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Премьер Госсовета КНР оценил перспективы сотрудничества с Россией - РИА Новости, 24.05.2023
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07:35 24.05.2023 (обновлено: 09:03 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/kitay-1873767480.html
Премьер Госсовета КНР оценил перспективы сотрудничества с Россией
Премьер Госсовета КНР оценил перспективы сотрудничества с Россией - РИА Новости, 24.05.2023
Премьер Госсовета КНР оценил перспективы сотрудничества с Россией
Премьер Госсовета КНР Ли Цян на переговорах с главой российского правительства Михаилом Мишустиным высоко оценил перспективы сотрудничества двух стран. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T07:35
2023-05-24T09:03
китай
россия
шанхай
михаил мишустин
в мире
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ПЕКИН, 24 мая — РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян на переговорах с главой российского правительства Михаилом Мишустиным высоко оценил перспективы сотрудничества двух стран.&quot;У китайско-российского практического сотрудничества большие и блестящие перспективы, оно постоянно и стабильно движется вверх&quot;, — сказал он.При этом премьер заверил, что Пекин планирует поддерживать контакты между китайскими и российскими бизнес-кругами и налаживать их взаимодействие. "Намерены сделать все для того, чтобы наши договоренности были реализованы на практике", — добавил он. По словам Ли Цяна, развитие таких стран, как Россия, открывает огромные перспективы для глобального развития и привлекает большое внимание международного сообщества. Премьер Госсовета КНР обратил также внимание на стремительный рост товарооборота между Россией и Китаем в этом году — прирост уже составил больше 40 процентов. Говоря о российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае, в котором принял участие Мишустин, Ли Цян подчеркнул, что, по мнению всех участников, форум прошел с большим успехом. Мишустин находится в Китае с официальным визитом, во время которого ему предстоит встреча и с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что стороны рассмотрят актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере, уделив особое внимание взаимодействию в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве. По итогам переговоров Россия и Китай намерены подписать несколько соглашений.
https://ria.ru/20230524/mishustin-1873765338.html
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китай, россия, шанхай, михаил мишустин, в мире
Китай, Россия, Шанхай, Михаил Мишустин, В мире
Премьер Госсовета КНР оценил перспективы сотрудничества с Россией

Премьер Госсовета КНР оценил перспективу российско-китайского сотрудничества как блестящую

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкОфициальный визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай
Официальный визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ПЕКИН, 24 мая — РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян на переговорах с главой российского правительства Михаилом Мишустиным высоко оценил перспективы сотрудничества двух стран.
«

"У китайско-российского практического сотрудничества большие и блестящие перспективы, оно постоянно и стабильно движется вверх", — сказал он.

При этом премьер заверил, что Пекин планирует поддерживать контакты между китайскими и российскими бизнес-кругами и налаживать их взаимодействие.
"Намерены сделать все для того, чтобы наши договоренности были реализованы на практике", — добавил он.
По словам Ли Цяна, развитие таких стран, как Россия, открывает огромные перспективы для глобального развития и привлекает большое внимание международного сообщества.
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Премьер Госсовета КНР обратил также внимание на стремительный рост товарооборота между Россией и Китаем в этом году — прирост уже составил больше 40 процентов.
Говоря о российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае, в котором принял участие Мишустин, Ли Цян подчеркнул, что, по мнению всех участников, форум прошел с большим успехом.
Мишустин находится в Китае с официальным визитом, во время которого ему предстоит встреча и с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что стороны рассмотрят актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере, уделив особое внимание взаимодействию в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве.
По итогам переговоров Россия и Китай намерены подписать несколько соглашений.
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