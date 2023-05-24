https://ria.ru/20230524/kitay-1873852859.html

Эксперты рассказали, когда ждать наплыва китайских туристов в Россию

Эксперты рассказали, когда ждать наплыва китайских туристов в Россию - РИА Новости, 24.05.2023

Эксперты рассказали, когда ждать наплыва китайских туристов в Россию

Туроператоры уверены, что турпоток в Россию из Китая начнет расти не раньше, чем в августе, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T15:45

2023-05-24T15:45

2023-05-24T15:45

туризм

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туристы

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максим решетников

ассоциация туроператоров россии (атор)

мир без границ

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Туроператоры уверены, что турпоток в Россию из Китая начнет расти не раньше, чем в августе, сообщает АТОР."С учетом моего общения и проведенных переговоров в Шанхае во время Российско-Китайского бизнес-форума, настроение, скорее, пессимистическое. Чартеров нет, понимания сроков открытия безвиза нет, пока опять одни сплошные "декларации о намерениях", – считает Сергей Назаров, учредитель туроператора China Travel.Он полагает, что этим летом начала массового потока туристов из Китая точно не будет, самый оптимистичный прогноз – к концу августа."У нас готовы программы приема, согласованы цены и даже графики. На выставление туров в сетки продаж отправляющим туроператорам потребуется минимум времени, а с учетом того, что китайские туристы стосковались по путешествиям, мы предполагаем, что уже в августе можно ожидать постепенного роста туристического потока," – говорит Марина Левченко, учредитель туроператора "Тари Тур".Эксперт подчеркнула, что выставление чартерных цепочек – дело не одного дня, первые группы с удовольствием полетят и на регулярных рейсах, поскольку совсем низких цен в нынешних условиях уже никто не ждет. "Но это все, конечно, только при условии четкого определения и запуска механизмов безвизового обмена", – добавила она.Александр Львов, председатель Совета АМТ "Мир без границ", подчеркивает, что сейчас очень важно понять, по каким принципам будет в текущих условиях устроена трансграничная передача списков туристов. Он напомнил, что до пандемии работа между Россией и Китаем в рамках соглашения о безвизовых обменах велась с помощью Специализированной информационной системы (СИС) Ростуризма.По его словам, получается, что электронный документооборот временно отключили, а иной информации об инструментах передачи и защите персональных данных пока нигде не заявлено.Напомним, как заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, ведомство в ближайшее время ожидает от китайской стороны списка туроператоров для начала безвизовых групповых поездок.

https://ria.ru/20230523/kitay-1873614079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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