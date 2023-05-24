https://ria.ru/20230524/integratsiya-1873935267.html
Токаев рассказал об интеграции внутри ЕАЭС
Токаев рассказал об интеграции внутри ЕАЭС - РИА Новости, 24.05.2023
Токаев рассказал об интеграции внутри ЕАЭС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания второго Евразийского экономического форума заявил о наличии в рамках Евразийского... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T18:34
2023-05-24T18:34
2023-05-24T18:39
казахстан
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касым-жомарт токаев
евразийский экономический союз
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владимир путин
александр лукашенко
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АСТАНА, 24 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания второго Евразийского экономического форума заявил о наличии в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) разных уровней интеграции, обратив внимание на присутствие в объединении союзного государства России и Белоруссии."Есть один деликатный момент - так сказать, концептуальная реальность или специфика, которую нам нужно учитывать. Это наличие в рамках Евразийского экономического союза союзного государства в лице Белоруссии и России", - сказал Токаев на форуме в Москве.По его словам, "концептуальная и идеологическая основа этого союза достаточно серьезная - это взаимное признание исторической общности белорусского и русского народов, признание культурной, языковой, религиозной идентичности, то есть признание наличия одного народа"."У нас есть в ЕАЭС союзное государство. То есть в мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен... создания государства по формуле "две страны - одно государство" с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым союзным правительством, с единым союзным парламентом... И даже ядерное оружие одно на двоих сейчас", - сказал Токаев.В то время как он перечислял факторы, объединяющие Москву и Минск, президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись рукопожатием."Есть и другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном, Арменией, и с этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях - это вопрос концептуальный. Думаю, нам нужно и на этом экономическом форуме обсудить данную проблему", - заключил казахстанский лидер.
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казахстан, белоруссия, россия, касым-жомарт токаев, евразийский экономический союз, в мире, владимир путин, александр лукашенко
Казахстан, Белоруссия, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Евразийский экономический союз, В мире, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Токаев рассказал об интеграции внутри ЕАЭС
Президент Казахстана Токаев выделил несколько уровней интеграции внутри ЕАЭС
АСТАНА, 24 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания второго Евразийского экономического форума заявил о наличии в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) разных уровней интеграции, обратив внимание на присутствие в объединении союзного государства России и Белоруссии.
"Есть один деликатный момент - так сказать, концептуальная реальность или специфика, которую нам нужно учитывать. Это наличие в рамках Евразийского экономического союза союзного государства в лице Белоруссии и России", - сказал Токаев на форуме в Москве
.
По его словам, "концептуальная и идеологическая основа этого союза достаточно серьезная - это взаимное признание исторической общности белорусского и русского народов, признание культурной, языковой, религиозной идентичности, то есть признание наличия одного народа".
"У нас есть в ЕАЭС союзное государство. То есть в мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен... создания государства по формуле "две страны - одно государство" с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым союзным правительством, с единым союзным парламентом... И даже ядерное оружие одно на двоих сейчас", - сказал Токаев.
В то время как он перечислял факторы, объединяющие Москву и Минск
, президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин
и Александр Лукашенко
обменялись рукопожатием.
"Есть и другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном, Арменией
, и с этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях - это вопрос концептуальный. Думаю, нам нужно и на этом экономическом форуме обсудить данную проблему", - заключил казахстанский лидер.
Лукашенко рассказал об истоках формата евразийской интеграции