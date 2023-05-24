https://ria.ru/20230524/genotsid-1873885261.html
Суд признал зверства оккупантов в 1940-е в Воронежской области геноцидом
Суд признал зверства оккупантов в 1940-е в Воронежской области геноцидом - РИА Новости, 24.05.2023
Суд признал зверства оккупантов в 1940-е в Воронежской области геноцидом
Воронежский областной суд признал геноцидом преступления захватчиков во время оккупации Воронежской области в 1942-1943 годах, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T15:44
2023-05-24T15:44
2023-05-24T16:05
воронежская область
происшествия
воронежский областной суд
великая отечественная война (1941-1945)
ссср
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ВОРОНЕЖ, 24 мая - РИА Новости. Воронежский областной суд признал геноцидом преступления захватчиков во время оккупации Воронежской области в 1942-1943 годах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд решил: заявление прокурора Воронежской области… удовлетворить", - сказал в среду в ходе судебного заседания судья Игорь Чеча.Воронежский облсуд 28 марта получил заявление прокурора региона о признании военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом народов СССР зверств, совершенных в 1942-1943 годах оккупантами на территории области. Как отмечал суд, преступления были совершены в отношении не менее 274 983 советских граждан - как мирных жителей, так и военнопленных красноармейцев. Суд принял заявление прокурора к производству, было возбуждено гражданское дело.Для установления фактов геноцида суд заслушал очевидцев, в том числе узников концлагерей, а также экспертов, изучающих период оккупации Воронежской области захватчиками. Ряд заседаний проходил в закрытом режиме из-за оглашения секретных документов.По данным прокуратуры, территория Воронежской области делилась на немецкую, венгерскую и итальянскую зоны оккупации, пребывание захватчиков "сопровождалось насилием, истязаниями, убийствами советских военнопленных и мирного населения городов и сел, которые подвергались уничтожению в сети концлагерей путем обескровливания, смертельных инъекций, расстрелов, сожжения и иными способами".Прокуратура отмечала, что в период оккупации области погибли не менее 198 тысяч мирных граждан и военнопленных, почти 77 тысяч человек были угнаны в Германию и другие страны Европы для принудительного труда. Захватчики грабили земли, сжигали дома, забирали у людей еду. Масштаб разрушений был таков, что сами оккупанты предсказывали Воронежу возрождение только через 50 лет после войны.Из 1,34 миллиона квадратных метров жилой площади в областном центре уцелело менее 8%. По данным прокуратуры, актуальный размер материального ущерба, причиненного в годы войны Воронежской области оккупантами, в сегодняшних ценах превышает 11,7 триллиона рублей.
https://ria.ru/20230523/nato-1873719731.html
https://ria.ru/20221205/natsisty-1836295218.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, происшествия, воронежский областной суд, великая отечественная война (1941-1945), ссср
Воронежская область, Происшествия, Воронежский областной суд, Великая Отечественная война (1941-1945), СССР
Суд признал зверства оккупантов в 1940-е в Воронежской области геноцидом
Суд признал зверства оккупантов в Воронежской области в 1942-1943 годах геноцидом
ВОРОНЕЖ, 24 мая - РИА Новости. Воронежский областной суд признал геноцидом преступления захватчиков во время оккупации Воронежской области в 1942-1943 годах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд решил: заявление прокурора Воронежской области… удовлетворить", - сказал в среду в ходе судебного заседания судья Игорь Чеча.
Воронежский облсуд 28 марта получил заявление прокурора региона о признании военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом народов СССР
зверств, совершенных в 1942-1943 годах оккупантами на территории области. Как отмечал суд, преступления были совершены в отношении не менее 274 983 советских граждан - как мирных жителей, так и военнопленных красноармейцев. Суд принял заявление прокурора к производству, было возбуждено гражданское дело.
Для установления фактов геноцида суд заслушал очевидцев, в том числе узников концлагерей, а также экспертов, изучающих период оккупации Воронежской области захватчиками. Ряд заседаний проходил в закрытом режиме из-за оглашения секретных документов.
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По данным прокуратуры, территория Воронежской области делилась на немецкую, венгерскую и итальянскую зоны оккупации, пребывание захватчиков "сопровождалось насилием, истязаниями, убийствами советских военнопленных и мирного населения городов и сел, которые подвергались уничтожению в сети концлагерей путем обескровливания, смертельных инъекций, расстрелов, сожжения и иными способами".
Прокуратура отмечала, что в период оккупации области погибли не менее 198 тысяч мирных граждан и военнопленных, почти 77 тысяч человек были угнаны в Германию и другие страны Европы для принудительного труда. Захватчики грабили земли, сжигали дома, забирали у людей еду. Масштаб разрушений был таков, что сами оккупанты предсказывали Воронежу возрождение только через 50 лет после войны.
Из 1,34 миллиона квадратных метров жилой площади в областном центре уцелело менее 8%. По данным прокуратуры, актуальный размер материального ущерба, причиненного в годы войны Воронежской области оккупантами, в сегодняшних ценах превышает 11,7 триллиона рублей.
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