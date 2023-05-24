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Европа не спешит давать Киеву истребители F-16 - РИА Новости, 24.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:10 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/istrebiteli-1873775989.html
Европа не спешит давать Киеву истребители F-16
Европа не спешит давать Киеву истребители F-16 - РИА Новости, 24.05.2023
Европа не спешит давать Киеву истребители F-16
Тема возможных поставок истребителей-бомбардировщиков F-16 Киеву в последние дни вышла на передний план на фоне турне Владимира Зеленского в ряд западных стран, РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T09:10
2023-05-24T09:10
специальная военная операция на украине
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
джейк салливан
f-16
в мире
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Тема возможных поставок истребителей-бомбардировщиков F-16 Киеву в последние дни вышла на передний план на фоне турне Владимира Зеленского в ряд западных стран, ОАЭ и на саммит G7 в Японию. После того как Запад уже снабдил Украину огромным количеством вооружений, постепенно поднимая планку до танков и ракет большой дальности, западные самолеты будут очередным психологическим рубежом, который могут преодолеть спонсоры Киева. РИА Новости разбиралось в том, кто и что готов сделать для того, чтобы F-16 появились на Украине. Дайте много Киев рассчитывает получить несколько десятков истребителей четвертого поколения F-16, причем не по одному-два, а сразу эскадрильями по 12-18 машин. Так обрисовал аппетиты Киева советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат. Сейчас, по его словам, украинские ВВС располагают Су-24, Су-25, Су-27 и МиГ-29. Часть из них была получена от западных партнеров из их запасов советских самолетов, однако состояние их под вопросом. Например, из 13 переданных в апреле Словакией МиГ-29 только четыре долетели до Украины своим ходом. Остальные пришлось везти по земле. При этом на Западе открыто признают, что F-16 не помогут изменить ход событий на Украине. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что "это не станет кардинальным изменением расстановки сил". Бывший начальник главного штаба ВВС Италии генерал Леонардо Трикарико в беседе с РИА Новости тоже признал, что это "концептуально ничего не меняет". Байден одобрил США являются производителем F-16, поэтому любые действия с ними должны получить одобрение Вашингтона. Президент США Джо Байден уже публично заявил, что донес до Зеленского планы совместно с союзниками и партнерами начать подготовку украинских пилотов. Однако кто и когда поставит сами самолеты, пока не известно. Как признал сам Байден, в возможном контрнаступлении украинских сил, о котором давно говорят, они участвовать не будут. По оценкам министра ВВС США, на поставку истребителей может уйти "несколько месяцев". Байден также заявил о "категоричных заверениях" Зеленского, что F-16 не будут использованы для ударов по "российской географической территории". Крым, например, с точки зрения Вашингтона, к такой территории не относится. Это заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Аналогично США не признают российскими и присоединившиеся к России бывшие украинские регионы. Однако, как сформулировал ранее тот же Салливан, все вооружения поставляются при условии, что Киев будет учитывать, что США "не поощряют" удары по российской территории. Реакции США на то, что в недавнем набеге украинской диверсионно-разведывательной группы на Белгородскую область использовались американские бронемашины, пока не последовало. Истребителей нет, но вы держитесь В европейском стане первой, как не раз ранее, выступила Великобритания. Еще до "большой семерки", где Байден выступил со своими заявлениями, она пообещала начать обучение украинских пилотов летом. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте также договорились оказывать Украине поддержку в обучении пилотов и закупках истребителей F-16. Ни у Лондона, ни у Гааги таких истребителей нет. Между тем именно Великобритания и Нидерланды входят в так называемую "коалицию" по поставкам F-16 Украине. Не располагают ими также Италия (которая тоже при этом готова каким-то образом принять участие в обучении пилотов), Германия, Франция, Испания, Чехия, Словакия и член НАТО с недавнего времени Финляндия. Австрия, Швейцария и Венгрия в принципе не участвуют в поставках вооружений Украине. Однако не спешат делиться и те, у кого стоят на вооружении F-16. Истребители есть, но нам нужнее Например, Бельгия и Дания, которые даже входят в так называемую "коалицию" по поставкам F-16 Украине наряду с Великобританией и Нидерландами, поспешили оправдать это собственными оборонными нуждами. Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявлял, что страна сама нуждается в своих истребителях F-16 и не может поставить их Украине. По информации Минобороны, все бельгийские истребители, а их у нее более 50, задействованы в задачах по охране воздушного пространства Бельгии и других стран НАТО. Новые самолеты F-35, которые должны заменить F-16, будут поставлены из США не ранее 2025 года. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен в свою очередь заявил, что сейчас слишком рано говорить о передаче Украине истребителей F-16. Страна, по информации СМИ, располагает примерно 30 машинами. В Польше, которая занимает крайне антироссийскую позицию и всячески выказывала поддержку Киеву, имеется 36 боевых и 12 учебных самолетов F-16. Однако руководство страны неоднократно говорило, что Варшава не готова отдать Украине столько-то этих самолетов, так как они нужны им самим. Тем же аргументом воспользовалась и Португалия, на балансе которой 27 F-16. Но все они готовы учить пилотов. Немалое число F-16 есть у Греции, которая последовательно наращивала их количество с 1989 года. Однако в стране выборный период, власти воздерживаются от того, чтобы затрагивать тему передачи самолетов Киеву. К тому же Афины предпочитают поддерживать свои ВВС в готовности на фоне напряженных отношений с Турцией. Возможно, за всех позицию европейских стран более ясно сформулировала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Она отметила, что первый шаг - это обучение пилотов управлению F-16, второй шаг - рассмотрение возможности отправки самих истребителей Украине, однако ко второму шагу можно будет перейти только после реализации первого. И пока генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу остается только говорить о "демонстрации готовности быть с Украиной на долгосрочной основе" и надеяться на то, что это "даст возможность в будущем принять решение о поставках".
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украина, сша, джо байден, владимир зеленский, джейк салливан, f-16, в мире, великобритания, германия, нидерланды, риши сунак, польша
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, F-16, В мире, Великобритания, Германия, Нидерланды, Риши Сунак, Польша
Европа не спешит давать Киеву истребители F-16

