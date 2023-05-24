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Токаев рассказал об интеграции внутри ЕАЭС - РИА Новости, 24.05.2023
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18:34 24.05.2023 (обновлено: 18:39 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/integratsiya-1873935267.html
Токаев рассказал об интеграции внутри ЕАЭС
Токаев рассказал об интеграции внутри ЕАЭС - РИА Новости, 24.05.2023
Токаев рассказал об интеграции внутри ЕАЭС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания второго Евразийского экономического форума заявил о наличии в рамках Евразийского... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T18:34
2023-05-24T18:39
казахстан
белоруссия
россия
касым-жомарт токаев
евразийский экономический союз
в мире
владимир путин
александр лукашенко
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АСТАНА, 24 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания второго Евразийского экономического форума заявил о наличии в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) разных уровней интеграции, обратив внимание на присутствие в объединении союзного государства России и Белоруссии."Есть один деликатный момент - так сказать, концептуальная реальность или специфика, которую нам нужно учитывать. Это наличие в рамках Евразийского экономического союза союзного государства в лице Белоруссии и России", - сказал Токаев на форуме в Москве.По его словам, "концептуальная и идеологическая основа этого союза достаточно серьезная - это взаимное признание исторической общности белорусского и русского народов, признание культурной, языковой, религиозной идентичности, то есть признание наличия одного народа"."У нас есть в ЕАЭС союзное государство. То есть в мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен... создания государства по формуле "две страны - одно государство" с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым союзным правительством, с единым союзным парламентом... И даже ядерное оружие одно на двоих сейчас", - сказал Токаев.В то время как он перечислял факторы, объединяющие Москву и Минск, президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись рукопожатием."Есть и другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном, Арменией, и с этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях - это вопрос концептуальный. Думаю, нам нужно и на этом экономическом форуме обсудить данную проблему", - заключил казахстанский лидер.
https://ria.ru/20230524/integratsiya-1873924711.html
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казахстан, белоруссия, россия, касым-жомарт токаев, евразийский экономический союз, в мире, владимир путин, александр лукашенко
Казахстан, Белоруссия, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Евразийский экономический союз, В мире, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Токаев рассказал об интеграции внутри ЕАЭС

Президент Казахстана Токаев выделил несколько уровней интеграции внутри ЕАЭС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций стран-членов Евразийского экономического союза
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций стран-членов Евразийского экономического союза - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций стран-членов Евразийского экономического союза
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АСТАНА, 24 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания второго Евразийского экономического форума заявил о наличии в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) разных уровней интеграции, обратив внимание на присутствие в объединении союзного государства России и Белоруссии.
"Есть один деликатный момент - так сказать, концептуальная реальность или специфика, которую нам нужно учитывать. Это наличие в рамках Евразийского экономического союза союзного государства в лице Белоруссии и России", - сказал Токаев на форуме в Москве.
По его словам, "концептуальная и идеологическая основа этого союза достаточно серьезная - это взаимное признание исторической общности белорусского и русского народов, признание культурной, языковой, религиозной идентичности, то есть признание наличия одного народа".
"У нас есть в ЕАЭС союзное государство. То есть в мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен... создания государства по формуле "две страны - одно государство" с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым союзным правительством, с единым союзным парламентом... И даже ядерное оружие одно на двоих сейчас", - сказал Токаев.
В то время как он перечислял факторы, объединяющие Москву и Минск, президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись рукопожатием.
"Есть и другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном, Арменией, и с этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях - это вопрос концептуальный. Думаю, нам нужно и на этом экономическом форуме обсудить данную проблему", - заключил казахстанский лидер.
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КазахстанБелоруссияРоссияКасым-Жомарт ТокаевЕвразийский экономический союзВ миреВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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