг Мосото надеется, что делегация его страны примет участие в саммите Россия-Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге в июле 2023 года, заявил он РИА Новости. "Да, я верю в это", - ответил он на вопрос, примет ли делегация Лесото участие в саммите Россия-Африка. При этом глава дипмиссии затруднился уточнить текущий статус согласования участия со стороны своего государства. Как ожидается, второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка пройдут в Санкт-Петербурге 26-29 июля. Десятки африканских стран уже дали согласие на участие в саммите, ответы на приглашение продолжают поступать, заявил ранее посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата форума партнерства Россия-Африка Олег Озеров.

https://ria.ru/20230524/vstrecha-1873760690.html

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в мире, лесото, санкт-петербург, россия, олег озеров