Европа не спешит давать Киеву истребители F-16, решив сначала обучить пилотов

© Фото : Master Sgt. Cecilio RicardoИстребители ВВС США F-16
Истребители ВВС США F-16 - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© Фото : Master Sgt. Cecilio Ricardo
Истребители ВВС США F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Тема возможных поставок истребителей-бомбардировщиков F-16 Киеву в последние дни вышла на передний план на фоне турне Владимира Зеленского в ряд западных стран, ОАЭ и на саммит G7 в Японию. После того как Запад уже снабдил Украину огромным количеством вооружений, постепенно поднимая планку до танков и ракет большой дальности, западные самолеты будут очередным психологическим рубежом, который могут преодолеть спонсоры Киева.
РИА Новости разбиралось в том, кто и что готов сделать для того, чтобы F-16 появились на Украине.

Дайте много

Киев рассчитывает получить несколько десятков истребителей четвертого поколения F-16, причем не по одному-два, а сразу эскадрильями по 12-18 машин. Так обрисовал аппетиты Киева советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат.
Сейчас, по его словам, украинские ВВС располагают Су-24, Су-25, Су-27 и МиГ-29. Часть из них была получена от западных партнеров из их запасов советских самолетов, однако состояние их под вопросом. Например, из 13 переданных в апреле Словакией МиГ-29 только четыре долетели до Украины своим ходом. Остальные пришлось везти по земле.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Херш с вами! Европейцы устали от Украины
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При этом на Западе открыто признают, что F-16 не помогут изменить ход событий на Украине. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что "это не станет кардинальным изменением расстановки сил". Бывший начальник главного штаба ВВС Италии генерал Леонардо Трикарико в беседе с РИА Новости тоже признал, что это "концептуально ничего не меняет".

