https://ria.ru/20230524/gaz-1873919361.html

Минэнерго рассказало о ценах на газ для Белоруссии и Казахстана

Минэнерго рассказало о ценах на газ для Белоруссии и Казахстана - РИА Новости, 24.05.2023

Минэнерго рассказало о ценах на газ для Белоруссии и Казахстана

Цены на газ для Белоруссии и Казахстана разные, единого подхода к определению стоимости не будет, заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T17:44

2023-05-24T17:44

2023-05-24T18:52

экономика

белоруссия

казахстан

николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

евразийский экономический союз

россия

в мире

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Цены на газ для Белоруссии и Казахстана разные, единого подхода к определению стоимости не будет, заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов. "Там сложная конструкция, нет такого, что цены (для Казахстана. — Прим. ред.) ниже, чем в Белоруссии… Цена в каждой стране разная. Некоторым странам цены на один год установлены, а некоторым — на три года", — сказал он, отметив, что цены для всех российских партнеров существенно ниже мировых.Отвечая на вопрос, будет ли разработан новый единый подход к ценам, министр отметил: "Нет, единого не будет. Цены будет устанавливать сама страна с учетом собственных интересов, обязательств, возможностей поставок, логистики и так далее". Шульгинов также сообщил, что планов увеличивать поставки нефтепродуктов в ЕАЭС сейчас нет. "В страны ЕАЭС мы поставляем нефть и нефтепродукты по индикативным балансам. Мы их рассматриваем каждый год, и там определяются объемы", - добавил он.РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.

https://ria.ru/20230517/gaz-1872410411.html

https://ria.ru/20230513/gaz-1871470775.html

белоруссия

казахстан

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экономика, белоруссия, казахстан, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), евразийский экономический союз, россия, в мире