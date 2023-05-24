https://ria.ru/20230524/konflikt-1873944905.html

Администрация США стремится замять конфликт с ЮАР из-за России, пишут СМИ

Администрация США стремится замять конфликт с ЮАР из-за России, пишут СМИ - РИА Новости, 24.05.2023

Администрация США стремится замять конфликт с ЮАР из-за России, пишут СМИ

Американская администрация стремится замять "оружейный" конфликт с ЮАР, сигнализируя о желании решить спор в частном порядке и избежать дальнейшего ухудшения... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T19:12

2023-05-24T19:12

2023-05-24T19:12

в мире

юар

сша

сирил рамафоса

россия

джо байден

джим риш

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Американская администрация стремится замять "оружейный" конфликт с ЮАР, сигнализируя о желании решить спор в частном порядке и избежать дальнейшего ухудшения отношений, пишет газета Financial Times. Ранее СМИ цитировали посла США в ЮАР Рубена Бригетти, который утверждал, что республика якобы поставляет вооружения российской армии. Американская сторона ссылалась на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун. Корабль пробыл на базе с 6 по 8 декабря 2022 года. По словам посла, в США уверены, что на корабль якобы "грузили оружие и боеприпасы", после чего судно вернулось обратно в Россию. В МИД ЮАР затем сообщили, что посол США после официального протеста со стороны ведомства признал, что перешел черту, и извинился. Как пишет издание, в Вашингтоне считают, что президент Джо Байден нашел общий язык с главой ЮАР Сирилом Рамафосой и на этом фоне дипломатия - лучший способ урегулировать испорченные отношения с крупнейшим торговым партнером США в Африке. "Рамафоса и правительство ЮАР заявили, что ведется расследование, и мы с нетерпением ждем результатов", - сказал источник в совете национальной безопасности США. Патрик Гаспард, американский посол в ЮАР в 2013-2016 годах, а ныне глава исследовательского института Center for American Progress, также заявил, что, по его мнению, обе стороны стремятся к деэскалации. "Налицо некое осознание серьезности того, что будет означать разрыв отношений между США и Южной Африкой, которые являются невероятно важными союзниками. Здесь все еще есть серьезные вопросы, но эти вопросы будут решаться за дипломатическим столом", - сказал он изданию. По мнению аналитиков, давление на администрацию с требованием занять более жесткую линию по отношению к ЮАР может оказать конгресс. Сенатор Джим Риш, главный республиканец в комитете по международным отношениям, уже заявил, что разделяет опасения по поводу связей ЮАР и РФ. По его словам, администрация Байдена должна использовать свои полномочия для переоценки масштабов и объема нынешнего взаимодействия с ЮАР.

https://ria.ru/20230524/porazhenie-1873765083.html

https://ria.ru/20230524/yuar-1873855765.html

юар

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в мире, юар, сша, сирил рамафоса, россия, джо байден, джим риш