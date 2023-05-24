https://ria.ru/20230524/kitay-1873767480.html

Премьер Госсовета КНР оценил перспективы сотрудничества с Россией

Премьер Госсовета КНР оценил перспективы сотрудничества с Россией - РИА Новости, 24.05.2023

Премьер Госсовета КНР оценил перспективы сотрудничества с Россией

Премьер Госсовета КНР Ли Цян на переговорах с главой российского правительства Михаилом Мишустиным высоко оценил перспективы сотрудничества двух стран. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T07:35

2023-05-24T07:35

2023-05-24T09:03

китай

россия

шанхай

михаил мишустин

в мире

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ПЕКИН, 24 мая — РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян на переговорах с главой российского правительства Михаилом Мишустиным высоко оценил перспективы сотрудничества двух стран."У китайско-российского практического сотрудничества большие и блестящие перспективы, оно постоянно и стабильно движется вверх", — сказал он.При этом премьер заверил, что Пекин планирует поддерживать контакты между китайскими и российскими бизнес-кругами и налаживать их взаимодействие. "Намерены сделать все для того, чтобы наши договоренности были реализованы на практике", — добавил он. По словам Ли Цяна, развитие таких стран, как Россия, открывает огромные перспективы для глобального развития и привлекает большое внимание международного сообщества. Премьер Госсовета КНР обратил также внимание на стремительный рост товарооборота между Россией и Китаем в этом году — прирост уже составил больше 40 процентов. Говоря о российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае, в котором принял участие Мишустин, Ли Цян подчеркнул, что, по мнению всех участников, форум прошел с большим успехом. Мишустин находится в Китае с официальным визитом, во время которого ему предстоит встреча и с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что стороны рассмотрят актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере, уделив особое внимание взаимодействию в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве. По итогам переговоров Россия и Китай намерены подписать несколько соглашений.

https://ria.ru/20230524/mishustin-1873765338.html

https://ria.ru/20230524/mishustin-1873764807.html

китай

россия

шанхай

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китай, россия, шанхай, михаил мишустин, в мире