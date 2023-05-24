https://ria.ru/20230524/gosizmena-1873844119.html

В Кремле прокомментировали последние дела о госизмене

В Кремле прокомментировали последние дела о госизмене - РИА Новости, 24.05.2023

В Кремле прокомментировали последние дела о госизмене

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последние уголовные дела о государственной измене против ученых, призвал не делать выводов о... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T13:01

2023-05-24T13:01

2023-05-24T13:18

россия

дмитрий песков

российская академия наук

александр шиплюк

происшествия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последние уголовные дела о государственной измене против ученых, призвал не делать выводов о каких-то тенденциях в этих вопросах.Ранее стало известно о том, что трое ученых-аэродинамиков Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН Анатолий Маслов, Александр Шиплюк и Валерий Звегинцев были арестованы по подозрению в совершении статьи Уголовного кодекса – "Государственная измена" (275 УК РФ)."Здесь я не делал бы выводов о каких-то тенденциях, наши соответствующие службы естественно выполняют свою функцию, они оберегают государственную тайну и контролируют ситуацию на предмет возможных случаев, связанных с подозрениями в измене родине, это очень важная работа, но она ведется постоянно, и здесь вряд ли можно сказать о каких-то тенденциях", - ответил Песков на вопрос журналистов, известно ли Кремлю о наличии какой-то тенденции, "когда арестовывают ученых, их часто обвиняют в связях с Китаем".

https://ria.ru/20230519/uchenye-1872937622.html

россия

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Владимир Лаврентьев

россия, дмитрий песков, российская академия наук, александр шиплюк, происшествия