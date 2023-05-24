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Посол Лесото в США ожидает участие его страны в саммите Россия — Африка - РИА Новости, 24.05.2023
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04:13 24.05.2023 (обновлено: 06:51 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/lesoto-1873760858.html
Посол Лесото в США ожидает участие его страны в саммите Россия — Африка
Посол Лесото в США ожидает участие его страны в саммите Россия — Африка - РИА Новости, 24.05.2023
Посол Лесото в США ожидает участие его страны в саммите Россия — Африка
Посол Королевства Лесото в США Тумисанг Мосото надеется, что делегация его страны примет участие в саммите Россия-Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге в... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T04:13
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в мире
лесото
санкт-петербург
россия
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Посол Королевства Лесото в США Тумисанг Мосото надеется, что делегация его страны примет участие в саммите Россия-Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге в июле 2023 года, заявил он РИА Новости. "Да, я верю в это", - ответил он на вопрос, примет ли делегация Лесото участие в саммите Россия-Африка. При этом глава дипмиссии затруднился уточнить текущий статус согласования участия со стороны своего государства. Как ожидается, второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка пройдут в Санкт-Петербурге 26-29 июля. Десятки африканских стран уже дали согласие на участие в саммите, ответы на приглашение продолжают поступать, заявил ранее посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата форума партнерства Россия-Африка Олег Озеров.
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в мире, лесото, санкт-петербург, россия, олег озеров
В мире, Лесото, Санкт-Петербург, Россия, Олег Озеров
Посол Лесото в США ожидает участие его страны в саммите Россия — Африка

Посол Лесото в США верит, что его страна примет участие в саммите Россия — Африка

© РИА Новости / Дубровский | Перейти в медиабанкНа улицах города Масеру, столицы Королевства Лесото
На улицах города Масеру, столицы Королевства Лесото - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Дубровский
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На улицах города Масеру, столицы Королевства Лесото. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Посол Королевства Лесото в США Тумисанг Мосото надеется, что делегация его страны примет участие в саммите Россия-Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге в июле 2023 года, заявил он РИА Новости.
«
"Да, я верю в это", - ответил он на вопрос, примет ли делегация Лесото участие в саммите Россия-Африка.
При этом глава дипмиссии затруднился уточнить текущий статус согласования участия со стороны своего государства.
Как ожидается, второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка пройдут в Санкт-Петербурге 26-29 июля. Десятки африканских стран уже дали согласие на участие в саммите, ответы на приглашение продолжают поступать, заявил ранее посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата форума партнерства Россия-Африка Олег Озеров.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Посол в США встретился с коллегами в преддверии саммита Россия — Африка
04:11
 
В миреЛесотоСанкт-ПетербургРоссияОлег Озеров
 
 
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