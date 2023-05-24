https://ria.ru/20230524/kalendar-1873970583.html

Переход ПЦУ на новый календарь не углубит раскол на Украине, заявили в РПЦЗ

Переход ПЦУ на новый календарь не углубит раскол на Украине, заявили в РПЦЗ - РИА Новости, 24.05.2023

Переход ПЦУ на новый календарь не углубит раскол на Украине, заявили в РПЦЗ

Решение раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) перейти на новоюлианский календарь не должно привести к углублению раскола в церковной жизни страны,... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T22:21

2023-05-24T22:21

2023-05-24T22:21

религия

украина

киев

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православная церковь украины (пцу)

украинская православная церковь

константинопольский патриархат

ситуация вокруг упц

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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Решение раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) перейти на новоюлианский календарь не должно привести к углублению раскола в церковной жизни страны, сказал в интервью РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского синода Русской Православной зарубежной Церкви (РПЦЗ) протоиерей Серафим Ган. Ранее украинский телеканал "Громадське" сообщил, что Архиерейский собор раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) принял решение о переходе на новый календарь, теперь будет праздновать Рождество 25 декабря. Отмечается, что переход предполагает перенос празднования Покрова Богородицы на 1 октября, Крещения - на 6 января. Тем не менее переход не должен затронуть Пасху и Троицу. "Вряд ли это углубит раскол. Напротив – это только укрепит и объединит православных в их стоянии за Киево-Печерскую лавру, Украинскую православную церковь и ее святыни", - сказал отец Серафим. Священник, который неоднократно посещал Украину и Киево-Печерскую лавру в составе делегаций РПЦЗ, выразил уверенность в том, что данное решение ПЦУ не окажет влияния на верующих, которые не имеют ничего общего с этой организацией. "Православный народ, который верно следует за Блаженнейшим митрополитом Онуфрием и гонимой Украинской православной церковью, просто проигнорирует это решение," - сказал он. По его словам, эта ситуация напоминает о 1920-х годах, когда раскольническая "Живая Церковь" в Советском Союзе отвергла святого патриарха Тихона (Беллавина). "Стоит только вспомнить святителя Тихона, которого отвергли живоцерковники с помощью иностранных церковных деятелей. И что потом случилось с ними? Память о живоцерковниках и их помощниках исчезла, а святитель Тихон, почитаемый всеми православными, со святыми молится о нас. В данном случае, к сожалению, история повторяется", - сказал отец Серафим. Он также отметил, что ПЦУ является политической организацией, которая была создана украинскими политиками при помощи иностранных церковных деятелей. Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://ria.ru/20230524/rozhdestvo-1873962674.html

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