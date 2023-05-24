https://ria.ru/20230524/genotsid-1873885261.html

Суд признал зверства оккупантов в 1940-е в Воронежской области геноцидом

Суд признал зверства оккупантов в 1940-е в Воронежской области геноцидом - РИА Новости, 24.05.2023

Суд признал зверства оккупантов в 1940-е в Воронежской области геноцидом

Воронежский областной суд признал геноцидом преступления захватчиков во время оккупации Воронежской области в 1942-1943 годах, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T15:44

2023-05-24T15:44

2023-05-24T16:05

воронежская область

происшествия

воронежский областной суд

великая отечественная война (1941-1945)

ссср

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ВОРОНЕЖ, 24 мая - РИА Новости. Воронежский областной суд признал геноцидом преступления захватчиков во время оккупации Воронежской области в 1942-1943 годах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд решил: заявление прокурора Воронежской области… удовлетворить", - сказал в среду в ходе судебного заседания судья Игорь Чеча.Воронежский облсуд 28 марта получил заявление прокурора региона о признании военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом народов СССР зверств, совершенных в 1942-1943 годах оккупантами на территории области. Как отмечал суд, преступления были совершены в отношении не менее 274 983 советских граждан - как мирных жителей, так и военнопленных красноармейцев. Суд принял заявление прокурора к производству, было возбуждено гражданское дело.Для установления фактов геноцида суд заслушал очевидцев, в том числе узников концлагерей, а также экспертов, изучающих период оккупации Воронежской области захватчиками. Ряд заседаний проходил в закрытом режиме из-за оглашения секретных документов.По данным прокуратуры, территория Воронежской области делилась на немецкую, венгерскую и итальянскую зоны оккупации, пребывание захватчиков "сопровождалось насилием, истязаниями, убийствами советских военнопленных и мирного населения городов и сел, которые подвергались уничтожению в сети концлагерей путем обескровливания, смертельных инъекций, расстрелов, сожжения и иными способами".Прокуратура отмечала, что в период оккупации области погибли не менее 198 тысяч мирных граждан и военнопленных, почти 77 тысяч человек были угнаны в Германию и другие страны Европы для принудительного труда. Захватчики грабили земли, сжигали дома, забирали у людей еду. Масштаб разрушений был таков, что сами оккупанты предсказывали Воронежу возрождение только через 50 лет после войны.Из 1,34 миллиона квадратных метров жилой площади в областном центре уцелело менее 8%. По данным прокуратуры, актуальный размер материального ущерба, причиненного в годы войны Воронежской области оккупантами, в сегодняшних ценах превышает 11,7 триллиона рублей.

https://ria.ru/20230523/nato-1873719731.html

https://ria.ru/20221205/natsisty-1836295218.html

воронежская область

ссср

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

воронежская область, происшествия, воронежский областной суд, великая отечественная война (1941-1945), ссср