https://ria.ru/20230524/gosizmena-1873844119.html
В Кремле прокомментировали последние дела о госизмене
В Кремле прокомментировали последние дела о госизмене - РИА Новости, 24.05.2023
В Кремле прокомментировали последние дела о госизмене
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последние уголовные дела о государственной измене против ученых, призвал не делать выводов о... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:01
2023-05-24T13:01
2023-05-24T13:18
россия
дмитрий песков
российская академия наук
александр шиплюк
происшествия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последние уголовные дела о государственной измене против ученых, призвал не делать выводов о каких-то тенденциях в этих вопросах.Ранее стало известно о том, что трое ученых-аэродинамиков Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН Анатолий Маслов, Александр Шиплюк и Валерий Звегинцев были арестованы по подозрению в совершении статьи Уголовного кодекса – "Государственная измена" (275 УК РФ)."Здесь я не делал бы выводов о каких-то тенденциях, наши соответствующие службы естественно выполняют свою функцию, они оберегают государственную тайну и контролируют ситуацию на предмет возможных случаев, связанных с подозрениями в измене родине, это очень важная работа, но она ведется постоянно, и здесь вряд ли можно сказать о каких-то тенденциях", - ответил Песков на вопрос журналистов, известно ли Кремлю о наличии какой-то тенденции, "когда арестовывают ученых, их часто обвиняют в связях с Китаем".
https://ria.ru/20230519/uchenye-1872937622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, российская академия наук, александр шиплюк, происшествия
Россия, Дмитрий Песков, Российская академия наук, Александр Шиплюк, Происшествия
В Кремле прокомментировали последние дела о госизмене
Песков предложил не делать выводов о тенденциях в связи с последними делами о госизмене
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последние уголовные дела о государственной измене против ученых, призвал не делать выводов о каких-то тенденциях в этих вопросах.
Ранее стало известно о том, что трое ученых-аэродинамиков Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН
Анатолий Маслов, Александр Шиплюк
и Валерий Звегинцев были арестованы по подозрению в совершении статьи Уголовного кодекса – "Государственная измена" (275 УК РФ).
"Здесь я не делал бы выводов о каких-то тенденциях, наши соответствующие службы естественно выполняют свою функцию, они оберегают государственную тайну и контролируют ситуацию на предмет возможных случаев, связанных с подозрениями в измене родине, это очень важная работа, но она ведется постоянно, и здесь вряд ли можно сказать о каких-то тенденциях", - ответил Песков на вопрос журналистов, известно ли Кремлю о наличии какой-то тенденции, "когда арестовывают ученых, их часто обвиняют в связях с Китаем".
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