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Луценко: на Вологодчине на льготную семейную ипотеку выделят допсредства - РИА Новости, 24.05.2023
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Вологодская область
 
15:48 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/ipoteka-1873886928.html
Луценко: на Вологодчине на льготную семейную ипотеку выделят допсредства
Луценко: на Вологодчине на льготную семейную ипотеку выделят допсредства - РИА Новости, 24.05.2023
Луценко: на Вологодчине на льготную семейную ипотеку выделят допсредства
В Вологодской области на программу льготной семейной ипотеки выделят дополнительное финансирование, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T15:48
2023-05-24T15:48
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
ипотека
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. В Вологодской области на программу льготной семейной ипотеки выделят дополнительное финансирование, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области, со ссылкой на председателя заксобрания, руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Луценко.Реализация на территории региона проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" (в рамках нацпроекта "Демография") обсуждалась на заседании фракции "Единая Россия". С докладом перед депутатами выступил замгубернатора Антон Стрижов.В рамках ипотечной программы семьи могут получить ипотечный заем по льготной ставке в 6,1%. Данный процент рассчитан исходя из базовой ставки АО "БанкДОМ.РФ" в 10,6%, уменьшенной на 4,5%. Разница компенсируется из областного бюджета.В текущем году на реализацию программы в областном бюджете предусмотрено 55,7 миллиона рублей. По состоянию на 23 мая выдано 100 займов, порядка 70% средств освоено."С начала реализации программы льготной ипотеки для семей большая часть средств направлялась гражданами на перекредитование ранее взятых ипотечных кредитов, что позволяло семьям уменьшить ставки по действующим займам. В настоящее время банки, стараясь поддержать первичный и вторичный рынки недвижимости, при рассмотрении потенциальных заемщиков делают упор на приобретение и строительство жилья, при этом отказывая по сделкам по перекредитованию. Тенденция не повлияла на спрос на льготные ипотечные продукты в рамках программы. Все ипотечные кредиты, выданные в текущем году, были направлены именно на приобретение жилья", - пояснил Стрижов.По словам Луценко, депутаты на июньской сессии намерены обсудить вопрос о дополнительном финансировании программы."Сейчас на рассмотрении находятся более 120 заявлений по ипотеке на приобретение готового жилья. Программа востребована у вологжан и постоянно совершенствуется. Так, с октября 2022 года расширен перечень ее участников. Право на льготную ипотеку получили семьи, не имеющие детей. Данная мера направлена на стимулирование рождаемости, что соответствует целям и задачам нацпроекта "Демография". Учитывая высокий спрос на продукты ипотечного кредитования, на июньскую сессию Законодательного Собрания мы вынесем вопрос о дополнительном финансировании программы в размере 55 миллионов рублей. Это позволит предоставить дополнительные 122 займа, а в целом улучшить жилищные условия смогут 244 семьи", - заявил он.За время действия программы выдано более 900 ипотечных кредитов на сумму 1,36 миллиарда рублей, из них 157 миллионов – региональные средства.
https://ria.ru/20230523/sotspomosch-1873711754.html
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вологодская область, андрей луценко, ипотека
Вологодская область, Вологодская область, Андрей Луценко, Ипотека

Луценко: на Вологодчине на льготную семейную ипотеку выделят допсредства

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. В Вологодской области на программу льготной семейной ипотеки выделят дополнительное финансирование, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области, со ссылкой на председателя заксобрания, руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Луценко.
Реализация на территории региона проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" (в рамках нацпроекта "Демография") обсуждалась на заседании фракции "Единая Россия". С докладом перед депутатами выступил замгубернатора Антон Стрижов.
В рамках ипотечной программы семьи могут получить ипотечный заем по льготной ставке в 6,1%. Данный процент рассчитан исходя из базовой ставки АО "БанкДОМ.РФ" в 10,6%, уменьшенной на 4,5%. Разница компенсируется из областного бюджета.
В текущем году на реализацию программы в областном бюджете предусмотрено 55,7 миллиона рублей. По состоянию на 23 мая выдано 100 займов, порядка 70% средств освоено.
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко
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"С начала реализации программы льготной ипотеки для семей большая часть средств направлялась гражданами на перекредитование ранее взятых ипотечных кредитов, что позволяло семьям уменьшить ставки по действующим займам. В настоящее время банки, стараясь поддержать первичный и вторичный рынки недвижимости, при рассмотрении потенциальных заемщиков делают упор на приобретение и строительство жилья, при этом отказывая по сделкам по перекредитованию. Тенденция не повлияла на спрос на льготные ипотечные продукты в рамках программы. Все ипотечные кредиты, выданные в текущем году, были направлены именно на приобретение жилья", - пояснил Стрижов.
По словам Луценко, депутаты на июньской сессии намерены обсудить вопрос о дополнительном финансировании программы.
"Сейчас на рассмотрении находятся более 120 заявлений по ипотеке на приобретение готового жилья. Программа востребована у вологжан и постоянно совершенствуется. Так, с октября 2022 года расширен перечень ее участников. Право на льготную ипотеку получили семьи, не имеющие детей. Данная мера направлена на стимулирование рождаемости, что соответствует целям и задачам нацпроекта "Демография". Учитывая высокий спрос на продукты ипотечного кредитования, на июньскую сессию Законодательного Собрания мы вынесем вопрос о дополнительном финансировании программы в размере 55 миллионов рублей. Это позволит предоставить дополнительные 122 займа, а в целом улучшить жилищные условия смогут 244 семьи", - заявил он.
За время действия программы выдано более 900 ипотечных кредитов на сумму 1,36 миллиарда рублей, из них 157 миллионов – региональные средства.
 
Вологодская областьВологодская областьАндрей ЛуценкоИпотека
 
 
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