Байден одобрил

США являются производителем F-16, поэтому любые действия с ними должны получить одобрение Вашингтона. Президент США Джо Байден уже публично заявил, что донес до Зеленского планы совместно с союзниками и партнерами начать подготовку украинских пилотов. Однако кто и когда поставит сами самолеты, пока не известно. Как признал сам Байден, в возможном контрнаступлении украинских сил, о котором давно говорят, они участвовать не будут. По оценкам министра ВВС США, на поставку истребителей может уйти "несколько месяцев".
Байден также заявил о "категоричных заверениях" Зеленского, что F-16 не будут использованы для ударов по "российской географической территории". Крым, например, с точки зрения Вашингтона, к такой территории не относится. Это заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Аналогично США не признают российскими и присоединившиеся к России бывшие украинские регионы.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
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10 апреля, 08:00
Однако, как сформулировал ранее тот же Салливан, все вооружения поставляются при условии, что Киев будет учитывать, что США "не поощряют" удары по российской территории. Реакции США на то, что в недавнем набеге украинской диверсионно-разведывательной группы на Белгородскую область использовались американские бронемашины, пока не последовало.

Истребителей нет, но вы держитесь

В европейском стане первой, как не раз ранее, выступила Великобритания. Еще до "большой семерки", где Байден выступил со своими заявлениями, она пообещала начать обучение украинских пилотов летом. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте также договорились оказывать Украине поддержку в обучении пилотов и закупках истребителей F-16. Ни у Лондона, ни у Гааги таких истребителей нет.
Между тем именно Великобритания и Нидерланды входят в так называемую "коалицию" по поставкам F-16 Украине.
Не располагают ими также Италия (которая тоже при этом готова каким-то образом принять участие в обучении пилотов), Германия, Франция, Испания, Чехия, Словакия и член НАТО с недавнего времени Финляндия.
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
В США назвали три проблемы, усложняющие передачу F-16 Украине
01:50
Австрия, Швейцария и Венгрия в принципе не участвуют в поставках вооружений Украине.
Однако не спешат делиться и те, у кого стоят на вооружении F-16.

Истребители есть, но нам нужнее

Например, Бельгия и Дания, которые даже входят в так называемую "коалицию" по поставкам F-16 Украине наряду с Великобританией и Нидерландами, поспешили оправдать это собственными оборонными нуждами.
Группа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
"Русские все равно сильнее". В США не хотят закрывать небо над Украиной
20 мая, 08:00
Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявлял, что страна сама нуждается в своих истребителях F-16 и не может поставить их Украине. По информации Минобороны, все бельгийские истребители, а их у нее более 50, задействованы в задачах по охране воздушного пространства Бельгии и других стран НАТО. Новые самолеты F-35, которые должны заменить F-16, будут поставлены из США не ранее 2025 года.
Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен в свою очередь заявил, что сейчас слишком рано говорить о передаче Украине истребителей F-16. Страна, по информации СМИ, располагает примерно 30 машинами.
В Польше, которая занимает крайне антироссийскую позицию и всячески выказывала поддержку Киеву, имеется 36 боевых и 12 учебных самолетов F-16. Однако руководство страны неоднократно говорило, что Варшава не готова отдать Украине столько-то этих самолетов, так как они нужны им самим.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
В ООН отреагировали на планы Запада поставить Украине F-16
22 мая, 19:50
Тем же аргументом воспользовалась и Португалия, на балансе которой 27 F-16.
Но все они готовы учить пилотов.
Немалое число F-16 есть у Греции, которая последовательно наращивала их количество с 1989 года. Однако в стране выборный период, власти воздерживаются от того, чтобы затрагивать тему передачи самолетов Киеву. К тому же Афины предпочитают поддерживать свои ВВС в готовности на фоне напряженных отношений с Турцией.
Возможно, за всех позицию европейских стран более ясно сформулировала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Она отметила, что первый шаг - это обучение пилотов управлению F-16, второй шаг - рассмотрение возможности отправки самих истребителей Украине, однако ко второму шагу можно будет перейти только после реализации первого.
И пока генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу остается только говорить о "демонстрации готовности быть с Украиной на долгосрочной основе" и надеяться на то, что это "даст возможность в будущем принять решение о поставках".
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Крылья НАТО над Киевом. Когда ВСУ получат американские истребители
22 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийДжейк СалливанF-16В миреВеликобританияГерманияНидерландыРиши СунакПольша
 
 
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