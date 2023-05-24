https://ria.ru/20230524/integratsiya-1873935267.html

Токаев рассказал об интеграции внутри ЕАЭС

Токаев рассказал об интеграции внутри ЕАЭС - РИА Новости, 24.05.2023

Токаев рассказал об интеграции внутри ЕАЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания второго Евразийского экономического форума заявил о наличии в рамках Евразийского... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T18:34

2023-05-24T18:34

2023-05-24T18:39

казахстан

белоруссия

россия

касым-жомарт токаев

евразийский экономический союз

в мире

владимир путин

александр лукашенко

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АСТАНА, 24 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания второго Евразийского экономического форума заявил о наличии в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) разных уровней интеграции, обратив внимание на присутствие в объединении союзного государства России и Белоруссии."Есть один деликатный момент - так сказать, концептуальная реальность или специфика, которую нам нужно учитывать. Это наличие в рамках Евразийского экономического союза союзного государства в лице Белоруссии и России", - сказал Токаев на форуме в Москве.По его словам, "концептуальная и идеологическая основа этого союза достаточно серьезная - это взаимное признание исторической общности белорусского и русского народов, признание культурной, языковой, религиозной идентичности, то есть признание наличия одного народа"."У нас есть в ЕАЭС союзное государство. То есть в мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен... создания государства по формуле "две страны - одно государство" с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым союзным правительством, с единым союзным парламентом... И даже ядерное оружие одно на двоих сейчас", - сказал Токаев.В то время как он перечислял факторы, объединяющие Москву и Минск, президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись рукопожатием."Есть и другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном, Арменией, и с этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях - это вопрос концептуальный. Думаю, нам нужно и на этом экономическом форуме обсудить данную проблему", - заключил казахстанский лидер.

https://ria.ru/20230524/integratsiya-1873924711.html

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казахстан, белоруссия, россия, касым-жомарт токаев, евразийский экономический союз, в мире, владимир путин, александр лукашенко