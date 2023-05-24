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Климатолог оценил влияние Эль-Ниньо на погоду в России в 2023 году - РИА Новости, 24.05.2023
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06:09 24.05.2023 (обновлено: 06:38 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/klimat-1873764529.html
Климатолог оценил влияние Эль-Ниньо на погоду в России в 2023 году
Климатолог оценил влияние Эль-Ниньо на погоду в России в 2023 году - РИА Новости, 24.05.2023
Климатолог оценил влияние Эль-Ниньо на погоду в России в 2023 году
Смена фаз океанских течений на Эль-Ниньо не повлияет сильно на погоду в России в 2023 году, рассказал РИА Новости климатолог Алексей Кокорин. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T06:09
2023-05-24T06:38
россия
алексей кокорин
оон
климат
общество
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Смена фаз океанских течений на Эль-Ниньо не повлияет сильно на погоду в России в 2023 году, рассказал РИА Новости климатолог Алексей Кокорин. Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН опубликовала прогноз, согласно которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому поспособствуют антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественный фактор — смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. "У нас очень опосредованное влияние. &lt;…&gt; Нельзя сказать, что это лето или осень, или год в целом будет теплее из-за этого эффекта, мы все-таки находимся далеко, в северном полушарии, а в среднем на земном шаре — безусловно, да", — сказал Кокорин.Он подчеркнул, что смена фаз океанских течений скажется не только на средней температуре на планете, но и на режим выпадения осадков.Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет в обратном направлении.По словам Кокорина, процесс смены фаз начнется уже во второй половине 2023 года.
https://ria.ru/20230522/zhara-1873310676.html
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россия, алексей кокорин, оон, климат, общество
Россия, Алексей Кокорин, ООН, Климат, Общество
Климатолог оценил влияние Эль-Ниньо на погоду в России в 2023 году

Климатолог Кокорин: влияние Эль-Ниньо на климат России не будет заметным в 2023 году

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина фотографирует термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве
Мужчина фотографирует термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина фотографирует термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Смена фаз океанских течений на Эль-Ниньо не повлияет сильно на погоду в России в 2023 году, рассказал РИА Новости климатолог Алексей Кокорин.
Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН опубликовала прогноз, согласно которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому поспособствуют антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественный фактор — смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо.
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"У нас очень опосредованное влияние. <…> Нельзя сказать, что это лето или осень, или год в целом будет теплее из-за этого эффекта, мы все-таки находимся далеко, в северном полушарии, а в среднем на земном шаре — безусловно, да", — сказал Кокорин.
Он подчеркнул, что смена фаз океанских течений скажется не только на средней температуре на планете, но и на режим выпадения осадков.
Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет в обратном направлении.
По словам Кокорина, процесс смены фаз начнется уже во второй половине 2023 года.
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