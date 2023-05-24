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Минэнерго рассказало о ценах на газ для Белоруссии и Казахстана
Минэнерго рассказало о ценах на газ для Белоруссии и Казахстана - РИА Новости, 24.05.2023
Минэнерго рассказало о ценах на газ для Белоруссии и Казахстана
Цены на газ для Белоруссии и Казахстана разные, единого подхода к определению стоимости не будет, заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:44
2023-05-24T17:44
2023-05-24T18:52
экономика
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николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Цены на газ для Белоруссии и Казахстана разные, единого подхода к определению стоимости не будет, заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов. "Там сложная конструкция, нет такого, что цены (для Казахстана. — Прим. ред.) ниже, чем в Белоруссии… Цена в каждой стране разная. Некоторым странам цены на один год установлены, а некоторым — на три года", — сказал он, отметив, что цены для всех российских партнеров существенно ниже мировых.Отвечая на вопрос, будет ли разработан новый единый подход к ценам, министр отметил: "Нет, единого не будет. Цены будет устанавливать сама страна с учетом собственных интересов, обязательств, возможностей поставок, логистики и так далее". Шульгинов также сообщил, что планов увеличивать поставки нефтепродуктов в ЕАЭС сейчас нет. "В страны ЕАЭС мы поставляем нефть и нефтепродукты по индикативным балансам. Мы их рассматриваем каждый год, и там определяются объемы", - добавил он.РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.
https://ria.ru/20230517/gaz-1872410411.html
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экономика, белоруссия, казахстан, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), евразийский экономический союз, россия, в мире
Экономика, Белоруссия, Казахстан, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Евразийский экономический союз, Россия, В мире
Минэнерго рассказало о ценах на газ для Белоруссии и Казахстана
Глава Минэнерго Шульгинов: единого подхода к ценам на газ для Астаны и Минска не будет
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Цены на газ для Белоруссии и Казахстана разные, единого подхода к определению стоимости не будет, заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов.
"Там сложная конструкция, нет такого, что цены (для Казахстана. — Прим. ред.) ниже, чем в Белоруссии… Цена в каждой стране разная. Некоторым странам цены на один год установлены, а некоторым — на три года", — сказал он, отметив, что цены для всех российских партнеров существенно ниже мировых.
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Отвечая на вопрос, будет ли разработан новый единый подход к ценам, министр отметил: "Нет, единого не будет. Цены будет устанавливать сама страна с учетом собственных интересов, обязательств, возможностей поставок, логистики и так далее".
Шульгинов также сообщил, что планов увеличивать поставки нефтепродуктов в ЕАЭС
сейчас нет.
"В страны ЕАЭС мы поставляем нефть и нефтепродукты по индикативным балансам. Мы их рассматриваем каждый год, и там определяются объемы", - добавил он.
РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.
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