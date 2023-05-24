https://ria.ru/20230524/kitay-1873852859.html
Эксперты рассказали, когда ждать наплыва китайских туристов в Россию
Эксперты рассказали, когда ждать наплыва китайских туристов в Россию - РИА Новости, 24.05.2023
Эксперты рассказали, когда ждать наплыва китайских туристов в Россию
Туроператоры уверены, что турпоток в Россию из Китая начнет расти не раньше, чем в августе, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T15:45
2023-05-24T15:45
2023-05-24T15:45
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
китай
максим решетников
ассоциация туроператоров россии (атор)
мир без границ
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Туроператоры уверены, что турпоток в Россию из Китая начнет расти не раньше, чем в августе, сообщает АТОР."С учетом моего общения и проведенных переговоров в Шанхае во время Российско-Китайского бизнес-форума, настроение, скорее, пессимистическое. Чартеров нет, понимания сроков открытия безвиза нет, пока опять одни сплошные "декларации о намерениях", – считает Сергей Назаров, учредитель туроператора China Travel.Он полагает, что этим летом начала массового потока туристов из Китая точно не будет, самый оптимистичный прогноз – к концу августа."У нас готовы программы приема, согласованы цены и даже графики. На выставление туров в сетки продаж отправляющим туроператорам потребуется минимум времени, а с учетом того, что китайские туристы стосковались по путешествиям, мы предполагаем, что уже в августе можно ожидать постепенного роста туристического потока," – говорит Марина Левченко, учредитель туроператора "Тари Тур".Эксперт подчеркнула, что выставление чартерных цепочек – дело не одного дня, первые группы с удовольствием полетят и на регулярных рейсах, поскольку совсем низких цен в нынешних условиях уже никто не ждет. "Но это все, конечно, только при условии четкого определения и запуска механизмов безвизового обмена", – добавила она.Александр Львов, председатель Совета АМТ "Мир без границ", подчеркивает, что сейчас очень важно понять, по каким принципам будет в текущих условиях устроена трансграничная передача списков туристов. Он напомнил, что до пандемии работа между Россией и Китаем в рамках соглашения о безвизовых обменах велась с помощью Специализированной информационной системы (СИС) Ростуризма.По его словам, получается, что электронный документооборот временно отключили, а иной информации об инструментах передачи и защите персональных данных пока нигде не заявлено.Напомним, как заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, ведомство в ближайшее время ожидает от китайской стороны списка туроператоров для начала безвизовых групповых поездок.
https://ria.ru/20230523/kitay-1873614079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, китай, максим решетников, ассоциация туроператоров россии (атор), мир без границ, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Китай, Максим Решетников, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Мир без границ, отдых в России
Эксперты рассказали, когда ждать наплыва китайских туристов в Россию
Туроператоры назвали примерные сроки, когда в Россию поедут китайские туристы
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости.
Туроператоры уверены, что турпоток в Россию из Китая начнет расти не раньше, чем в августе, сообщает
АТОР.
"С учетом моего общения и проведенных переговоров в Шанхае
во время Российско-Китайского бизнес-форума, настроение, скорее, пессимистическое. Чартеров нет, понимания сроков открытия безвиза нет, пока опять одни сплошные "декларации о намерениях", – считает Сергей Назаров
, учредитель туроператора China Travel.
Он полагает, что этим летом начала массового потока туристов из Китая точно не будет, самый оптимистичный прогноз – к концу августа.
"У нас готовы программы приема, согласованы цены и даже графики. На выставление туров в сетки продаж отправляющим туроператорам потребуется минимум времени, а с учетом того, что китайские туристы стосковались по путешествиям, мы предполагаем, что уже в августе можно ожидать постепенного роста туристического потока," – говорит Марина Левченко, учредитель туроператора "Тари Тур".
Эксперт подчеркнула, что выставление чартерных цепочек – дело не одного дня, первые группы с удовольствием полетят и на регулярных рейсах, поскольку совсем низких цен в нынешних условиях уже никто не ждет. "Но это все, конечно, только при условии четкого определения и запуска механизмов безвизового обмена", – добавила она.
Александр Львов, председатель Совета АМТ "Мир без границ
", подчеркивает, что сейчас очень важно понять, по каким принципам будет в текущих условиях устроена трансграничная передача списков туристов. Он напомнил, что до пандемии работа между Россией и Китаем в рамках соглашения о безвизовых обменах велась с помощью Специализированной информационной системы (СИС) Ростуризма
.
По его словам, получается, что электронный документооборот временно отключили, а иной информации об инструментах передачи и защите персональных данных пока нигде не заявлено.
Напомним, как заявил
министр экономического развития РФ Максим Решетников
, ведомство в ближайшее время ожидает от китайской стороны списка туроператоров для начала безвизовых групповых поездок.
Россия ждет от Китая списка туроператоров для безвизовых групповых поездок